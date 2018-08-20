《孤獨的誘惑》：灰姑娘的孤獨，來自於無法與自己產生共鳴

文：瓊安．魏蘭—波斯頓 （ Joanne Wieland-Burston）

我們現在要再看看灰姑娘的童話故事，這故事說的是一位少女覺得遭全世界摒棄，卻也害怕人際關係，因而和大自然建立起了特別的關係，終日懷抱祕密的偉大渴望。我們從這故事裡可以找到人類典型的行為模式，從而看出孤獨在真實生活裡能產生怎樣的誘惑。

灰姑娘原本是位富翁的女兒，幼年的時候母親早死，母親過世不到一年，父親再娶，後母帶來了兩個女兒，加入新家庭裡面。這樣的背景，頗像韓瑟和葛瑞桃的故事：灰姑失去了親生的母親，得來了一個殘酷的後母。韓瑟和葛瑞桃就有一位殘酷的母親，而在母親的設計下，被帶進森林裡拋棄，想要將他們置之死地。灰姑娘一樣因母親過世、父親再娶，而在情感上形同遭到抛棄。她在有形上，依然身處於自己的家中，在她父親的家中，但是她在家裡被人當作奴僕使喚，日日都得早起，挑水生火煮飯打掃等等，扛起家中所有粗重的工作。她連穿著也和奴僕一樣——穿著破舊的灰外套和木屐。她的異母姐姐虐待她，把豆子扔進火爐的灰燼裡，她便得一顆顆撿出來。「灰姑娘」這個名字，就是這樣來的，因為她總是渾身沾滿了灰塵。

在孑然一身的孤獨處境裡面，沒有關愛她的人，沒有歸屬於某一關愛她的群體的感覺，或是在某個人心中佔有一席關愛的記憶，灰姑娘只好投向她死去母親的懷抱，到母親的墳上哭訴，她還在母親的墳上栽下一根樹枝，而她唯一曾向父親提出過的要求，也不過是要他替她帶這樣東西回家而已，她只敢對父親提這樣微不足道的要求，雖然她在內心深處，需求的東西要多得多。她常對著樹枝流淚，決堤的淚水澆在樹枝上，讓樹枝發芽長成了大樹。

而每次她到母親墳上哭訴，就會有一隻白鳥出現，替她實現願望。她到墳上哭訴，然後有白鳥出現，這代表的是什麼呢？我們在韓瑟和葛瑞桃的故事裡，已經看過白鳥領著兩個孩子到女巫的家裡去。這裡的白鳥，代表的是信使，是她和死去母親之間的信使，要不至少也是一個媒介，她和傾聽她的悲傷、助她美夢成真的仙姑之間的媒介。

而不論是女巫或是仙姑，都屬於「大地之母」的國度，都是擁有非凡生命力量的母性角色。而灰姑娘的願望是向死去的母親投訴，所以，也於是向精神世界投訴。在這故事裡面，沒有出現接觸大地、接觸實體世界、接觸地母之類的場景。被母親那方拋棄，同都出現在韓瑟和葛瑞桃的故事以及灰姑娘的故事裡面。而被母親抛棄之後，三個孩子同都轉向精神領域尋求慰藉，因而也同都身陷「大地之母」的羅網，因為，他們不知道怎樣面對現實的生命。他們的期望太過偉大，太過天真：韓瑟和葛瑞桃相信在女巫的家裡，地上也會有天堂，而迫不及待的奔向前去，結果，等到發現只是幻覺的時候為時晚矣。他們掉入的陷阱，是相信共生可以實現的陷阱。

灰姑娘同樣在心裡編織類似虛幻的想像，可是，她想像的是她自己的價值。她希望可以穿去赴宴的衣服，不只是合宜的禮服就好，還要「金銀編織的。」這願望，她還分別在三個不同的場合裡表達出來。而她的願望豪華到這個地步，是和她對日常生活的負面意象的惡劣程度有對等的關係。在現實生活被人當作奴僕使喚，使她幻想自己可以成為公主。而這種情緒不穩的狀況，也可能和青春期有關：灰姑娘的父親，原是她感情投注的唯一對象。可是，他對她卻沒有投注足夠的關愛，例如他不久便再娶，而教灰姑娘覺得自己不受重視，被虧待了，像被虐待的女僕。所以，她對自己價值的幻想，便會拉到最高的地步：滿地亂爬的老鼠，在她的幻想裡面可以是英俊的王子。

這個例子說的是不穩固的自尊，以及由之而來的反面想像。如我在前面所述，自尊心不穩固，絕對和缺乏適切的内心結構可以給予支寺，撐起穩定的自我認同有關。懷疑自我是正常而且基本上算是健康的現象。可是，情緖波動太大，一下陷入沮喪的深淵，一下升到興奮的高峰，則是自戀型人格的典型特徵。自己的價值是這類人生活裡的一大焦點。內心裡深藏沒有意識到的孤獨感，通常還很極端，也是另一典型的特徵。這類人和所有人都有一段距離，覺得世間沒有一個人了解他們，而且沒辦法和任何人建立起有意義的關係，因為他們和自己、和他們自己的感覺，都沒辦法建立起切實的關係。覺得極為孤獨、覺得沒人愛、覺得被世人遺棄的人，特別會有這種問題。可是，内心覺得孤獨，退避到世界之外，同時懷抱受傷的自尊，在這類人裡算是極端的。這樣的人痊癒的過程特別困難，通常需要很長的時間，才能重建比較好的自我意識。

