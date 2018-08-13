衛福部立台北醫院大火9死，消防局：3大原因造成嚴重傷亡

（中央社）

位於新北市新莊的衛生福利部台北醫院護理之家今（13）日凌晨發生火警，共造成九死10重傷六輕傷。新北地方檢察署檢察官前往火場勘驗，新北市政府消防局與內政部消防署調查原因。與消防局共同進入火場會勘的警察大學消防系暨消防科學研究所講師潘國雄表示，會造成這麼嚴重傷亡，主因在於於「濃煙」以及搶救時「未關門」。

凌晨大火，九人死亡，10人重傷、六人輕傷

新北市政府消防局凌晨4時36分獲報，位於新北市新莊的衛生福利部台北醫院七樓護理之家冒火煙，陸續派出79輛各式車輛、243名消防員前往搶救，於4:41到達現場，5:15控制住勢住火勢，5:27消滅火勢。

消防人員說，台北醫院七樓護理之家共有32名病人、兩名照護員、一名護理師及八名外勞，起火點在7A23病房，當時居住四名病人及一名外勞，燃燒面積約10坪。

警消在火場發現八男、八女共16人無生命跡象，另有三人重傷（一男二女）、六人輕傷（四男兩女）。火警發生後，消防人員將25名傷者分別送往市立三重醫院、亞東、輔大、雙和、台大、林口長庚、市板及新泰等醫院急救。

病患送往各醫院搶救後，原本七名無生命跡象病患被醫護人員救回。經統計，各醫院搶救後共有九人死亡，10人重傷與六人輕傷。

板橋亞東紀念醫院表示，有五名重傷送亞東醫院，其中三名病患命危，到院前無呼吸心跳；另有一人原先無生命跡象，入院前恢復心跳；第五名傷患是吸入性嚴重嗆傷。亞東醫院表示，目前送到亞東的五名病患都已救回，但住進加護病房，狀況不穩。

住的多是失能者，加上「濃煙」流竄，導致傷亡嚴重

《ETtoday》報導，經消防局初步研判，起火點疑位於7A23病房的電動床。消防局表示，燃燒面積約10坪，消防局最近對於醫院的設備、防火管理、危物檢查是在7月3日，檢查均合格。

《聯合報》報導，根據火警時的監視器畫面，凌晨4:29就發生火警時，二、三個穿著藍色衣服的工友跑向病房，接著護理人員也跑到櫃台打電話求救，也有家屬聞聲急奔病房救人，沒多久，有工作人員及家屬合力把兩名病患拖出病房，急送他處暫時安置，也有人使用滅火器手幫忙救火。

消防局指出，病房監視器影片發生04:27就有火煙跡象，04:36報案，因病房面積未達設置排煙設備標準，所以未設排煙設備，但消防灑水設備有啟動。

起火病房7A23房，房內五人都被救出，都仍有呼吸心跳，然而相關人員離開7A23房時，疑似沒有關門，導致火煙竄出延燒到其他空間釀禍。但也有消防局人員表示，7A23房的門是有關的，所以對面房間幾乎無煙損。

中央警察大學消防系暨消防科學研究所講師、衛福部輔導委員潘國雄勘查過後表示，起火房對面的房間很明顯並無進煙現象，他在2015年有建議台北醫院做房區劃，區劃很完整。之所以會造成這麼嚴重的原因，主要在於「濃煙」以及「關門這個動作沒有完成」，潘國雄說，病房內灑水系統作用後，起火所產生的「濃煙」，加上搶救時病房房「門未關閉」，導致濃煙飄散到非起火房，才造成額外的傷亡。

衛生福利部常務次長薛瑞元指出，護理之家住民多半是疾病病情穩定的失能者，這次事故傷亡，主要是因為住民的自主移動與自救的能力較弱，被濃煙嗆傷。

《中央社》報導，新北市消防局長黃德清表示，初步了解這場大火會造成重大傷亡的原因有幾個，第一是護理之家延誤通報大約9分鐘，清晨4:27就發生火災，消防局是4:36才接到通報，延誤理由還在釐清，需要進一步了解，也需要院方說明通報SOP。第二、一開始疏散時，護理人員沒有立即把起火房間的門帶上，以致火勢與煙循著房間擴散。第三、床下鋪的海棉墊有可能迅速燃燒，造成火勢猛烈。

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衛福部成立應變小組，檢察官也前往勘驗

行政院長賴清德今日受訪時也代表行政院向病人、家屬以及社會大眾道歉，同時感謝消防人員在第一時間撲滅火勢。賴清德也表示，已經要求衛福部成立應變小組，由衛服部次長薛瑞元擔任召集人，解決三件重要的事情：妥善安置受影響的病人、儘速恢復醫院的功能、檢討失事原因。

《蘋果日報》報導，衛福部常務次長薛瑞元今早到場了解，一開口便向全國民眾道歉，其次感謝警消迅速撲滅火勢、疏散病患；對於台北醫院上月才完成消防演練，今天就發生如此嚴重傷亡火警，薛瑞元表示，將對所有醫院要求加強消防公安設備，「盡量避免未來還有類似事情發生。」

薛瑞元指出，衛福部也會成立專案小組，做好應變處理措施，並跟新北市衛生局密切聯繫，讓一切事情能順利解決；至於今早緊急疏散的病患，也陸陸續續回到台北醫院作安置。

面對案發當時，護理之家僅有一名護理師輪值，薛瑞元表示，因為是護理之家，夜間的時候，大部分的護理師是在休息當中，這樣的人力應該仍是符合規定的。

《中央社》報導，新北地檢署上午將指派主任檢察官黃彥琿、檢察官王筱寧前往現場勘驗，了解事發原因。消防署表示，將指派火災預防組、災害搶救組及火災調查組前往火場協助新北市府消防局調查火警發生原因。

《聯合報》報導，國民黨新北市長參選人侯友宜取消今早預定政策記者會，和民進黨市長參選人蘇貞昌都促請盡速查明原因，避免憾事再度發生。

台大醫學院教授、前台大醫院副院長王明鉅2016年7月時曾在《關鍵評論網》撰文表示，照顧失能者的機構，因為居住者逃生困難，所以在設施設備完整的情況下，最好能原地避難逃生，等待救援。

為此，必須裝設靈敏又準確的偵煙器，而且每個偵煙器所有的位置，都要能被準備地定位到場所裏的每個房間，只要一有警報，每個員工都知道哪裏起火。另外由於老人逃生困難，最好每一個房間，都是一個防火區劃，而且每個防火區劃中還要有能緊急啟動的排煙設備。

有了這樣的工作設計與施作，未來無論什麼地方起火，每個照護人員，在發現火災後的第一件事，就是改成是把每個房間的門都關上。而不是努力地設法把每一個重病的老人英勇地抱出火場。這樣每一個房間裏的老人，理論上都能撐過一個小時等待消防專業人員的救援。

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核稿編輯：楊之瑜