西雅圖機場發生「員工劫機」後墜毀，最後對話稱自己「就是一個崩壞的傢伙」

美國西雅圖國際機場今（11）日發生一起劫機事件。一名機場人員開走一架未載客的客機，自西雅圖塔科馬國際機場（Sea–Tac Airport）起飛後，不久後墜毀外海。警方也證實，該名劫機男子為29歲的地勤人員，這次的行動並非恐怖攻擊。

（中央社）華盛頓州皮爾斯郡（Pierce County）警察局表示，這架地平線航空（Horizon Air）Q400型飛機大約在（當地時間10日）晚間8時起飛，不到幾分鐘之後，軍方也派出兩架F-15戰機從波特蘭（Portland）緊急升空攔截。



目擊者表示，軍方戰機引導這架飛機離開人口密集區後，飛機朝向科特羅島（Ketron Island）而去，在空中滾桶飛行之後，還翻了一個大筋斗，最後墜毀成為一團火球。

這架飛機之後在科特羅島墜毀，警方歸咎於飛機「在空中做特技，而且缺乏飛行技術」。目擊者在錢伯斯灣（Chambers Bay）附近，看到一架飛機在空中翻滾一圈，後面還跟著戰機。推特用戶「@drbmbdgty」貼出這段影片，並說這架飛機「後來墜毀」。

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) 2018年8月11日

當地新聞《西雅圖時報》報導， 皮爾斯郡 警察 局長表示，這架飛機於晚上8點左右，被一名29歲的當地人開走，大約90分鐘後 墜毀在南部郊區的凱崇島（Ketron Island） 。 這架76座的飛機，似乎沒有其他乘客。

24 miles -- directly -- from @SeaTacAirport to Ketron Island, where the stolen Horizon Air plane crashed. pic.twitter.com/B2r20Ouy62 — Morgan Palmer (@MorganKIRO7) 2018年8月11日

阿拉斯加航空稍早也在推特證實這項消息：「我們確認晚間8點一架『地平線航空』在未經允許的情況下從機場起飛，最後的位置在華盛頓州的凱崇島，目前還在了解細節，但我們相信機上沒有任何乘客或機組人員。」

西雅圖國際機場則表示，「一名機場員工擅自將一架沒有乘客的飛機駛離本機場，不久後便墜毀，目前機場已恢復運作。」

《美聯社》報導，阿拉斯加航空人員指出，這名偷開飛機的男子是地勤人員，負責協助引導飛機到機門，以及替機身除冰等工作。而西雅圖 當局則表示，這起事件與恐怖主義毫無關聯，他們也不認為，還有其他人在這架墜落的飛機上。

墜機前最後的對話曝光

華盛頓州皮爾斯郡（Pierce County）警長巴斯托（Paul Pastor）說，這名男子「做了蠢事，很可能已付出生命代價」。而根據座艙通話紀錄，這名男子告訴航管人員，他「只不過是一個落魄潦倒的人」。

偷走客機的男子自稱是「瑞奇」（Rich）和「理查」（Richard）。瑞奇說話時似乎很興奮，也很無憂無慮，他先解釋，自己放了一些燃氣在飛機上，要去看看奧林匹克（據《赫芬頓郵報》報導，他指的是華盛頓的奧林匹克山脈）；後來他也開始擔心自己的燃油不夠，比自己預期用得還快。

據《赫芬頓郵報》掌握的音檔，該名男子在對話中，也向航管人員提到了最低工資存在的問題。而稍後他也問，如果自己成功降落，阿拉斯加航空是否會給他一個機師的職位。航管人員則回說：「我認為如果你降落了，他們會給你一份工作。」

據《西雅圖時報》公布的音檔，塔台的一名航管人員則試圖安撫他，也在對話中試著引導瑞奇降落某處。這名航管人員說：「在你右方約一英里外有一條跑道。」他指的是路易–麥科得聯合空軍基地（Joint Base Lewis-McChord）。

不過瑞奇說自己不想降落在附近的軍事機場，因為自己「一定會被痛扁一頓」。

「這大概會是終生監禁了吧？⋯⋯我想這就是我這種人的下場。」

「喔，理查，我們不要擔心或想這件事。但你現在要不要來個左轉嗎？」

「有很多人關心我，他們聽到我幹了這件事應該會感到失望。我想要對他們每一位道歉。我想我就是一個壞掉的傢伙，幾顆螺絲鬆了。從來沒有意識到這件事，直到現在。」

晚間8點47分，他們兩個最後一次交談。

「我感覺其中一具引擎好像有點狀況。」

「OK，Rich，如果可以，你就讓飛機維持在水面上，讓飛機好好飛，飛低低的。」

美國聯邦航空管理局於當地時間晚上9:30報導一架飛機墜毀。

警長表示，墜機事件導致大火，但地面上沒有人受傷，只是 乘坐這架飛機的人似乎已經死亡。

BREAKING: LIVE COVERAGE of Stolen plane/crash: https://t.co/IOEy0HaHg8



DETAILS:https://t.co/lttJfIjmIC pic.twitter.com/3fW5EZk4x8 — KOMO News (@komonews) 2018年8月11日

《BBC》報導，往返西雅圖 - 塔科馬的航班已經恢復，目前還不清楚這名員工是如何設法駕駛這架飛機的。

阿拉斯加航空子公司地平線航空 首席運營官穆倫（Constance von Muehlen）也在深夜發布一則影片，表示她相信這架飛機是由一名地平線航空公司的一名員工駕駛的，飛機上沒有其他乘客或機組人員，後來在凱重島墜毀。她也說 「我們的心與所有阿拉斯加航空公司和地平線航空的員工及其家人在一起。」

A message from Horizon Air Chief Operating Officer Constance von Muehlen: https://t.co/BDhk9pf1Yt — Alaska Airlines (@AlaskaAir) 2018年8月11日

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