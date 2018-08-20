《孤獨的誘惑》：從蓮花潭到高空彈跳，愈發精緻的孤獨文化

文：瓊安．魏蘭—波斯頓 （ Joanne Wieland-Burston）

到了20世紀，特別是世紀末的最後25年，出現了極為精緻的孤獨文化。

我們先有所謂的「孤單社會」（Singles’ Society），然後是「獨居式婚姻」的社會；再來是靈修的風潮，或是作短時不帶宗教色彩的閉關靜思。另外還有歷史較短的「蓮花潭」（Lily tank），這是有點像棺材的櫃子，裡面裝滿了含鹽的溫水，躺進去後號稱可以真正沉入孤獨的體驗裡。甚至高空彈跳也可以放在這角度裡看——孤身一人從高處跳下，獨自面對生死的恐懼。我想當今沒人會大言不慚地說他從沒孤單過，他們從來就沒想過要獨自一人，或是從來就不喜歡孤單一人，或是幻想過要孤單一人過活。

希望可以獨自一人生活，不依賴任何人、任何事，是我們這時代專有的理想。而且，我們這時代孤身一人過日子的情況之多，也達前所未有的高峰。同樣一種獨立的心態，也顯現在現代人對醫藥極不信任的態度：現代有許多人將依賴醫藥視同大忌。這種泛濫的孤獨文化，其實正是當今孤獨之苦泛濫的反面。

我們生活的這時代，標榜的理想當然是個人主義。可是，在高舉這理想大旗之餘，同時有許多矛盾現象揮之不去：我們這時代顯然也有嚴重的千篇一律和墨守成規的情形。不過，個人主義依然是大家標舉的理想。可是，社會若是大力標舉某一種價值觀，這價值觀通常也反映出另一個大家比較沒意識到的反向需求，由此可以探知一些潛藏在這種情況、決定這種情況的無意識因子。

所以，我們明白標舉的這份獨立自主的理想，骨子裡到底是什麼呢？我相信我們其實是在逃避我們内心深處對依賴的恐懼，逃避我們若是太過依賴便會出現的狀況。因為我們可能會被拒絕，會受傷害；我們會因為別人不夠堅貞而失望，我們可能因為希望得到別人的愛和接納，而把迎合別人的希望放在做自己之前，以致妨礙了自己的成長。之所以會對依賴出現負面想像，顯然就是因為在真實生活裡對依賴關係失望所致。對我們十分重要的關係，卻沒辦法讓我們信任，因之而起的傷痛若是沒有消除或是表達出來，可想而知會導致對依賴的恐懼。

可是，我們不該忘記，就是有這份依賴，社會才有以生成。出身破碎家庭的孩子，之所以不太能夠相信人際關係的力量和可靠，其間的道理相當清楚。而幼年失怙或失恃的孩子，同樣也可能有淚似的反應。就算父母雙全的孩子，一樣可能碰上親職不可依賴的情形：例如父母之間的衝突太多，或是雙親中有一方無法依靠。這樣的環境裡長大的孩子，對於人際關係到底有什麼好依靠的，會有負面的印象。這樣的孩子長大後，可能無法信任這樣的關係，甚至到完全排斥的地步。而這樣也等於是排斥人際關係本身，因為所有的人際關係都帶有依賴的成分。即使是選擇「獨居式婚姻」（通常只有相當現代化社會才會形成的關係），也還是要依賴另一方守時、守信，按照彼此的約定行事才可。

如我先前所言，獨立生活在當今的社會要比以前容易，至少從物質層面來看是這樣：現在的女性大部份都不需要靠男性養活。小家庭在現在維繫起來比以前容易，現在甚至還可以選擇獨居，就像許多抱「獨身主義」的人一樣。我們現在沒有誰真的需要靠別人養活。不過，依賴關係是社會的重要基石，因為這和我們需要去需要別人有關。就如流行歌曲不論老歌、新歌，始終傳唱我們每人都需要去需要別人或是愛別人。可是，正是這需要和不想需要，想要依賴和害怕依賴，構成了當代人無解的存在矛盾。

瑪麗安就是這種困境的例子。她是位十分獨立的女性，知道自己要的是什麼：這是瑪麗安希望在別人心中投下的印象。她的穿著很有品味、很有創意，一走進我的辦公室就滔滔不絶對我說她過的是怎樣獨立自主的生活。她在一家很有地位的國際公司擔任主管，工作相當繁重。可是，說到這裡，她接了一句：「現在你聽好，這些全都可能保不住了，因為我戀愛了。」她陷入的這段感情，「好得很！」但是「好可怕！」瑪麗安覺得放棄這段感情要比讓這位男士進入她的生活容易。

