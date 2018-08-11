【放讀1】女學者23歲時被非禮、揮拳打臉，激發研究人性善惡

【放讀格言】

一本無法喚起感覺，或無法增益智慧的書，不如不讀。

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科學正在逼近「人性善惡」真相？

回想起來，筆者以科學觀點探討人性善惡等課題，前後將近5年，如果追溯志趣源起，更是十多年前的事。又記得兩個月前，在節目跟陶國璋教授交流，恰巧碰到相關討論。例如，陶教授讚嘆有少數人彷若聖人，為救人或理想，有自我犧牲的崇高情操，感到人性有其莊嚴而美善的層次，認為生物演化的科學發現，未必能確切解釋超越一般人道德境界的人性光輝。

人性善惡是古今大哉問，曾使無數思想家與哲學家苦惱不已，其後陸續有科學家貢獻看法，的確，單憑部分科學發現，不可能完全透徹了解問題本質，然而，假如我們逐一檢視科學對人性的不同研究，至少有助我們一步步逼近真相。這次我們暫時撇開生物演化觀，回歸人類大腦。

探究人性善惡，筆者提及過數十本著作，最近一年值得詳談的佳作不多，但有一本不得不提，就是艾比蓋爾．馬許（Abigail Marsh）新作《恐懼的力量》（Good for Nothing）。

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她，一次被人拯救，另一次，先被非禮再遭打臉

馬許是位坦誠真摯的心理學者，研究人性的動力全賴「有感而發」，絕無半點虛情假意，年輕時有兩次震憾的人生經歷，令她堅決尋找影響一個人「善行惡行」重要的人性根源。

一次經歷，是馬許半夜開車返回華盛頓州塔科馬的路上，不幸中途撞倒路旁跑出的狗隻，前輪輾過狗後不停迴轉才煞停，不久，她察覺再無法啟動引擎。由於她置身在暗黑的高速公路側邊，情況相當危險，只要有車駛來不經意撞到部分車身，她可能命喪於此。

在此關鍵時刻，突然出現一位光頭大叔，聲音低沉，知道她需要幫忙之後，不顧自己也身陷危險之中，幫忙重啟引擎再駛至安全位置，稍加問候，不久便迅速離開，馬許自此再沒有見過他的蹤影。她從這位素未謀面的人身上，看到人性光輝一面。

另一次經歷，發生在她23歲的大學時期，1999年12月31日晚上，她跟五位妙齡好友身穿亮麗衣服，往拉斯維加斯賭場酒店慶祝2000年到臨：

「但隨著夜晚逝去，我們的閃亮褪色，人的禮貌也開始消散。人，特別是男人，開始動手動腳。一開始只是偶爾來一下，好像只是不小心手誤。但時間一久，飲料灌得多了，就開始升級為抓胸、捏乳、揉背。

到了午夜，大家停下來拍照時，我（那位）穿著洋裝的朋友就覺得有手鑽進裙子摸上來，還在胸罩下蹭來蹭去。我穿著皮褲，盡量躲去一些侮辱，但有多少陌生男人捏我屁股是數也數不清了。

⋯⋯三不五時就被人上下其手，好玩的情緒很快變成很煩，又從很煩變得生氣。晚上的酒醒了，人也累了，雙腳也被靴子磨出水泡。我走路一跛一跛，自言自語嘟噥著：『下次誰敢抓我屁股，我⋯⋯』還沒說完呢，就有人抓了上來。我轉過身，瞪著他，他大模大樣笑了回來。

⋯⋯他個子很矮，一副愚蠢好色樣，而且那張臉幾乎就正對著我的臉。我不知道是因為他的好色樣，還是因為髮膠，或只是因為這次抓我（屁股）是我忍耐的極限，我狠狠地甩了他一巴掌。

我看到他笑得有些尷尬，但笑意很快被一陣惱怒取代，在我還來不及思考，或閃躲，甚至轉頭的時刻，他的拳頭就揮了過來，大力卯上我的臉。我的頭啪的一聲向後，直摔在水泥地上，世界變得搖晃昏暗，血從我被打斷的鼻子流了下來。」

事後，警察要拘捕「打臉男」之前，他已被一批男士追去狂打一身。這件事令馬許鼻骨偏了，附近部位腫脹三倍大。到了身體復原後，她報讀了「防身術特訓班」。她從這位素未謀面的人身上，看到了人性陰暗一面。

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「杏仁核」與「品行障礙」

兩次經歷加起來，激發了馬許決意研究人類善惡行為的真諦，內心不斷追問行為背後的基礎，她在哈佛大學社會心理學博士畢業後，至今一直在喬治城大學心理學系任教。

如果你早已對大腦裏主宰恐懼情緒的「杏仁核」（Amygdala）有所認識，那麼，馬許就是這方面的專家，而杏仁核正是了解人性惡行，一個非常重要的部位。

長期以來，「問題兒童、問題少年」都令許多父母極度困擾，當中再有一部分人的暴力、極端行為幾乎難以遏止，令人非常頭痛，縱火、毀壞、傷人、偷竊、說謊、性操弄等（多次遭學校開除），這些「品行障礙」行為不一而足。

