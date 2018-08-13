【國際大風吹】北半球今夏熱浪不斷，地球以後只會越來越熱嗎？

〈國際大風吹〉用生動影音帶你穿越國界，每週探討一個最有意思的國際話題。建議全螢幕觀看！

24節氣當中的立秋剛過，但應該沒有人感受到一絲一毫的秋意，天氣還是這麼熱。我們只能安慰大家：你不是一個人，整個北半球都熱爆了。從五月以來，亞洲、歐洲、北美洲，接連遭受熱浪襲擊，而且還在持續中。除了刷新高溫紀錄，造成大批民眾送醫，甚至不幸死亡之外，也引發森林野火、冰河融化、缺水缺電等各種災情。這樣的熱浪是特例，還是常態？如果全球持續升溫，又會帶來什麼樣的影響？我們先從全球各地的災情說起。

Photo Credit: AP / 達志影像

2018熱浪：北極圈也燃燒

瑞典剛剛經歷了260年來最熱的七月，長期乾燥、炎熱的條件之下，七月中出現50處森林野火，其中竟然有不少起火點位在北極圈內，非常罕見。當局甚至下令禁止部分地區民眾在自家後院烤肉，以免不小心引發火災。

至於北半球另一頭的美國加州，也被野火肆虐。雖然加州每年夏天都有森林野火，但今年特別嚴重，總燃燒面積超過2400平方公里，比整個台中市還要大。

就連阿爾卑斯山上的瑞士這回也中鏢。因為天氣實在太乾，養在高山的牛找不到水喝，軍方七月份多次出動直昇機，把湖水載到高山上傾倒，才解除牛群的缺水危機。

這也是一個高溫紀錄不斷刷新的夏天：台灣40.3度、日本41.1度，阿爾及利亞則是以51.3度寫下非洲氣象史最高溫。至於歐洲各國，雖然目前為止還沒打破紀錄，但從衛星照片來看，可以很清楚比較熱浪前和熱浪後，地面整個被烤乾的模樣。美國國家海洋大氣總署預測，按照今年的溫度變化趨勢，2018將會是氣象史上第四熱的一年。令人擔心的是，前三名分別是2016、2015和2017。

Photo Credit: Sipa via AP Images / 達志影像

未來還會有更多熱浪嗎？

不論是我們在生活中覺得每年夏天越來越熱，或者學者長期的科學觀察，全球平均氣溫持續上升幾乎是不爭的事實。那如果持續下去，未來會怎麼樣呢？

2017年在《Nature Climate Change》期刊發表的一份研究〈Global Risk of Deadly Heat〉，分析過去30年來的熱浪和熱衰竭、中暑等相關死亡案例，來預測未來致命熱浪的發生機率。這份研究指出，此刻全世界大約有三分之一的人，平均每年遭受20天的致命級熱浪侵襲，但如果溫室效應氣體排放量，以目前的速率持續增加，那麼到了本世紀末2100年，這個數字會暴漲到全球人口的四分之三。相反地，這份研究也預測，就算全人類努力減少溫室氣體排放，也無法逆轉這個趨勢，致命級熱浪的發生頻率和強度一樣會逐漸上升。

全球升溫的後果還不只是直接熱死人，更嚴重的是引發各種骨牌效應，例如號稱「地球之肺」的亞馬遜雨林活不下去，無法有效循環二氧化碳，還有海平面上升、極端氣候地區出現氣候難民潮等等，可說是國安危機。英國倫敦帝國大學葛拉漢氣候變遷和環境研究所的副所長海伊（Joanna Haigh）表示：「我們已經看到全球暖化、熱浪不斷、海平面大幅上升，這些狀況可能會劇烈惡化。除此之外還有地區性的境衝擊，例如作物死亡、食物飲水短少，居民因生活困難而被迫離家向外遷徙。」

〈國際大風吹〉影片截圖

常聽到「升溫兩度C」是什麼意思？

為了討論全球升溫現象，學者通常會以1850到1900年、所謂「工業革命前」（pre-industrial）時的均溫作為基準，看看地球在工業活動增加、二氧化碳排放量上升之前和之後的氣溫變化。目前為止，跟工業革命之前比較，地球平均氣溫已經上升了大約攝氏0.8度。學者警告，如果到了本世紀末的升溫幅度超過2度，全球氣候將會來到難以挽回的臨界點，因此2015年歷史性的巴黎氣候協議，才會把「升溫兩度C以內」作為目標，但海伊提醒，就算達到巴黎協議的目標，都只能做到「升溫3度」，人類可能得做得更多。

德國柏林有一家「冰凍酒吧」，裡面維持攝氏零下10度的氣溫，從牆壁到吧台都蓋上了一層冰。到這裡喝一杯飲料避暑絕對是難忘體驗，而在最近陣陣的熱浪之下，上門的客人也變多了。但逃避只是一時，現實依然是殘酷的。要怎麼扭轉氣候變遷的趨勢，我們必須在僅剩的時間內盡快行動。

看更多〈國際大風吹〉

延伸閱讀：衛星測得的全球氣溫變化，正好符合人為暖化的「指紋」

監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：楊桂銣 / 鄭宇軒

核稿編輯：楊士範