掌握未來的思考法（上）：首先，你要分得出來硬趨勢和軟趨勢

人人都想掌握未來，人人都可以思考。但不是人人都懂得使用「掌握未來的思考法」。

我這個星期讀的是《理解未來的7個法則》（台版為《第一眼就看出問題》），作者丹尼爾．伯勒斯（Daniel Burrus）是一位未來學家，也是科技發展領域的諮詢大師，大公司如迪士尼、谷歌、微軟、IBM、通用汽車等，都曾邀請他諮詢或培訓。

但說來慚愧，在讀完此書作者給出的七個原則後，我卻只記住了作者提出的第一個原則──皆因它讓我印象最深刻，而且它是其它六個原則的前提。

因此，本文就只談這一原則，而它涉及了一個讓人好奇的問題：如何（近乎）完美的預測未來？

預測未來，要先從說廢話開始

首先說明，不是所有事情都可以被精準預測、完美預測的。但有些事就是可以。

一些顯而易見的例子如：明年的科技會比今天更進步、明天和十年後的早上太陽依舊會升起、明年你和我都會老一歲。

可能有人會說，這些例子不是廢話嗎？是廢話，但這些廢話的背後隱藏著非常有價值的未來訊息。作者在書中舉了一個有趣的例子：

我們以「二戰」後的美國為例。美國軍隊凱旋歸國，數百萬家庭團圓，九個月後出現了百分之百可以預測的現象：嬰兒潮。 出生於1946年到1964年這十八年間的美國人口，約有7,800萬。同樣的嬰兒潮也出現在「二戰」後的日本、歐洲等發達國家。 人口資料是看得到的、可測量的硬趨勢的一大來源。「二戰」後嬰兒潮是最鮮明、最具代表性的例子。戰後嬰兒潮是物理現象：數百萬人誕生並存活，而且年齡逐漸增長，形成了許多完全可預測的現象。 你可能會說：「何必總提嬰兒潮，都是老掉牙的例子了。」嬰兒潮眾所周知，這才最適合用來舉例。因為雖然眾人皆知，偏偏沒人留心。 嬰兒潮的硬趨勢延續了五十多年，奇怪的是，每到了新的人生階段，還是讓社會措手不及。1945年，海外士兵紛紛歸國，我們原本可以預測社會一定會有重大的變動，但我們卻沒有。 直到1946年，嬰兒陸續出生，才發現醫院數量不夠。即使沒有預料到醫院的數目，不要重蹈覆轍就好。新生兒五年後才上幼稚園，準備時間應當綽綽有餘。殊不知，在新聞頻頻報導醫院短缺問題的五年後，幼稚園也變得不夠了。 七年之後，初中的數量又不夠了；又過了幾年，高中的數量還是不夠。接下來，又發現大學也不夠了。這一連串現象，有誰能看出來？若能培養找出硬趨勢的習慣，誰都能看出來！ 我們公司最近為一家知名保險公司提供諮詢服務。當我們談到硬趨勢與軟趨勢、確定性以及人口資料能看出許多硬趨勢，一位男士打斷說：「你說得對，人口資料和嬰兒潮，我們都明白。」 我回答道：「那正好！我們就略過細節，簡短請教各位幾個問題。貴公司負責全球業務的保險員共有幾位？」他們想都不想就直接回答，而且人數相當可觀。 我繼續追問：「再問各位，他們當中，為公司賺取八成以上營業額的那些人，有多少三年內退休？」現場鴉雀無聲，他們講不出數字。他們從來沒有想過這個問題。 有位元主管趕緊用筆記型電腦查資料。他們知道頂尖保險銷售有誰，不難找出答案。得到答案後，原本鴉雀無聲的他們，震驚得說不出話來，居然高達60％。接下來的三年，每5名頂尖保險銷售中就有三名退休，就是說公司將流失有專業技能和經驗的老將。 主管發現這點後震驚不已。這個重要的資料變得再清晰不過。但之前為何沒有發現？因為他們沒有留心去發現，沒有培養從已知出發的習慣。 大約同時，我正巧也為社會安全局主管提供諮詢服務。課程一開始，當初接洽我的人把我介紹給培訓部主管，聊到社會安全制度。在美國，2008年1月1日零點一過，嬰兒潮一代第一次有人滿62歲，可以開始領社會福利金。1當年約有320萬人滿62歲，大約每小時就有365人。 現在，社會安全局已有5,000萬份申請；到2030年，人數將達8,400萬人。美國聯邦醫療保險的受益人數將從4,400萬增至7,900萬。屆時，每兩個工作人口就必須養一個退休人口。這個比例在1945年是45比1。 與保險公司一樣，我問他們是否觀察過退休員工對局裡的影響。「在場有幾位三年內就要退休？」現場資深主管有不少舉手。大家都很驚訝，沒想到大多數資深主管已到退休年齡，局裡即將流失這些有專業技能與經驗的老將。 我們都以為自己知道嬰兒潮人口很多都要退休，但我們真的理解了嗎？ 兩個月後，趨勢果然應驗了：接洽我的人不見了，培訓部主管一個月後也走了。嬰兒潮的人群加入了退休潮。