面對那些明顯不尋常的兒童，學者為謹慎起見，有時會稱他們為有「心理病態傾向」（psychopathic，或稱人格病態傾向），而經過正式診斷的話，亦可能列入「利社會情感有限的品行障礙」（conduct disorder with limited prosocial emotions，DSM-5）。

馬許的其中一項研究，就是找來12位有心理病態傾向兒童、12位一般健康兒童、12位有過動症兒童（後兩批兒童為對照組），讓他們一邊看恐懼／中性表情的人臉，一邊進行功能性核磁共振造影（fMRI）大腦掃瞄。

結果發現，平均來說，有心理病態傾向的兒童組別，他們大腦右邊的杏仁核並無活化，意思就是他們對恐懼的表情沒有感覺，也很難辨認出他人的恐懼神情，情況跟其他兩組兒童的杏仁核統計數據所示，完全不一樣。這項研究，及後經過其他實驗室的研究員多次重複確認。

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沒有任何一位健康兒童，會宣稱「從沒有害怕的感覺」

再進一步，馬許跟同僚為部分心理病態傾向兒童，進行認知測驗，要求這些兒童憶述自己過往經歷「生氣、厭惡、恐懼、快樂和悲傷」的感受，以評估他們如何談論這些情緒，有何主觀經驗。

她們發現，這些兒童感覺恐懼的程度很微弱，甚至有兩位宣稱自己「從沒有害怕的感覺」，而他們分享的時候，也的確沒有其他健康兒童般有緊張的生理反應，而沒有任何一位健康兒童會向她們說「從沒有害怕的感覺」。

其中一位13歲少女被化名為S.M.，無論鬼屋、蛇等，也無法勾起任何恐懼感。

不管是否成年，大腦的杏仁核欠缺反應，意味他們對於別人從恐懼而來的痛苦「無感」，不但更易被誘發暴力行為，在施暴期間，亦難以理解眼前人的痛苦神態，讓自己停止下來。

反之，當一般人看到他人深深惶恐時，就像識辨「恐懼人臉」時杏仁核會作出反應，隨即緊張不安起來，也比較可能抑制暴力情緒，就是所謂「暴力抑制機制」（Violence Inhibition Mechanism）正常運作，大部分人因此很難接受折磨他人，會嘗試自制。換言之，一旦杏仁核出問題使人「無感」，內在猶如缺少了一道力場制衡自己的行為，這些行為，自然包括自古以來各類「惡行」。

誠如馬許總結道：

「如果某人不懂恐懼感的意義，又怎麼能期待他對其他有恐懼感覺的人，產生同理心？事實上，根據我們蒐集的資料顯示，他們做不到。沒有正常運作的杏仁核，心理病態青少年無法辨識他人的恐懼是什麼，他們不明白受驚怕的人是如何感受的，因此，他們也不明白讓人有這種感受有什麼錯。

最近我和我的學生艾利斯．卡迪那利（Elise Cardinale）一起進行的研究顯示，與大多數人不同，具心理病態特徵的人認為，利用『我可以輕易傷害你』或『你最好給我小心點』這種威脅語來使人恐懼是可以的。fMRI研究顯示當這些人做判斷時，做出異常判斷也跟杏仁核活動減少有關。」

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如果，只是如果呢？

大部分人的思考方式有別於科學家，人們通常會「斷定」一個人之所以有醜惡的行為，完全是因為那些人的「思想」相信一些錯誤的「價值觀」，是他們「選擇」成為人渣敗類、走歪路，甚至斥之「咎有自取，死不足惜」。

如果，事實剛好顛倒過來呢？原來，一個人長大後之所以滿腦子壞念頭，做出殘忍醜惡的事，是他們自小大腦就擁有一顆沒怎麼反應的「杏仁核」，他們成長必然經過放縱的少年期，結果大腦內的「缺失」，使他們任性的一言一行無法糾正過來，換來糟糕的學業、孤獨，受盡斥責或冷言冷語，摧毀了前途，然後遇上遭遇相近的人，彼此都相信各類黑暗又憤怨的說法，他們的條件只能從事非法活動維持生計，自此為求生存，再無視他人死活。

假如科學家是對的呢？又假如，科學家同樣發現「大善人」的行為基礎呢？參考了這些發現，我們對於「好人、壞人」的想法，會否因此有截然不同的思考？重點不是急下定論，而是細緻反思。

【放讀格言】

一本無法喚起感覺，或無法增益智慧的書，不如不讀。

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核稿編輯：鄭家榆