有這樣的自尊問題，也欠缺支持的内心結構，讓灰姑娘極難和別人建立有意義的關係。我們看見她在故事裡，就算遇見了王子，和王子的關係也不穩固，因為這關係是建立在王子愛上了她的美貌。然後，她跑掉了。她退回她的孤獨裡去，退回她和煤炭打交道的日子裡去，可是，在她鎭日和煤炭為伍的時候，她可是三次膽敢向現實挑戰，因而才有機會遇上王子。可見她無法和別人建立長久的關係。從一開始，她在故事裡就是個覺得周遭人都對她不好，而將自己和周遭世界隔絕開來的人。她是這樣看世界的，或許是因為母親早逝吧，或許是因為得不到企盼的父親的關愛吧。可是，這些全都是投射。真正沒辦法和她自己産生共鳴的人，是她自己。

灰姑娘的外表看起來像滿地爬的老鼠，但是，在内心裡，她渴求英俊的王子前來，為她帶來價值，或者是證明她在内心裡祕密為自己設定的偉大價值。雖然故事裡沒有指明灰姑娘的年紀，但照情形看，她應該正值青春期。在生命的這一階段，對自我的懷疑一般會特別嚴重。醜小鴨還沒有變成美麗的天鵝，但是，她在心裡感受到那份蛻變的躁動。在這時期，父親仍然是她最重要的男性形象，而和母親爭奪父親的感情就變得特別激烈。

所以，競爭在灰姑娘的故事裡，是一大主題；而競爭的對象，就設定在繼母和兩位異母姐姐身上。她們在故事裡因為嫉妒灰姑娘的美貌，而虐待灰姑娘，可是，這一樣只是投射，更有可能是灰姑娘自己和她們爭奪父親的感情，而在覺得沒人愛、沒人喜歡、甚至被人排斥的痛苦裡，逃到了想像裡面，沉醉在偉大的自我形象裡面。

灰姑娘的故事之所以有趣，是因為故事裡很清楚的表現出偉大的渴望，可以彌補被排斥、被遺棄的感覺。灰姑娘的希望，就在她的年紀：青春期出現這種衝突和自尊不穩固的情況，是十分普遍，甚至是正常的。在青春期的時候，一個人的自我價值會變得不清楚，因為這時既不是小孩子，也不是大人。一個人可以做什麼，不能做什麼，一個人是怎樣的人，不是怎樣的人，都還不甚明朗。唯有經由個人生活的體驗，才可能漸漸建立起穩固的自我認同，自我評估也才可能比較切合實際。灰姑娘若非正值青春期，那麼她的問題就會嚴重得多了。

灰姑娘的故事，放在孤獨的誘惑裡看，其意義在於灰姑娘的成長。她一開始的孤獨，並不是自願的，但是，後來她卻自願選擇孤獨，或者說是自願和王子分離——她一次又一次逃避。不過，她必須堅持立足點，堅持她舞會那位美貌女孩的身分，才能真正長大，而和王子建立起真正的關係。所以，這故事和韓瑟和葛瑞桃的故事一樣，不可以把焦點全放在父母身上，而應該放大，將女孩追求自我的成長歷程包括進來。

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書籍介紹

本文摘錄自《孤獨的誘惑》，立緒文化出版

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作者：瓊安．魏蘭—波斯頓 （ Joanne Wieland-Burston）

譯者：宋偉航

當代孤獨的喜悅與痛苦

當代人不再有族人可以相依，不再有上帝可以歸屬。

孤身一人過日子的情況之多，達到前所未有的高峰。

「獨自一人——也就是孤獨——只要份量正好，若再搭配上份量正好的依戀，似乎是生命相當美妙的調劑。既需要親密，也需要疏離；既需要伴侶，也需要孤獨。」

我們這時代的個人發展，常標舉個人主義，而不強調合群生活，孤獨因而成為我們這時代的重要課題。我們之所以自願選擇孤獨，為的是要保證自己的獨立自主，今天諸多科技的發展，也在支援我們走向孤獨的道路。經濟的發展，可以讓我們不一定要住在關係緊密的社會裡，一樣可以生存得很好。可是，這樣的發展於我們的心理上，有什麼影響呢？這種追求孤獨的趨勢，背後的驅力到底是什麼呢？

魏蘭—波斯頓博士舉了許多孤獨的矛盾現象，也引證了一些古典的故事和童話，帶我們一窺隱居靈修和回歸自然的傳統。她也檢視了孤獨之所以痛苦的原因、世人看待孤獨的方式、處理孤獨的方式，以及孤獨於心理成長上扮演了怎樣的角色。透過佛陀、聖安東尼、耶穌等人的例子，魏蘭—波斯頓博士為我們抽析出個人若是選擇孤獨，通常會碰上什麼考驗：自以為高人一等的幻想、離群索居等等。

我們若是在童年裡未能培養出「有伴的孤獨」能力，或是喜歡用孤獨作藉口以逃避人際來往的話，我們就會因為孤獨而苦。魏蘭—波斯頓博士認為心理治療所要做的，便是發現我們以獨自成長為獨立的人，同時又不致將世界阻隔在外。由她執業生涯裡碰見的一些案例，可以告訴我們孤獨在心理治療的架構裡面，可以有怎樣的推演和發展。我們若是永遠無法在人類的大家庭裡找到孤獨，那就只有從個人的生命孤獨裡去尋找了。

Photo Credit:立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航