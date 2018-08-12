歷史新課綱審議：「中國史」跑去哪了？高中歷史也不再教斷代史

三年前高中生衝撞教育部激反黑箱課綱你還記得嗎？教育部課程審議會昨（11）日起連3天審議十二年國民基本教育社會領域課綱，希望8月底前完成審議，包括歷史科的台灣史比例及性別平等教育等，都成為主要討論焦點。

依據草案，12年國教新課綱高中歷史將不再分台灣史、中國史及世界史，而是分出3個分域：台灣、東亞及世界，一改過往大量中國史內容，從原本的1.5冊內容縮減為1冊，並將中國史改放在東亞史的脈絡下討論。

《中央社》報導，教育部希望讓十二年國教課綱於108學年度上路，社會領域課綱部分，討論聚焦在兩部分，一是普通高中歷史課綱，由原本朝代編年史方式，改為主題式教學，如「現代國家的形塑」、「多元族群社會的形成」與「經濟與文化的多樣性」等；原本相對獨立的中國史，改為納入更大範圍的東亞史脈絡討論。也因此，被部分教師和社會團體認為是「去中國化」。

國教院課程及教學研究中心主任洪詠善說，新課綱的高中學習分3個分域（台灣、東亞與世界），是希望從區域關連性看歷史，著重時間與空間關係。

《自由時報》報導，歷史科分組主持人、政大歷史系副教授金仕起說，新課綱強調思辨能力的養成，從生活經驗開始談，例如講傳統土地問題，有人主張應研究中國傳統的土地問題、戶籍問題、賦役問題；新課綱則建議可從苗栗大埔農地事件或原住民傳統領域講起，讓學生理解歷史變遷對社會帶來的變化，懂得觀察身邊正在發生大小事的來龍去脈。

金仕起指出，年輕人要面對的挑戰很大，文化衝突、人群交流，都不斷在製造新的問題，台灣有新住民、原住民及戰前來到台灣的中國移民，要怎麼解決彼此相互理解的問題？怎樣有對話溝通的機會？這是歷史研修小組在思考編寫課綱時，很重要的關注點。

十二年國教社會領綱研修小組召集人張茂桂也強調，歷史新課綱不把中國放進「東亞史」來學習，或者用「東亞史」取代中國史，而是把中國史放在「東亞脈絡」來理解，不再用大家熟悉的帝王或民族史、斷代史架構授課，希望學生從區域觀點學習歷史，不侷限在單一國家、民族的單一觀點，培養融會貫通的能力。

不過，學者對此也有不同意見，《中國時報》報導，文化大學歷史系教授王仲孚表示，新的歷史課綱非常奇怪，上古講得很空泛，先秦夏商周，包括漢代都「空空的」，尤其是先秦學術思想，像是商朝的敬天、周朝的封建與宗法，儒道墨法、陰陽家、孔子等都是中國文化非常重要部分，連日韓教科書都有，台灣現在還每年遙祭黃陵，民間神農寺的廟還一百多座，但教科書全部沒有，「哪有這種課綱？」另一方面，明清移民一下子就講兩章，但明清移民有那麼重要嗎？他建議新的部長要重新審查課綱，不能草率公布。

台灣師範大學東亞系教授張崑將也指出，新課綱借用東亞史名稱，卻完全沒有東亞史內容，像是新課綱首個主題就是「要在東亞歷史脈絡討論中國史」，但是新疆、蒙古、印度等不屬於漢字文化圈，漢代通西域、中原文物文化中西互動、茶葉瓷器輸出西方等也無關東亞，而是中亞或西亞；另外像新課綱有一段「從漢晉到宋元談人群移動的特色與差異」，是中國脈絡底下的移民，仍然不涉及東亞。

「轉型正義」和「性平教育」也被拿出來討論

《上報》報導，學生代表、課審大會委員蕭竹均也11日在會中提案，盼將把轉型正義納入歷史課綱，尤其是原住民的轉型正義。蕭說，近日全聯中元節廣告因遭指影射陳文成而下架，由此可知台灣社會離轉型正義仍很遠，學生對於歷史中的不公不義一無所知。他提案國中歷史提及228和白色恐怖等部分，並應將鄭南榕列入附錄作為參考。並說明同化政策與集團移住對現今原住民之影響。

《聯合報》報導，義守大學原住民族學院長台邦．撒沙勒認為，轉型正義不是為了報復或揪出凶手，最終目的是要和解，但和解前要先彼此了解，了解則要透過教育去了解彼此，這也是恢復原住民族權利的鋪陳。否則如果用以前的課本，還是看到吳鳳的神話、刻板印象刻劃的原住民族，是無法促進社會和解的氣氛。

蕭竹均認為，除了二二八與白色恐怖的轉型正義，還有另一群人，也正等待著轉型正義，就是原住民族。所以他決定提案修正歷史課綱，包括把「國家政策下的原住民族」修改為「國家與社會汙名下的原住民族」，「清帝國的統治政策」修改為「清帝國的殖民統治」、「二二八事件與白色恐怖」修改為「國民黨的威權統治：二二八事件與白色恐怖」等。

蕭竹均解釋，之所以改為殖民統治，是因過往歷史課本大多只有日本殖民觀點，但對原住民而言，殖民卻是400年前外來者踏上這塊土地後開始的事。

《中央社》報導，社會領域課綱的另一個戰場，是在「附錄二：議題適切融入領域課程綱要」加入「性別平等教育」，引起部分家長、宗教團體不滿，質疑是同志養成教育。

國教院多次說，這主要是讓學生理解性別多樣性，覺察性別不平等的存在事實、社會文化中的性別權力關係，進而尊重與包容多元性別差異，消除性別偏見與歧視。如國小階段，需教導學生認識生理性別、性傾向、性別特質，尊重他人自主權與身體界線等。

大會委員林致宇表示，新課綱在核心素養中有提及性平教育，也在附錄中提及，不過在社會領綱中的學習重點提到的比現行101課綱來得少，他希望提案增加性平教育學習重點。

當年的反黑箱課綱學生怎麼看？

三年前的反黑箱課綱行動的高中生，現在多已進入大學，《自由時報》報導，當年擔任行動幹部的蕭任佑，現就讀中正大學政治系，他表示，高中時要讀兩冊中國史、一冊台灣史及一冊世界史，新課綱把中國史納入東亞脈絡來討論，能讓學生清楚自己身處的國際定位，是進步的史觀。

至於當年第一個衝入教育部潑漆、揹上前科的游騰傑，目前就讀嘉南藥理大學。他表示，肯定社會領域新課綱以學生為主體，但也指出，教學方式及教育環境都必須有所改變，否則還是淪為背誦之下的產物。「學生思辨與否的關鍵，並非只是課綱調整，學習者心態以及教學者教學方向，兩者都要改變。」

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核稿編輯：楊之瑜