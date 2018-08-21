掌握未來的思考法（下）：想掌握趨勢，先留意生活中的「廢話」

► 掌握未來的思考法（上）：首先，你要分得出來硬趨勢和軟趨勢

軟趨勢的第二層意思是──「高概率發生，但不是絕對會發生，也不知以何種形式發生的趨勢」。

我們來看些例子會更容易理解：

嬰兒潮的相關討論與報導不勝枚舉，但我們還是沒有料到其後續影響。7,800萬嬰兒潮人口，在50年代讓幼稚園措手不及，在60年代讓大學措手不及，如今同一批人湧入醫療體系，醫療體系無法招架。再不理會這股趨勢，十年後醫生、護士絕對不夠。 嬰兒潮人口對醫療保健的需求日後會大幅增加，光是美國就有近8,000萬人，還要加上其他國家的幾千萬人。這是硬趨勢。 硬趨勢會帶來另一些問題，如：我們有能力提供醫保費用嗎？如果有，由誰來提供？又如何提供？ 這些問題都會發生，但問題的答案將會是軟趨勢。 再強調二者的區別。嬰兒潮人口步入老年，醫療需求增加，這是硬趨勢，因為人口資料固定。預計醫護人員短缺，則是軟趨勢，因為可以採取行動改變。 再舉個例子說明軟趨勢與硬趨勢的差別。十年後，你會老十歲，這是硬趨勢，因為老去的現象無法改變。你的身體狀況是變好變差，還是維持現狀？你我都無從得知，誰也沒辦法百分之百確定，這是軟趨勢，因為你能採取行動改變。 談到健康，還有一點值得注意。醫生的診斷，不論多麼清楚明白，都絕對不是硬趨勢。以下情形屢見不鮮。醫生說：「很抱歉告訴你，你只能活六個月了。」消息如晴天霹靂，但很多人最後都能推翻醫生的診斷，多活幾個月甚至好幾年。為什麼？ 答案在於改變。改變飲食、做運動、調整呼吸姿勢、調整心態、增強意志力、補充營養或求助民間療法，都可能改變健康狀況，所以身體狀況是軟趨勢。 最近，住在華盛頓特區的同事跟我說，社區有個鄰居把車停在車道，結果被人破壞。過了一天，隔幾戶的鄰居也遭毒手。隔天，他的隔壁鄰居又受害了。 我說：「我看你的愛車今晚恐怕難保了。」但這不是硬趨勢，而是軟趨勢。因為我的同事能採取行動，他把車停在車庫，因此逃過一劫。軟趨勢發生的概率再高，也絕非定局，仍有機會加以改變。

簡而言之，按照作者的定義，凡是還能被改變的去世都只能算作「軟趨勢」，只有無法改變的未來才是「硬趨勢」。但這不代表軟趨勢不重要，軟趨勢預示的是未來有多種可能性，預示我們能夠改變的未來，提供選擇與決策的參考。

軟趨勢描述的是一種可能性，而硬趨勢描述的是一種確定性，後者描繪了確定的未來大致輪廓。

但是，怎樣才能發現生活中的硬趨勢呢？

「掌握未來思考法」的三個步驟

第一個步驟是多留意生活中理所當然的事情、留意生活中的「廢話」。

舉例而言，在未來桌椅依然是人人必用之物、社會裡的知識會越來越豐富、工業技術會越來越進步、崛起中的國家中產階級會越來越多、中產階級久坐的情況越來越普遍。從這些條件出發，就能簡單的得出一個硬趨勢──人體工學椅會越來越普及，在崛起中的國家會越來越好賣。

但具體會在幾時最好賣、哪一款最好賣，則屬於預測軟趨勢的範疇。

第二個步驟是使用「排除法」，作者寫道：

我常在講話中提到的一個重點是：「你可以精確地預測未來。你要做的就是把可能猜錯的部分刪去。」 這一點也常引人發笑，但我是認真的。驚喜的是，當你刪去可能猜錯的部分，剩下的正確部分足以起到很大作用。

這讓我想起了一個著名的故事：

同理，只要拿掉不正確的，那麼剩下的就是正確的。這就是排除法。具體而言，我們要避免犯下前面提到的「貓王謬誤」，避免把錯誤的噪音當作是訊息，避免把軟趨勢錯當作是硬趨勢就行了。

