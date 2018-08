蔡英文展開「同慶之旅」拜訪兩友邦，中國僑團已揚言發起抗議

(中央社)

總統蔡英文今(12)日下午搭機出訪友邦巴拉圭和貝里斯,展開「同慶之旅」,此行除感謝友邦對台灣的相挺,也要藉此拓展外交空間,並持續壯大台灣,堅守民主自由的價值。不過,因為會過境美國,已經有中國僑團揚言抗議蔡總統。

蔡總統致詞表示,這次出訪的名稱是「同慶之旅」,她將代表中華民國及台灣人民參加巴拉圭新任總統阿布鐸(Mario Abdo Benitez)的就職典禮,表達對友邦人民的祝福。隨後則前往貝里斯參訪,並為外交夥伴們加油打氣。

蔡總統表示,這次的出訪除了向友邦表達祝賀,也要對他們長期支持台灣的國際參與表達感謝,在過境美國時,她將與總統府秘書長陳菊和老朋友們見面,並在前往巴拉圭時,由陳菊留在美國持續與僑界互動,感謝美國各界對台灣的支持。

此行同時也要傳達台灣堅定走出去拓展外交空間的訊息。蔡總統指出,台灣的外交處境艱難,但每次的打擊只會成為下次突破的動力,走出去是台灣的海洋性格,克服萬難就是台灣精神,壓力再大都不可能封鎖台灣人走向世界的心願,台灣也感謝美國在這次出訪過境提供的方便及禮遇。

蔡總統表示,壯大台灣是政府不變的施政方向,執政團隊將在出訪期間持續推動政務,並責成國防部及全體國軍守護國家安全。每次出訪我們都努力告訴世界,台灣自由民主的可貴,以及願意在區域和平穩定上,為國際社會盡更多的努力,這就是台灣人要展現給世界的友誼,守護台灣就是守護自由民主價值,也是台灣要傳達給世界的重要訊息。

蔡總統說,帶領台灣走出世界拓展外交空間,是身為總統的責任,走出去就是要讓全世界看到台灣,看到我們的國家及人民對民主自由的堅持,只要我們堅定,就沒有人可以抹滅台灣的存在。

蔡總統12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯的「同慶之旅」,共計9天8夜,此行去程過境美國洛杉磯,回程過境休士頓。蔡總統除參加巴拉圭新任總統就職大典,還將主持台巴科技大學成立揭牌儀式,並前往貝里斯參訪。預計在台灣時間20日深夜返抵國門。

《ETtoday》報導,台巴建交已61年,巴拉圭也是台灣在南美洲僅存的友邦,此行是蔡英文二度出訪巴拉圭。今年因美中貿易角力,中國對美的報復性商品中包含大豆,外傳若中國與巴拉圭談妥有利巴拉圭的協議,巴拉圭可能與台灣斷交。外交部次長劉德立5月訪巴國「救火」,劉德立返台後強調,巴拉圭將卸任的總統卡提斯親口告訴他,「和台灣是感情、和大陸是買賣」,阿布鐸也掛保證,「你不要擔心巴拉圭和中華民國的關係!」

而此行造訪的另一友邦,則是蔡英文首次出訪的貝里斯,貝國與台灣自1989年10月建交,台灣也提供貝國不少支援,例如過去曾幫忙造過橋樑,去年也曾捐贈兩架直升機、資助10萬美元給貝里斯警察局、協助貝里斯政府更新資訊與通信科技(ICT)系統等。不過,去年貝里斯媒體《Amandala》曾報導指出,台灣提供6千萬美元(約18.1億台幣)給貝里斯,其中包括不須歸還的2千萬美元,相較於給瓜地馬拉的6億美元(約181億台幣)實在太少,質疑「中國難道不會對我們更好?」

中國僑團揚言抗議蔡總統 陳菊:民主必要的忍受

(中央社)陳菊也跟隨總統專機出訪,但專機過境美國,陳菊將留在美國境內宣慰僑胞,陳菊預計走訪洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城等城市,之後再到休士頓與總統會合。

不過,蔡總統還沒抵達洛杉磯,就有中國僑團揚言抗議。陳菊在專機上受訪時提到,「我不理解他們有這樣的抗議」,蔡總統代表台灣到巴拉圭,向巴拉圭新任總統祝賀,「這是我們國家很自然的行為,也是應該」。

陳菊說,如果中國的僑民對蔡總統不夠理解,或者因為蔡總統所代表的意義,而表達反對意見,她認為,自由、民主、多元是台灣的價值,如果在國外有一些不認同或者不接受的聲音,「這是民主的過程,也是民主必要的忍受,我想平常心」,在台灣每天有各種不同的意見聲音、政治主張,非常多元,何況在美國;在美國,任何不同意見聲音的表達,都有一定的界線,她尊重。

陳菊提到,蔡總統選舉過程,很多海外僑胞回到台灣加油支持,這次她到美國跟僑胞見面、溝通,一來是表達感謝,二來也向僑胞報告這2年多來的努力與改革過程遭遇的困難。

媒體詢問,是否希望僑胞年底回來投票,陳菊說,其實她來見僑胞,「與年底的投票沒什麼關係,不過,年底的投票,他們願意回來,我當然很高興」;現階段是因為海外僑胞關心台灣的議題,她會盡量向僑胞報告,「海外僑胞的支持,對我們來講,是很重要的力量」。

《自由時報》報導,據我方人員掌握資訊,中國駐洛杉磯、休士頓兩地總領事館已動員「和平統一促進會」等統戰團體,規劃抗議活動,親藍營的統派僑社也配合積極動員,而此舉讓年輕一輩的台僑不滿。中方的動員傳單目前也以紙本和電子檔的方式,在泛藍、統派僑社間被廣發。

據指出,中國駐洛杉磯總領事館兩週前就開始積極運作,串聯南加州地區所有紅、藍社團,預計在12日前往蔡英文下榻飯店抗議。目前預計相關統派僑社將動員五百人,並承租小飛機拉「只有一個中國,台灣是中國一部分,Only One China. Taiwan is part of China」等標語,在洛杉磯上空飛行,企圖模糊蔡英文出訪焦點。

此行是蔡英文自2016年5月上任後第5次出訪友邦:

第一次出訪在2016年6月,出訪巴拿馬及巴拉圭,當時過境美國邁阿密和洛杉磯;

第二次是在2017年1月訪問中美洲友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多,過境美國休士頓與舊金山。

第三次出訪則是2017年10月到南太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島,去回程分別過境美國檀香山、關島。

第五次出訪是2018年4月,出訪非洲友邦史瓦帝尼(舊名史瓦濟蘭),當時採直飛並未過境他國。

新聞來源:

核稿編輯:楊之瑜