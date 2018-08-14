「針眼」的成因與治療：拉眼皮有用嗎？該熱敷還是冰敷？

有些人一睡醒來，眼睛不僅紅、腫，且不時會感到陣陣刺痛，馬上就聯想到針眼。而一提到針眼，不少人一定也有被揶揄的經驗，像是「一定是看了不該看的」才會長針眼，加上眼睛腫成一大包，更容易被發現。究竟這個讓人難為情的針眼是因為什麼所致？又該如何緩解呢？

針眼又稱麥粒腫 多因細菌感染

臺北市立聯合醫院陽明院區主治醫師林育葳表示，針眼又稱麥粒腫，其實是ㄧ種類似毛囊發炎，如同皮膚會出現青春痘，也是毛囊炎。麥粒腫多因皮脂腺阻塞造成細菌繁殖感染，細菌因而開始滋生。在眼瞼部位的皮脂腺，其包含麥氏腺（瞼板腺）、蔡氏腺和莫氏腺（睫毛毛囊根部），當這些腺體感染會造成急性化膿性發炎症狀，其以金黃色葡萄球菌感染居多，使眼部產生紅、腫、熱、痛等情況發生。在蔡氏腺和莫氏腺感染，稱為外麥粒腫，在麥氏腺感染稱為內麥粒腫。

林育葳醫師說，麥粒腫在老人、小孩、免疫力低下者以及油性膚質者身上較為常見，而一些特殊狀況，像嗜吃油炸物或熬夜的人，如果不注意眼瞼清潔，也很容易發生。另外，針眼較少有人傳人的傳染性，但是感染時期，如果病患未治療卻因不適常常揉眼，將容易造成細菌感染多個腺體開口的情形，使得針眼大小進一步擴大。

長針眼拉眼皮就會好？ 醫師一一破解

當右眼長針眼時，坊間流傳用手繞過後腦勺，在患部拉住眼尾，即可消除針眼。林育葳醫師說，拉眼皮並不是正確的方式，但有時針眼確實會好，是因為拉扯的動作可能擠壓到腺體，使膿包被推擠出來，腺體阻塞得到緩解，當殘留物質減少，感染狀況也相對減少。另外，當膿包變大，不少民眾會自行用針戳破，此舉確實可使膿流出，但是未能準確的執行，效果也不同，而且體質不同可能適得其反。如有蟹足腫的體質者，盡量不要嘗試，因為如果戳傷的位置不對，就容易留下疤痕。且在器具未消毒的情況下，反而帶來其他感染風險，不得不慎。

若想要舒緩針眼所帶來的不適，林育葳醫師建議可以熱敷按摩，雖然熱敷是比較刺激的動作，但若以熱敷加上按摩，將能使腺體裡堆積的皮脂及細菌清理出來，從根本的病因解決疾病；而冷敷則是緩解的動作，可以鎮熱止痛，以減緩不適感，但是如果膿包太大仍然會壓迫附近的血管神經組織，效果就會不佳，所以冷敷只是一個治標而非治本的物理療法。因此，在治療麥粒腫，除了正規的口服或局部的藥水抗生素，需要加以熱敷按摩的動作，感染恢復才會快，而適當的使用類固醇，也能緩解病患因急性發炎帶來的不適。

此外，若平時習慣戴隱形眼鏡者，也應在痊癒前換成眼鏡，以防止細菌藉由隱形眼鏡擴大感染，而有化妝習慣者，也應暫時停止化妝，定期清潔化妝工具，才能使針眼好得快。

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責任編輯：朱家儀

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