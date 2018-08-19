一隻松鼠每年埋藏一萬顆堅果，牠們如何記住藏在什麼地方？　　　

撰文：米爾斯基（Steve Mirsky）

翻譯：周坤毅

美國加州大學柏克萊分校的研究人員總計獲頒過22座諾貝爾獎，但最近幾年在柏克萊校區，最令人印象深刻的智慧卻是由松鼠所展現。

2017年9月我與同樣充滿智慧的戴爾加多（Mikel Delgado）通話，那時她剛從柏克萊分校拿到博士學位（目前在加州大學戴維斯分校擔任博士後研究員）。她說：「我的人生足足有七年奉獻給松鼠。」她和指導教授賈可布斯（Lucia Jacobs）研究這種毛茸茸小動物的認知能力，最新成果發表在《皇家學會開放科學》期刊。她們想知道：狐松鼠如何記住堅果藏在哪？

戴爾加多在電話中解釋：「狐松鼠習慣到處囤積食物，而且每顆堅果都藏在不同地點，因此我們把重點放在能幫助牠們找到堅果儲藏地點的認知策略。」每隻松鼠每年會埋藏近一萬顆堅果，而且能找回其中大部份。戴爾加多和賈可布斯認為，牠們可能採用一種稱為「集組」（chunking）的認知策略。

戴爾加多說：「集組就像走記憶捷徑，有助人類或其他動物增強記憶力或回憶舊事。」人類使用集組的最佳例子，是把電話號碼十位數字拆解成三位區域碼、三位交換碼（例如電影中常見的555）和四位線路碼；利用這三個集組，你便能快速從大腦存取號碼。她表示：「我們的研究目的是，找出松鼠『收納』堅果的方式能否幫助牠們更容易記住儲藏地點。」

研究人員在校園召募了45隻松鼠參與研究。儘管牠們沒有簽署受試同意書，但都獲得杏仁、榛果、胡桃與核桃這些帶殼的堅果做為補償。如此這般，剛好也有利研究人員追蹤松鼠如何處置戰利品。

在其中一項測試中，研究人員先給松鼠一顆杏仁，然後追蹤記錄牠把食物藏在哪裡。接著他們哄誘松鼠回到餵食點（相當於高產量的樹木），並給牠另一顆杏仁。連續獲得四顆杏仁後，研究人員再給松鼠四顆另一種堅果。這種實驗設計稱為「群集」（clustered）狀態，有點像是早餐吃的堅果球（nut cluster）。

而第二種實驗設計，戴爾加多稱之為隨機或「混淆松鼠」狀態。和美國國會議員選舉不同的是，松鼠不會連續得到兩顆同樣的堅果（編按：堅果的英文nut也意指瘋子，作者暗喻有些瘋狂的國會議員會連選連任）。

在另外兩項測試中，松鼠也會連續得到四顆同樣的堅果或隨機次序的堅果，但和前兩項測試的差別在於，松鼠會在埋藏前一顆堅果的位置拿到下一顆堅果。

不管給予堅果的順序為何，當松鼠從中央餵食點獲得食物時，便會採用集組埋藏策略。牠們會評估堅果的重量和品質，然後把營養豐富的核桃藏在同一區，並把營養較少的杏仁藏在另一區。但如果牠們在埋藏地點拿到下一顆堅果，則不會採用這項策略。戴爾加多說：「有時在茂密樹林中可供選擇的食物很多，因此松鼠直接搜索鄰近區域會更有效率。」也有可能是食物多到超過松鼠的認知負荷，但研究人員並未深究。當我詢問松鼠時，牠們也不予置評。

戴爾加多的研究成果幫助我們更了解動物智慧，也讓她更加欣賞松鼠。她說：「對許多人來說，少數有機會接觸的動物之一便是松鼠，因此要讓人們對動物行為產生興趣，牠們是很好的入門動物。松鼠就在你生活周遭勤奮地工作，用很酷的策略儲藏食物。」

當然啦，看過卡通《飛鼠洛基和麋鹿布溫可》（Rocky and Bullwinkle）的觀眾都知道，松鼠可是動物團隊中的智多星呢！

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航