當然，很多時候問題不在於我們不會使用排除法，而是在於我們根本不知道大衛長什麼樣子。

而這就要談到第三個步驟──從自己熟悉的領域開始。作者在書中舉了一個例子：

2004年12月26日早上，史上最劇烈的地震爆發了。印度洋掀起滔天海嘯，席捲多處海灘，15國遭到重創，約25萬人死亡。南亞海嘯成為有史以來傷亡人數最多的天災，沒人預測到。或者說，預測到的也只有極少數人。 海嘯在環太平洋火山帶最西側肆虐，數十萬人慘遭滅頂之災。但是印度尼西亞蘇門答臘群島西岸外海約160公里處，錫默盧島（Simeulue）島民卻及時撤離，幸運地逃過一劫；泰國普吉島卡馬拉灣，來自蘇格蘭的生物學老師約翰．克羅斯頓（John Chroston）與家人正在度假，逃過一劫；來自英國的10歲小學生提莉．史密斯（Tilly Smith）也倖免於難。 克羅斯頓正在水裡游泳，突然發現海水有異狀，趕緊回到岸邊，把妻女叫過來，說服了飯店巴士不要繼續往前開，而是將乘客送到高地，沿途看到婦幼也叫他們上車。 往北24公里處的麥考海灘（Mai Khao Beach），提莉跟家人正在度假，她也發現同樣的異狀，急忙告訴爸媽，她爸媽又提醒其他人。因為提莉的警覺，在海嘯來臨前人們已從海灘撤離，成為少數幾個未見傷亡的海灘。 一千多英裡外的錫默盧島，當地人也觀察到異常情況，他們立即逃向內陸。島上83,000人，只有1人喪命。三個地點，三群人，他們發現了什麼別人沒有看到的異常情況？他們看到了海水倒退。 海嘯發生以前，岸邊海水會突然倒退，仿佛在釋放出摧毀力量前先深吸一口氣，提莉幾周前在地理課上剛好學到了這個知識。東南亞許多地方的小孩見到海水倒退，覺得機會難得，跑去撿貝殼。沒人制止他們，因為沒人知道事態嚴重。 還有一小群人死裡逃生。安達曼群島坐落於普吉島外海西北方的孟加拉灣，島上住有六個原住民部落。災情最嚴重的一族位於尼科巴區（Nicobar），該區人民的生活已經現代化，不再採集狩獵，傳統文化習俗式微。 反觀翁吉族（Onge）仍舊尊崇祖先的智慧，深知海陸向來互爭地盤的道理。翁吉族也看到了異狀，就和克羅斯頓、提莉、錫默盧島島民一樣，看到了硬趨勢。 未來只有兩種人，一種人看到海水倒退，知道海嘯即將發威，另一種人什麼也沒看到。

有些硬趨勢是只有在你具備了相應的知識後，才會被你發現。如同預測到海嘯，並因此逃過海嘯的生還者那樣。因此，作者的建議是，如果你想掌控未來，那麼最好先從你所熟悉的領域開始思考。

問問自己：「有哪些事物是我確定幾周後、幾個月後、幾年之後一定會發生的？我能如何從這些確定的事物出發，順勢而為？」拿出一張紙，思考你所從事的行業，試著把所有想到的硬趨勢列出來，寫在紙張左邊，這樣你就能大致知道，未來有哪些事情確定會發生。寫完後再回顧一遍，將其中有些許存疑的都刪除。

在紙張的另一面，試著把所有想到的軟趨勢列出來，這樣你就能更清楚的知道，你目前能做出的改變是什麼，能創造的可能性是什麼。

「未來」不是完全可預測的，但也不是完全不可預測──它是「可預測」和「不可預測」的綜合體。

因此，仔細思考什麼是「可預測」及什麼事「不可預測」的，將兩者同時放在一起看，那才是理解並掌握未來的正確方式。

雖然本文用了「完美預測」、「確定發生」、「硬趨勢」等用詞，但如果真要較勁，那麼這世上其實沒有任何事情是確定的──無論硬趨勢多麼硬，黑天鵝事件也是可能發生的。

例如，硬趨勢說明年我和你都會老一歲，但如果核武戰爭爆發，人類滅絕了，那麼大家都不會再老一歲了。

你所擁有的知識與經驗再加上想像力，決定了你能列出多少的硬趨勢和軟趨勢。預測未來的能力，是可以透過學習提升的。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航