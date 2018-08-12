蔡英文展開「同慶之旅」拜訪兩友邦，中國僑團已揚言發起抗議

（中央社）

總統蔡英文今（12）日下午搭機出訪友邦巴拉圭和貝里斯，展開「同慶之旅」，此行除感謝友邦對台灣的相挺，也要藉此拓展外交空間，並持續壯大台灣，堅守民主自由的價值。不過，因為會過境美國，已經有中國僑團揚言抗議蔡總統。

蔡總統致詞表示，這次出訪的名稱是「同慶之旅」，她將代表中華民國及台灣人民參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的就職典禮，表達對友邦人民的祝福。隨後則前往貝里斯參訪，並為外交夥伴們加油打氣。

蔡總統表示，這次的出訪除了向友邦表達祝賀，也要對他們長期支持台灣的國際參與表達感謝，在過境美國時，她將與總統府秘書長陳菊和老朋友們見面，並在前往巴拉圭時，由陳菊留在美國持續與僑界互動，感謝美國各界對台灣的支持。

此行同時也要傳達台灣堅定走出去拓展外交空間的訊息。蔡總統指出，台灣的外交處境艱難，但每次的打擊只會成為下次突破的動力，走出去是台灣的海洋性格，克服萬難就是台灣精神，壓力再大都不可能封鎖台灣人走向世界的心願，台灣也感謝美國在這次出訪過境提供的方便及禮遇。

蔡總統表示，壯大台灣是政府不變的施政方向，執政團隊將在出訪期間持續推動政務，並責成國防部及全體國軍守護國家安全。每次出訪我們都努力告訴世界，台灣自由民主的可貴，以及願意在區域和平穩定上，為國際社會盡更多的努力，這就是台灣人要展現給世界的友誼，守護台灣就是守護自由民主價值，也是台灣要傳達給世界的重要訊息。

蔡總統說，帶領台灣走出世界拓展外交空間，是身為總統的責任，走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們的國家及人民對民主自由的堅持，只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在。

蔡總統12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯的「同慶之旅」，共計9天8夜，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。蔡總統除參加巴拉圭新任總統就職大典，還將主持台巴科技大學成立揭牌儀式，並前往貝里斯參訪。預計在台灣時間20日深夜返抵國門。

《ETtoday》報導，台巴建交已61年，巴拉圭也是台灣在南美洲僅存的友邦，此行是蔡英文二度出訪巴拉圭。今年因美中貿易角力，中國對美的報復性商品中包含大豆，外傳若中國與巴拉圭談妥有利巴拉圭的協議，巴拉圭可能與台灣斷交。外交部次長劉德立5月訪巴國「救火」，劉德立返台後強調，巴拉圭將卸任的總統卡提斯親口告訴他，「和台灣是感情、和大陸是買賣」，阿布鐸也掛保證，「你不要擔心巴拉圭和中華民國的關係！」

而此行造訪的另一友邦，則是蔡英文首次出訪的貝里斯，貝國與台灣自1989年10月建交，台灣也提供貝國不少支援，例如過去曾幫忙造過橋樑，去年也曾捐贈兩架直升機、資助10萬美元給貝里斯警察局、協助貝里斯政府更新資訊與通信科技（ICT）系統等。不過，去年貝里斯媒體《Amandala》曾報導指出，台灣提供6千萬美元（約18.1億台幣）給貝里斯，其中包括不須歸還的2千萬美元，相較於給瓜地馬拉的6億美元（約181億台幣）實在太少，質疑「中國難道不會對我們更好？」

中國僑團揚言抗議蔡總統 陳菊：民主必要的忍受

（中央社）陳菊也跟隨總統專機出訪，但專機過境美國，陳菊將留在美國境內宣慰僑胞，陳菊預計走訪洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城等城市，之後再到休士頓與總統會合。

不過，蔡總統還沒抵達洛杉磯，就有中國僑團揚言抗議。陳菊在專機上受訪時提到，「我不理解他們有這樣的抗議」，蔡總統代表台灣到巴拉圭，向巴拉圭新任總統祝賀，「這是我們國家很自然的行為，也是應該」。

陳菊說，如果中國的僑民對蔡總統不夠理解，或者因為蔡總統所代表的意義，而表達反對意見，她認為，自由、民主、多元是台灣的價值，如果在國外有一些不認同或者不接受的聲音，「這是民主的過程，也是民主必要的忍受，我想平常心」，在台灣每天有各種不同的意見聲音、政治主張，非常多元，何況在美國；在美國，任何不同意見聲音的表達，都有一定的界線，她尊重。

陳菊提到，蔡總統選舉過程，很多海外僑胞回到台灣加油支持，這次她到美國跟僑胞見面、溝通，一來是表達感謝，二來也向僑胞報告這2年多來的努力與改革過程遭遇的困難。

媒體詢問，是否希望僑胞年底回來投票，陳菊說，其實她來見僑胞，「與年底的投票沒什麼關係，不過，年底的投票，他們願意回來，我當然很高興」；現階段是因為海外僑胞關心台灣的議題，她會盡量向僑胞報告，「海外僑胞的支持，對我們來講，是很重要的力量」。

《自由時報》報導，據我方人員掌握資訊，中國駐洛杉磯、休士頓兩地總領事館已動員「和平統一促進會」等統戰團體，規劃抗議活動，親藍營的統派僑社也配合積極動員，而此舉讓年輕一輩的台僑不滿。中方的動員傳單目前也以紙本和電子檔的方式，在泛藍、統派僑社間被廣發。

據指出，中國駐洛杉磯總領事館兩週前就開始積極運作，串聯南加州地區所有紅、藍社團，預計在12日前往蔡英文下榻飯店抗議。目前預計相關統派僑社將動員五百人，並承租小飛機拉「只有一個中國，台灣是中國一部分，Only One China. Taiwan is part of China」等標語，在洛杉磯上空飛行，企圖模糊蔡英文出訪焦點。

此行是蔡英文自2016年5月上任後第5次出訪友邦：

第一次出訪在2016年6月，出訪巴拿馬及巴拉圭，當時過境美國邁阿密和洛杉磯；

第二次是在2017年1月訪問中美洲友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，過境美國休士頓與舊金山。

第三次出訪則是2017年10月到南太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島，去回程分別過境美國檀香山、關島。

第五次出訪是2018年4月，出訪非洲友邦史瓦帝尼（舊名史瓦濟蘭），當時採直飛並未過境他國。

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核稿編輯：楊之瑜