渴求中資拯救「蚊子港」與軍售，邦交國薩爾瓦多是下一個骨牌？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員）

薩爾瓦多執政之「馬蒂民族解放陣線」（Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional，FMLN）前身為左派游擊隊，1992年薩爾瓦多政府與馬蒂民族解放陣線簽署和平協定，結束長達12年內戰，馬蒂民族解放陣線轉為合法政黨，並於2009及2014年兩度大選獲勝成為執政黨。

「馬蒂黨」基於其左派政黨本質，執政期間與尼加拉瓜、委內瑞拉、古巴等拉美左派政權國家關係友好，亦積極發展與中國、俄羅斯關係。該黨前任總統富內斯（Mauricio Funes）及現任桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）總統兩人均未曾來台訪問。

美國憂中國投資，薩國防部長透露中國有意軍售

美國駐薩爾瓦多大使曼斯（Jean Manes）於7月9日公開表示，對中國有意投資薩國東部之聯合港（La Union）表示憂慮，因為中國進軍中美洲暨加勒比海地區，除經濟目的外，亦可能具有軍事用途，未來恐將對地緣政治造成重大衝擊。此為美國高層官員首次明確地對中國在拉美活動批評可能具軍事意圖。

曼斯大使並透露美國國務院曾召集其駐中美洲及加勒比海地區大使開會，會中表達對中國在此攸關美國本土安全地區上升的影響力表示「憂慮」；另美國國防部在二月間亦曾提及中國在中美洲存在的增加，並舉例中國企業正在及計畫於巴拿馬運河兩端興建碼頭。

針對美國駐薩國大使的憂慮，薩國電視33台（República SV）於7月31日專訪國防部長蒙吉亞（David Munguía Payés）將軍。蒙吉亞部長在訪問中透露中國有意軍售薩國武器，他個人曾看過相關簡報，但僅此而已，薩國沒有相關國防預算可購買，同時薩國與中國間並不存在如同與台灣之間的軍事合作關係。該受訪內容於次日（8月1日）經薩國新聞畫報（LA PRENSA GRAFICA）大篇幅報導。

雄心萬丈建現代化港口，但無國際投資淪為蚊子港

聯合港位於薩爾瓦多東部濱太平洋之馮賽卡灣（Fonseca），該水域與宏都拉斯及尼加拉瓜共享，薩國政府規劃將原本落後的漁港建設為現代化港口，並研擬興建連結宏都拉斯與瓜地馬拉太平洋港口鐵路系統之「乾運河」計畫；期能吸引來自北美、墨西哥及亞洲航線之商船停靠，使薩國成為中美洲區域營運中心。

此一薩爾瓦多近二十年來最重要的基礎建設耗資一億美元，2005年由日本和比利時合股公司承建，2010年五月正式落成啟用，然而完工後營運未如預期，每年維護費高達2,500萬美元，長年幾乎處於停擺之鉅額虧損狀態，迄今無國際港口營運商投標經營該港口，因而薩國政府對中國之投資寄予厚望。

薩國東部之聯合港（La Union）｜Photo Credit: Svs220@Wiki CC BY SA 3.0

對於美國駐薩國大使的憂慮，今（2018）年三月甫由經濟部次長升任部長的羅德里奎茲（Luz Estrella Rodríguez）公開回應：薩爾瓦多歡迎任何國家到薩國投資，只要遵守薩國相關法令，薩國政府不能對有意來投資的國家設限；至於中國在中美洲地區軍事擴張的假設性問題，則難以回答。羅德里格斯部長另表示，希望中美之間的貿易爭執，不要成為薩爾瓦多發展的障礙。

中國中信集團（CITIC GROUP）子公司中信建設公司（CITIC Construction Co. LTD.）在委內瑞拉設有拉美區分支機構，該公司於2015年1月11至19日曾組團正式訪問薩爾瓦多，與薩國經濟部及出口暨投資促進局（PROESA）等政府機構會討論在鐵路、住房及機場擴建等領域投資相關事宜。2015年4月15日，時任薩國經濟部次長的羅德里奎茲率團赴委內瑞拉與中信建設公司簽署投資意向書。