不過，經過幾次談話，她開始了解她真正害怕的是一旦讓這位男士進入她的生活，改變了她的生活，那她就得面對可能會被抛棄的命運；一旦被抛棄，一定會為她帶來極大的痛苦。他們可能會為了某件事吵架，她若堅持自己的立場，他可能會離開她。

瑪麗安想不出來有誰會既愛她，又任她有不同的想法，而能愛她始終不渝、不棄。而她對依賴型的愛情關係的想像，源自她的家庭。她自己從來不記得父母曾吵過架，但是她哥哥（比她大兩歲）倒是記得家裡曾有爭吵。她和父親的關係極為親密，可是，她父親在她12歲時過世。她說：「從那以後，我的世界就破碎了。」瑪麗安害怕被人拋棄，便源自父親過世之時；她對愛的渴望，也隨之深埋起來。她變得非常獨立，這一直是她意識裡追求的目標：她要做個誰也不需要的女人，絕對不結婚，堅強而有效率，自給自足，對生活、工作、自己都很滿意。

不過，在她堅決追求的獨立自主的背後，躲著她比較沒意識到的另一種想像，一位永遠愛她、永遠了解她的愛人。瑪麗安認定這樣的男性絕對不存在，因而拒絕所有男性的追求；可是，在内心裡卻又偷偷希望可以找到這樣的人；也因此而對她碰上的男性全都不滿意。她和男性的關係，自然無法持久。而她也必須趕在被男性拋棄前，先把他們抛棄。對這情況，她在心裡給自己的解釋，是她總得捍衛她自己的需求和希望吧。當有關這方面的衝突出現時，她覺得她一定得維繫自己的獨立自主不可：毫無疑問，她「就是得離開不可。」

可是，等到瑪麗安碰上了格瑞哥里，情況就不一樣了。格瑞哥里完全包容她做自己的主人，當她聲明要保有自己的獨立生活時，也沒怎樣抗議。她好像找到了理想的伴侶；可是，她也懷疑他真能一直這樣下去嗎？所以若是先放棄他說不定還比較好，免得到頭來對他失望；反正最後一定會失望的嘛。他絕對不可能一直做她夢想中的那位永遠愛她的王子。

相關書摘 ▶《孤獨的誘惑》：灰姑娘的孤獨，來自於無法與自己產生共鳴

書籍介紹

本文摘錄自《孤獨的誘惑》，立緒文化出版

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作者：瓊安．魏蘭—波斯頓 （ Joanne Wieland-Burston）

譯者：宋偉航

當代孤獨的喜悅與痛苦

當代人不再有族人可以相依，不再有上帝可以歸屬。

孤身一人過日子的情況之多，達到前所未有的高峰。

「獨自一人——也就是孤獨——只要份量正好，若再搭配上份量正好的依戀，似乎是生命相當美妙的調劑。既需要親密，也需要疏離；既需要伴侶，也需要孤獨。」

我們這時代的個人發展，常標舉個人主義，而不強調合群生活，孤獨因而成為我們這時代的重要課題。我們之所以自願選擇孤獨，為的是要保證自己的獨立自主，今天諸多科技的發展，也在支援我們走向孤獨的道路。經濟的發展，可以讓我們不一定要住在關係緊密的社會裡，一樣可以生存得很好。可是，這樣的發展於我們的心理上，有什麼影響呢？這種追求孤獨的趨勢，背後的驅力到底是什麼呢？

魏蘭—波斯頓博士舉了許多孤獨的矛盾現象，也引證了一些古典的故事和童話，帶我們一窺隱居靈修和回歸自然的傳統。她也檢視了孤獨之所以痛苦的原因、世人看待孤獨的方式、處理孤獨的方式，以及孤獨於心理成長上扮演了怎樣的角色。透過佛陀、聖安東尼、耶穌等人的例子，魏蘭—波斯頓博士為我們抽析出個人若是選擇孤獨，通常會碰上什麼考驗：自以為高人一等的幻想、離群索居等等。

我們若是在童年裡未能培養出「有伴的孤獨」能力，或是喜歡用孤獨作藉口以逃避人際來往的話，我們就會因為孤獨而苦。魏蘭—波斯頓博士認為心理治療所要做的，便是發現我們以獨自成長為獨立的人，同時又不致將世界阻隔在外。由她執業生涯裡碰見的一些案例，可以告訴我們孤獨在心理治療的架構裡面，可以有怎樣的推演和發展。我們若是永遠無法在人類的大家庭裡找到孤獨，那就只有從個人的生命孤獨裡去尋找了。

Photo Credit:立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航