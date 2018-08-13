簡秀枝抓鄭問祭旗，這才是赤裸裸的政治黑手介入藝術場域

文：林子昭

典藏雜誌社社長簡秀枝於8月10日撰文〈鄭規林隨、斧痕鑿鑿，漫畫家鄭問故宮大展爭議〉，抨擊政治力介入故宮展覽，說文化部牽線干涉故宮內政。

在官銜上，鄭林兩人皆屬閣員，文化部與故宮為平行單位，即使鄭是蔡英文的愛將，林正儀都沒有對其言聽計從的必要。唯一的可能，是林正儀也覺得「鄭問很重要」，林正儀的個人風格與成敗自有歷史定論，但是，單就敞開大門迎接鄭問，我認為應值得嘉許，即使只是在文獻館。

簡秀枝在文章中，不斷強調鄭問剛過世，就不免令人懷疑，簡對於古物的認識為何？ 根據〈文化資產保護法第三條〉：

古物：指各時代、各族群經人為加工具有文化意義之藝術作品、生活及儀禮器物、圖書文獻及影音資料等。

根據王耀庭先生的說法：

自2005年《文資法》修訂以來，明確地將「古物」定義為藝術作品、生活及儀禮器物、圖書文獻，毋須限定在百年以上的歷史文物，凡是屬於各時代、各族群間具有文化意義、經人為加工的物品，即可劃歸至古物範疇。

所以可以得知，只要這個作品有文化意義，是人為加工的物品，都可稱之為古物，與年代沒有關係。即使剛過世，又有何妨？簡秀枝以此強調這是政治力的介入未免可笑，故宮院長是政務官，本身就是政治的產物。難道這個時候我們才來高談，政治歸政治，藝術歸藝術嗎？

其次，簡秀枝說：「藝術分為應用美術與純粹美術，漫畫屬於前者，在藝術評論上，漫畫至今仍不是一種純粹藝術。故宮是世界知名博物館，並非光華商場、秋葉原，展覽應以藝術創作為主，而不是通俗文化的漫畫展。」更是讓人懷疑其立論基礎，應用美術與純美術之間豈有高下之別？

汝窯的水仙盆創作之初，難道不是應用美術？為了取悅皇帝畫的畫，算不算應用美術？專門仿的蘇州片，算不算應用美術？拿來吃飯的鍋碗瓢盆，拿來祭天的鼎簋爵壺，拿來睡覺的枕頭、婚喪喜慶送的門聯春聯的，算不算應用美術？

Photo Credit: 國立故宮博物院 @ public domain 北宋汝窯青瓷無紋水仙盆

「天國的寶藏」特展時，展出教宗的冠冕與祭衣，就要奉為上賓，台灣的鄭問卻不能進故宮？

王耀庭先生曾與筆者笑談，故宮的「故」就是死的意思，死了再說。如今鄭問只是在文獻館展，甚至不是成為故宮館藏，就引來簡社長的吠聲，實在令人擔憂。不過，簡社長在此還是提出，他可以去其他地方展出的意見！如果他能夠以同樣規模，往國美館、高美館展出，讓更多人認識，當然更好。

第三，簡秀枝認為：「如果鄭問可以在故宮展出，與鄭問同樣是復興商工培養出來的寫實畫風漫畫家，例如蔡志忠、敖幼祥、陳弘耀、曾正忠等人，是否也可接續申請故宮展覽？另外，前輩漫畫家葉宏甲、陳海虹、牛哥、王家禧（王澤）、劉興欽等人與作品，也在漫畫界舉足輕重，是否也都能依例，一一進故宮展出？」

此處簡秀枝犯了一個天大的邏輯錯誤，就是資格論。故宮答應鄭問；是因為他是鄭問，不是因為他是復興商工的藝術家，也不只是因為他在漫畫界舉足輕重。就跟謝金河不是因為你叫做簡秀枝就娶你一樣。

另外，如果能夠有更多漫畫家被展出，為何不可？或許展出葉宏甲時，可以順便提到當時的《編印連環圖畫輔導辦法》，藉此重新耙梳台灣漫畫的辛酸血淚史，豈不功德一件？當然這不一定要是故宮的事情，但也不能因此排除故宮能做這些事。

Photo Credit: 鄭問故宮大展粉絲頁

簡秀枝表示：「展覽，可以視為漫畫界向恩師的致敬大事，但拿台灣的藝術聖殿——故宮，行報恩之舉，似嫌公器私用。政治人物能服務選民的途徑不少，實在不宜染指於專業場域，尤其，故宮更不該被濫用與侵犯。」

故宮固然有其崇高性，但是是否應該如此被神格化呢？連「聖殿」都出來了。文獻館的展覽，與本館的展品完全屬於不同調性，如果簡秀枝認為故宮應恪遵其研究本位，那的確不應該辦這樣的展覽。

但是故宮辦過各式各樣大大小小的特展，展奇美的琴、展蒙古的文物、展慕夏、展艾雪，甚至2015年也辦過「萌‧火‧無限─第二屆臺灣青年陶藝獎／雙年展」，怎麼就不能展鄭問呢？還是簡社長忘記了？更別提張冠李戴的說：台北有台灣歷史博物館，還有刻意忽略中正紀念堂與國父紀念館兩個展場的心態了。

我算是同意簡社長最後提出的，學術討論不足這個部分。我個人的確對這次鄭問大展一直有所不滿，但我的不滿，是作為一次重要的有指標意義的展覽，不應該只有這個樣子。

所有的人都強調畫得很細、提攜後進、人很溫暖。我想這些東西不是鄭問值得被稱作大師的原因。我們需要更有系統的，更有論述的，更明確的抽絲剝繭出鄭問的漫畫藝術風格。但是這不是故宮的責任。故宮是租借場地，這個責任應該由文化總會負擔。

總歸一句，簡秀枝認為政治黑手介入藝術場域，但是，如果心裡想的是打蔡打鄭打林，卻抓鄭問來祭旗，未免過於赤裸與失之厚道了。

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核稿編輯：翁世航