「他們有美元，我們有阿拉」土耳其幣值暴跌26%的導火線是一名美國福音派牧師

土耳其貨幣里拉（TRY）目前持續暴跌，不僅影響了美股與歐洲股市，投資人擔憂土國陷入經濟危機，更可能會衝擊全球市場。而貨幣貶值背後的原因，除了土國本身的經濟情況以外，土耳其和美國之間的嫌隙加深更是主因之一，而造成兩國勢不兩立的導火線，竟然是美國一名福音派牧師。

《天下雜誌》報導，土耳其近年來經濟成長率表現亮眼，是備受矚目的新興工業國家。但是過去一個月以來，土耳其里拉（TRY）竟然暴跌12％，一年跌幅更是高達50％，是全世界除了阿根廷和委內瑞拉之外，匯率貶值最嚴重的國家。

就在土耳其貨幣急 劇下滑的時候，美國總統川普卻又落井下石，宣布美國將「加倍」對土耳其進口鋼鋁課徵關稅。

川普10日在推特上表示：「我剛剛授權，將向土耳其課徵的鋼鋁關稅提高一倍，因為土耳其里拉兌我們非常強勢的美元（匯率）貶很快。我將對土耳其的鋁和鋼鐵，分別徵收20%和50%關稅。目前我們與土耳其的關係並不好。」

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月10日

這個消息也連帶著讓土耳其幣值繼續重挫。《ETtoday》報導，土耳其里拉10日一度狂貶26%，跌至6.9974里拉兌1美元，與今年初比起來已經貶值40%，連帶著也讓歐洲市場受到波及，歐元對美元貶值。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天稍早誓言，他將對美國關稅的舉動進行報復。 「美國應該知道，這種制裁和壓力將帶來的唯一結果......將損害我們作為盟友的關係。」土耳其外交部也在一份聲明中說。

《BBC》報導，這兩個北約成員在一系列問題上存在分歧 - 如何打擊伊斯蘭國 （Islamic State group）、土耳其向 俄羅斯購買導彈防禦系統也讓美國不開心、以及如何懲罰2016年所謂「土耳其政變」失敗的策劃者。而最近美國槓上土耳其的導火線，是一名被 指控為間諜和恐怖份子的美國牧師。

讓美國不惜祭出經濟制裁，布蘭森牧師是誰？

現年50歲的布蘭森， 是一位美國福音派牧師，他在土耳其生活了20多年，在土耳其西部愛琴海沿岸的伊茲密爾市（ İzmir） 經營一間小小的「伊茲密爾復活教堂」。

2016年12月， 土耳其政府以暗助土耳其反對派於2016年發動軍事政變的罪名關押布蘭森，至今已22個月。 根據《紐約時報》報導，布蘭森是兩年前政變後被指控的20名美國人之一，而土耳其總統艾爾多 安在政變後大規模鎮壓，有超過五萬人在土耳其被捕。

布 蘭 森牧師否認有關間諜罪的指控，但如果被判有罪，他將面臨長達35年的監禁。另外 土耳其也聲稱，這名牧師試圖將 生活在土耳其的庫德族改為基督教，並以援助尋求庇護者為掩護，參與傳教活動。《洛杉磯時報》報導，無論是否屬實，這些指控都指向兩大土耳其政府的恐懼：公開的基督徒傳教、與庫德族人一起工作（許多庫德族人希望從土耳其獨立）。

請命釋放不成，川普改祭經濟制裁

川普上台以來，美國國務院開始積極向土耳其政府交涉，要求釋放布蘭森，川普也在G20和北約高會峰上，當面向艾爾多安提出要求，但土耳其政府始終拒絕釋放布蘭森。接下來的發展，大出國際社會意料之外，川普政府竟動用國家機器，傾全力制裁土耳其。

先是8月1日，美國財政部宣佈，禁止任何美國企業與土耳其外交部長和內務部長有生意和資金上的往來，之所以先對土耳其司法部長與內政部長做出制裁，因為他們「擔任土耳其嚴重侵犯人權的機構領導人」；土耳其則表示，美國對布蘭森的獲釋要求是「不可接受的」，並表示將對這樣的敵意做出回應。這是美國歷史上第一次對北約盟國實施經濟制裁。消息一出，土耳其里拉匯率立刻暴跌。

8月3日，美國又進一步宣佈重新審理對土耳其的特惠免稅待遇（GSP），美國每年對土耳其免稅的產品價值約16.6億美元，占美國從土耳其進口總額的17.7%。不過《路透社》報導，美國貿易代表辦公室的一位女發言人表示，此次審查與布蘭森的事件無關，主要是回應土耳其通過對價值17.8億美元的美國產品（包括煤炭，紙張，堅果，威士忌，汽車，機械和石化產品）徵收進口關稅。

《CNBC》報導，今年六月，土耳其對價值近18 億美元的美國商品（包括煤炭和紙張）徵收關稅，為了回敬美國在三月的時候，對大多數貿易夥伴 （包括土耳其）的鋼鐵和鋁進口徵收25％和10％的關稅。

另外，《BBC》報導也指出，美國與土耳其的外交心結，也包括了土耳其不滿美國支持敘利亞北部的庫爾德民兵，以打擊當地的伊斯蘭國。另外，川普退出伊朗核協議也是兩國爭論的焦點：土耳其一半的石油進口來自伊朗，經濟學家認為美國對伊朗實施制裁，可能會對土耳其經濟造成損害。

他們有美元、我們有阿拉

針對經濟狀況不佳、土耳其兌美元匯率急貶，土耳其總統艾爾多安9日在一場演講上仍然對民眾信心喊話，他說有很多不同的陣營在發表意見，但是不需要放在心上，「不要忘了，如果他們有美元，我們有我們的人民，我們有我們的正義，還有我們有我們的阿拉。我們非常努力工作，看看16年前的樣子，再看看我們現在，我們會一天比一天更好，無須懷疑」。他還督促民眾，若是枕頭底下還有美元或黃金，應該要趕快到銀行換成里拉。

而《天下雜誌》報導，里拉大幅貶值，使得高度依賴進口的土耳其物價高漲，進口物價過去一年來以87～94％的嚇人速度飛漲，令土耳其民眾叫苦連天。截至今年第一季為止，土耳其外債高達4667億美元，佔該國GDP的55％。更麻煩的是，其中絕大部份的外債是以美元計價，如今美元對全世界貨幣都強勢升值，土耳其里拉又如自由落體般下墜，土耳其的償債成本因此火箭般飆高。

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核稿編輯：羊正鈺