財政困難有可能購買中國製武器？

拉丁美洲各國軍隊傳統上採用美國為主之西方武器系統，近年來俄羅斯武器亦進入拉丁美洲市場，中國製武器雖在精密度無法與美國及俄羅斯相較，但具價格優勢，對國防預算較低之國家仍有市場。加以「獲利」非中國對拉美軍售主要目的，中方以提供靈活付款方式打進拉美新市場，如對委內瑞拉採取「貸款換石油」（loan-for-oil）方式，以所獲貸款採購中國武器，達成「以石油換武器」目的；玻利維亞向中國採購之衛星與飛機，經費即來自中方貸款。

近年來中國對拉丁美洲軍售倍數成長，且質與量均有顯著提升，中國製造之「教-8」教練機、「運-8」、「運-12」、「新舟60」運輸機、「直9」系列運輸直升機等各型飛機，已進入委內瑞拉、圭亞那、玻利維亞及厄瓜多等南美國家；拉丁美洲亦為中國製戰鬥機之潛在市場。中國在拉美軍售市場中已占有一席之地，相關發展自會引起美國政府與學界之特別關注。

中國對拉丁美洲財政較為困難國家，採取援贈方式強化雙方合作關係。接受中國援贈最多的國家為玻利維亞，自2007年以來，中國已提供玻國價值逾2,000萬美元非攻擊性軍事裝備；近年來中國與厄瓜多簽署提供軍事援助協定、援贈烏拉圭軍方「運-12」型運輸機、贈送秘魯及厄瓜多軍方野戰醫院設備，對美國在南美洲最重要軍事盟友哥倫比亞，中國自2010年起，提供價值逾1,000萬美元之後勤及防爆裝備等援助。

另中國對拉丁美洲地區小國軍警經常提供裝備援助，如蘇利南、牙買加等均曾接受中國援贈價值以百萬美元計之後勤裝備及車輛，對中美洲無軍隊之我前邦交國哥斯大黎加，中國則協助建立警察學校、援贈警車及運輸機等。

薩爾瓦多現任總統桑契斯｜Photo Credit:Reuters/達志影像

大選連任無望，執政黨下台前夕會改變對華政策？

薩爾瓦多與我國以相互代訓軍官幹部為主之軍事合作逾半世紀，1970年代我國即曾有兩位陸軍官校學生畢業於薩爾瓦多軍官學校，兩人後來均晉升陸軍少將，迄今我國軍共計約30名軍官畢業自薩國軍校及指參學院；薩國軍官畢業於我國三軍各軍官學校、遠朋班、睦誼班者，人數更達百人以上。

兩國國防部長、參謀總長等軍事首長互訪頻繁，我正對薩軍方進行汰換之UH-1H直升機與悍馬車援贈案。然而，拉丁美洲軍人對政治的影響力較20世紀軍政府時期已大幅降低，薩爾瓦多軍人地位雖較我國高出甚多，但尚不致有能力影響外交政策。

薩爾瓦多進（2018）年3月4日舉行之國會選舉，在84席國會議員中，「馬蒂黨」僅獲23席，較上屆大幅減少八席；反對黨「國家共和聯盟」（Alianza Republicana Nacionalista，ARENA）獲得37席。「馬蒂黨」在國會議員選舉中聲勢大挫，且該黨前總統富內斯涉嫌貪瀆遭司法通緝，目前在尼加拉瓜接受政治庇護中，「馬蒂黨」在明（2019）年2月3日舉行之大選勝選可能性極微，在此情況下，是否會在卸任前走險棋，為尋求中國之投資及援助而改變對華政策？我政府不可掉以輕心。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航