「明年你和我都會老一歲」之所以是廢話，是因為它是如此板上釘釘、確定的事情。而正是從這類廢話作為起點並推導未來，才能得出所謂的「硬趨勢」，產生出近乎完美的預測。

我不知道你理解了這一點後會作何感想──我的感想是，這一簡單的邏輯太重要，但同時又太容易被忽略了，畢竟理所當然的事實往往並不惹人注意。

話說回來，有硬趨勢就會有軟趨勢，像上面的例子所展示的就是一種硬趨勢，那什麼是軟趨勢呢？軟趨勢和硬趨勢的差別在哪裡呢？

貓王謬誤

首先，軟趨勢的第一層意思是「看起來高概率發生，但不一定會真的發生的趨勢」。

作者在書中寫道：

1977年8月16日，搖滾傳奇歌手貓王逝世，享年42歲。貓王生前唱片銷量超過十億張，巨星風範樂壇少有。 雖說沒人能與之媲美，模仿他的人倒是不少。貓王在世時，以模仿他為樂的人就已有一百多人；過世後，貓王分身數目更是飆漲，甚至一種全新的行業應運而生。模仿貓王變得有多麼流行呢？ 貓王死後五年，我做了個趨勢分析的練習（其實是心血來潮），把貓王模仿者的增長資料仔細研究了一遍。數據涵蓋1977年到1982年。結果顯示，如果1982年後貓王的模仿者如往年一樣增長的話，到了2000年，每三個美國人就有一個會成為專業的貓王模仿者。 僅從冰冷的數字得出的假設似乎合理，但事實並非如此。為什麼呢？因為這些數字也許冰冷，但是所暗示的潮流如同這位搖滾巨星摯愛的花生醬和香蕉三明治一樣柔軟。當然，沒有人真的希望我們都成為貓王的模仿藝人。 但是，這個趨勢分析提出了一個重要觀點：小至個人生活，大至企業與政府決策，我們常常會作出錯誤的預測，而且信以為真。 我們根據正確、真實的數位分析趨勢，得出來的結果卻不一定準確。1999年，美國政府表示，未來十年預算盈餘將達一萬億美元。這一預測依據的資料，和貓王模仿者的分析如出一轍，具有同樣程度的可靠性。 如果如預測所言，我們將會生活在一個不缺錢、到處是貓王模仿者的國度，顯然，預測錯了。 此類錯誤不僅出現在聯邦政府中，在美國50個州中，有47個州也得出類似預測，認為會有大量預算盈餘。州政府當時對房地產稅激增習以為常，所以開支也多。這些州政府根據得出的盈餘預測，孤注一擲，最後幾乎傾家蕩產。 原因何在？他們預測的趨勢看似牢靠，實則不然，這就是犯了「貓王謬誤」，到頭來只會一敗塗地。如果能辨別硬趨勢與軟趨勢，就能化險為夷。

與貓王謬誤相似的還有賭徒謬誤（Gambler's fallacy），其指的是有些情況過去的數據無法用以預測未來。

例如，小明拋硬幣九次的結果都是硬幣正面向上，那麼第十次的結果會不會是硬幣正面向下呢？在賭場裡的賭徒看來，第十次的結果是硬幣正面向下會更高。但其實硬幣的結果依然是50％。

「看起來高概率發生，但不一定會真的發生的趨勢」，這是軟趨勢的第一層意思。

►掌握未來的思考法（下）：想掌握趨勢，先留意生活中的「廢話」

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航