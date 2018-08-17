委內瑞拉「遺棄世代」：為了領救濟補助，老年人排到過世

文：Tamara Taraciuk Broner（美洲部資深研究員）

在委內瑞拉塔奇拉州（Táchira）國界另一邊的哥倫比亞大城庫庫塔市（Cúcuta），我在一個慈善食堂遇到74歲的委內瑞拉長者費南多（化名）。費南多的太太為躲避危機，帶著子女和孫兒逃往國外之後，他就一個人搬到距家鄉20小時車程的塔奇拉。他覺得自己年紀大了，不想到遠方重新開始人生，也不想成為家人的負擔。

費南多每天頂著高達攝氏40度的酷暑，徒步跨越邊界到這家慈善食堂用餐。「不知道我還能這樣度日多久？」他以沙啞嗓音對我說，眼睛盯著塑膠餐盤裡的馬鈴薯燉肉飯。

費南多是這波委內瑞拉逃亡潮留下的許多長者之一。有關委國人道主義危機的報導大多以兒童為焦點，因為兒童營養不良的問題正日益惡化，但老年人也處境堪慮。聯合國和其他幾個非政府組織的調查顯示，人道主義危機對年長者的影響特別大，委內瑞拉當然也不例外。

Photo Credit:Tamara Taraciuk Broner/人權觀察

人權團體CONVITE一直密切觀察委內瑞拉年長人士的情況，以米蘭達州（Miranda）267位年長者為樣本，比較他們在2016年12月到2017年11月之間的變化。結果發現，他們每人每月平均減少1.3公斤的體重。

費南多告訴我，他以前體重85公斤，現在不到50公斤。他身患心臟病、呼吸道疾病、青光眼和白內障，但很難找到藥品。有時候，就算花錢也只能買到過期藥品來服用。

失去家庭支持，又面臨生理老化帶來的各種問題，許多委內瑞拉長者的處境極為艱難。委國報章雜誌經常刊出圖文並茂的報導，描述老人為購買食物和生活必需品，或領取退休年金，必須排隊好幾小時，以及他們抗議退休福利和年金計劃的訊息。據報導，有些長者就為領取社會安全補助，在排隊等候時過世。

美洲國家簽訂的《美洲保護老年人人權公約》（Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons）已於2017年生效，其中規定各國「應採取一切必要措施，確保老年人在危急情況包括人道主義緊急狀態時的安全與權利。」各國亦應採取援助措施，滿足老年人因緊急狀態而產生的需要。

美洲人權法院最近首度做出判決，裁定老年人有權透過「差異化措施」獲得「加強保障權」。該法院強調，基於「全面照護」（comprehensive care）等原則，「提高對老年人作為權利主體應享有特別保障的認識，實乃當務之急。」

委內瑞拉政府若繼續漠視或沒有能力解決老年人應優先獲得食物和藥品的問題，拉丁美洲各國領袖在對委國危機表達關切之餘，應當引用重視老年人照護的區域標準，施壓委國當局遵行，並應提供專以老年人為對象的人道主義援助。各國應讓所有和費南多一樣的長者們知道，他們不會遭到遺忘。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航