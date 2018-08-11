政大蔣中正銅像搬到哪？蔣宋美齡創辦的華興育幼院，曾是台灣「青少棒重鎮」

呼應轉型正義，台灣不少學校發起聯署，希望遷移校內的蔣中正銅像。政治大學昨（10）日深夜宣布，該校其中一座蔣中正銅像已於本月8日遷移，搬到其夫人蔣宋美齡創辦的華興育幼院安置。

民國16年在南京創校的政治大學，前身是國民黨設立的中央黨務學校，首任校長是已故總統蔣中正。民國43年政大在台復校，校內設有兩座大型蔣介石銅像，分別是中正圖書館內的坐姿銅像，及立於後山的騎馬銅像。

不過，近年銅像屢被潑漆、張貼抗議布告，校務會議代表發起聯署希望遷移校內蔣中正銅像，在去年一月決議組成蔣中正銅像處理委員會，去年九月校務會議決議將遷移其中一座。而今年1月5日校務會議，更以54票（圖書館銅像）比37票（後山銅像）的結果，正式定案先把圖書館內的蔣中正銅像遷出校園。

政大昨日晚間也發布新聞稿，表示銅像拆遷作業已於8日執行，經數日整理，相關施工已經完成，「經各界及校友們的關心與積極協助，蔣中正銅像已遷移至華興育幼院。」

政大表示，華興育幼院為蔣夫人一手創辦之教育慈善事業，收容國軍遺孤、無力教養家庭子女、失親失依以及風災、震災專案、台北市低收入戶子女等需要幫助的孩子，摯盼社會各界尊重該院維持院童受教權益與安寧生活環境之初衷，並婉謝採訪。

移至華興育幼院的蔣中正銅像。｜Photo credit: 政治大學

不只育幼院，「華興」曾是台灣青少棒重鎮

華興育幼院位於士林區仰德大道一段，《自由時報》報導，根據黨產會調查，華興育幼院是當年國府從一江山、大陳島撤退來台之際，蔣宋美齡召集台灣省主席嚴家淦、財政部長徐柏園、內政部長王德溥等人研議下，於民國44年成立「華興」，最早將台北萬華大理街的糖廠公司充當臨時院址，之後再搬至陽明山。

根據華興育幼院簡介，該院原來是為收容隨國民政府撤退來台的大陳島居民遺孤，初設育幼院、幼稚園與小學部，後來又有初中部、高中部，收容對象也擴大到一般社會的孤兒、榮民子弟、泰北難童及棒球隊學生。

華興中學最為人熟知的，就是培養不少優秀的棒球好手。民國58年，台中金龍少棒隊在美國威廉波特獲得世界少棒大賽冠軍後，全體隊員進入華興中學就讀，並請來當時在國內相當受到好評的陳秀雄和方水泉兩位教練成立青少年棒球隊。為了延續隊員們的棒球生涯，該批學生升上高中之後，學校又成立青年棒球隊，在隨後的20多年間，華興中學成為台灣青少年棒球及青年棒球的重鎮，與屏東的美和中學並稱為「北華興、南美和」，曾於民國62年、66年、75年代表國家參與LLB世界青少棒錦標賽獲得冠軍。

除了台灣棒球旅日球員「大郭」郭源治、亞洲巨砲呂明賜、第一金剛蔡榮宗、統一獅謝長亨以外，棒球界許多重量級教練，也全部出自華興。

棒壇知名的華興校友： 旅日名將：郭源治、陳大豐

職棒教練：蔡景峰、胡長豪、謝長亨、黃煚隆、蔡榮宗、呂明賜、林光宏

業餘教練：林華韋、葉志仙、黃武雄、李杜宏、陳威成

職棒選手：王金勇、莊宏亮、鄭漢禮、林鴻遠、王傳家、余文彬、余賢明、鄭兆行、鄭昌明、曾漢州、高建三、謝承勳、林士欽、呂俊雄、丘昌榮、柯建鋒

旅外好手：耿伯軒、陽耀勳、林彥峰

不過，華興青少棒隊經歷了30多年的黃金時期，隨著學校經費減少，加上國中棒球後來實施聯賽制，華興中學國中部只能招生收台北市學區的選手，好手有限，再加上校方的升學導向，民國92年，華興中學決定留下青棒，青少棒則採自然消失方式，讓既有球員完成階段學業再行解散，並且正式行文中華民國學生棒球運動聯盟，自92學年度起停止棒球隊組訓招生 ，成立35年的青少棒隊走入歷史。

華興目前為私立學校體系，不過這所由蔣宋美齡一手創辦的華興育幼院，長期與婦聯會關係密切，報導指出，其總資產達29.4億元，堪稱全台最有錢育幼院。行政院黨產會委員透露，華興育幼院早年資金來源長期倚賴勞軍捐，該院有一筆特種基金多達24億元，黨產會未來擬舉行聽證會，如認定華興育幼院是「國民黨附隨組織的附隨組織」，這筆24億元特種基金將收歸國有。

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核稿編輯：羊正鈺