林義豐又發起「動漫DJ音樂節」，韓國瑜用「太平島股票上市」還債

隨著年底選舉接近，各縣市參選人率續提出自己的政見，高雄市負債逾2000億，國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨天放話「有一個轟動武林驚動萬教的方式」來解決債務，並且在今天的直播上公佈方法。台南市長無黨籍候選人林義豐7月才舉辦完「瘋狂星期五」（ Crazy Friday ）電音派對，10日馬上又在臉書宣布，只要一星期內超過5萬個讚，就要舉辦「大型戶外國際動漫搖滾DJ音樂節」。

韓國瑜先是在昨（11）日舉辦100輛「嗆聲公車」記者會，發下豪語要打造高雄成台灣首富之都，晚上韓國瑜在臉書直播吃南部知名「丹丹漢堡」當宵夜，並回答諸多外界好奇的疑問。

其中，被問到高雄市政府負債超過2000億，若當選會擔心被債壓垮嗎？韓國瑜說，從國家到家庭都在擔心開源節流這件事，這是高雄市長要面對的一塊。他表示，高雄閒置的硬體有多少？可以停蓋的硬體有多少，蓋了一個漁獲直銷中心，沒攤商要進去，花好幾千萬變蚊子館，這種東西高雄還有多少？這方面可以加強管制，絕對不可以在不需要的硬體大量花錢，這也是節流的一種。

至於開源，韓國瑜指出，這是最重要的，「我有一個驚動萬教轟動武林的方式，但現在先不宣布，等我一講全台一片嘩然。」韓國瑜說，「我一定會講一個（還債）方法，我希望中央行政院對我只要給我政策，不用給我錢， 不需要給我錢，我講過天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬，自己城市欠的錢自己還。」

緊接著，今（12）日下午韓國瑜參加榮美教會舉辦的「市長給問嗎？」活動，面對同樣問題，終於把他的辦法公開了，竟然是「太平島股票上市」。

韓國瑜說，除非乾脆不還錢，「要錢沒有要命一條」，但高雄有太平島這個寶貝，幾十年沒被開發，他認為可將其變股票上市公司，創造營收，「不過民進黨可能會想拿電蚊拍電我。」

韓國瑜強調，如果讓太平島變股票上市公司，開發石油、可燃冰等礦產和漁業，由市府做莊開發，高市所有民代也一條心，一起努力，相信外債就能一筆勾銷了。

此外，現場還有擬以無黨籍參選高市長的市議員吳益政，他說，高雄負債多，統籌分配款少是重要因素，高雄統籌分配款比台北差了2、300億元，他贊成表態參選台南市長的蘇煥智提出的想法，招商創造了多少稅收，均由中央和地方一人分一半，如此高雄市每年至少可多150億元稅收。

林義豐剛辦完電音派對，又要辦動漫音樂節

台南市長無黨籍候選人林義豐因提出「瘋狂星期五」（ Crazy Friday ）政見引發關注，而他的確「說得到做得到」，7月14日在台南市東區舉辦電音派對，但當天因下雨導致活動暫停約30分鐘，他當時承諾會「補償」民眾。

林義豐團隊本月10日在臉書粉絲專頁貼出影片宣傳「Crazy Friday 2.0」企劃，只要該則影片在一星期內獲得超過5萬個讚，他就會舉辦「全國首創大型戶外國際動漫搖滾DJ音樂節」，影片最後還預告林義豐將cosplay在下波宣傳片中登場，至於要cosplay哪個角色，則以網友的留言、按讚數量決定。

結果，才不到一天按讚數就衝破5萬，截至今（12）日為止，已經有超過6萬人按讚，1萬多人分享。網友也紛紛留言「可以的話，請Cos血小板」、「豐哥參考一下cos LoveLive！女僕裝」、「會有哈姆太郎電音趴嗎」，還有人問「可以Cosplay三上悠亞嗎？」

林義豐團隊表示，「動漫搖滾DJ音樂節」將邀請日本團隊跨海表演，預計會有6到8組團體，活動預計在10月舉辦，但詳細時間、地點還沒確定，為了照顧曾文溪以北的民眾，同樣會在溪北、溪南各辦一場。

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核稿編輯：楊之瑜