你的孩子不是你的孩子：給「茉莉」的一封信

內有部分劇透，讀者可酌約欣賞

嗨茉莉，

看到你的故事給我很大的共鳴，畢竟我們的背景很像。我爸是上市公司高階主管退休，媽媽在生我前，有份很不錯的工作。但因爲生了我們三個孩子後，不得不留在家。我也剛好考上你那所高中，也剛好有在寫作，剛好媽媽到現在都不知道。

其實我們應該都不是特例。因為華人的家庭很在意教育、很在意孩子的成就、很在意錢，但是他們不大在意家裡有沒有笑聲。

我也記得我的童年一直在哭泣。雖然媽媽沒有跟我說這個或那個沒出息，但家裡從來都是說你這個不行，那個不好，從來沒有讚美（除了考上那所高中那次，但也隨著我大學沒考上名牌大學被抹煞）。一直到現在自卑感還是常常揮之不去，雖然外人看起來我有個還不錯的家庭、有個還不錯的工作、看起來也是聰明自信，但是心魔還是不時會把我拖入深淵。

也是因為家裡不夠溫暖，我常常問自己和爸媽為什麼要生我。每次犯錯的打罵或是言語暴力，常常讓我自我否定和痛苦，我也常常想過要用什麼方式結束生命。但是也就是這些不快樂，讓我常常去思考、去批評，也造就我能拿起電腦寫作。但我還是無法和家裡（娘家）分享，因為那裡不是講愛的地方。很感謝老公毛哥的瞭解和包容，他和孩子是我在世上最重要的浮木了。

其實我們很渴望被愛，被理解。不知道該跟你說為你高興還難過，因為如果妳和我這樣類似的成長背景，可能在感情路上也會很辛苦。因為很容易碰到傷害你的人（不管是精神或身體），只要他們打著愛你的名號，可能妳會心軟不離開。因為這樣的家庭，讓妳的警戒雷達都壞了。我看過很多工作能力強的女人，人生毀在渣男的手上，最慘可能賠上小命。

圖片來源：《茉莉的最後一天 》劇照

而媽媽口中說的別人怎麼看，別人怎麼想，別人家的孩子多棒，這些聽在我耳裡都像是一根根的刺。難道我被你們生下來，只是一個拿來炫耀的物件嗎？我知道爸媽愛面子，不希望輸別人，但是第一名就只有一個啊？長大才知道，有時候自己再怎麼努力，也比不過其他更有權有勢的家庭。那些人表現不好沒關係，爸爸送出國洗學歷，回來再用人脈找好工作。那這些大人做不到幫忙鋪好康莊大道，怎麼要求自己的孩子呢？其實被這樣比較，常常讓我懷疑，難道我表現不夠好，你們就不愛我了嗎？

相較於很多為錢煩惱的家庭，我們是幸運的，不用幫忙做生意和感受經濟壓力。我們的父母在當時及現在的標準也是受過不錯教育的高知識份子，但教育程度和家裡快不快樂無關，只是在那個年代是經濟條件不錯的保障。爸媽口口聲聲說的犧牲，似乎也成為要求我們順從的枷鎖。

過多的干涉，媽媽口中和朋友炫耀的「沒什麼」，我們就更想做個壞孩子。想看看爸爸媽媽有沒有發現我們在做什麼，甚至有沒有發現我們身上是不是多了些傷痕，因為我們對這個世界無力反抗，只能回來傷害自己。但其實是想太多了，就算我們求救，大人可能還是裝睡的人叫不醒。

其實我們當孩子要的不多，如果多一些關心，多一些愛，少一些強制干涉和尊重，只要一句媽媽愛你，我們就能夠確定自己的價值，而不是那個沒人愛的no body。我一直沒有辦法諒解父母的一些行為，一直到我當媽後，才了解照顧子女，甚至有一段時間媽媽還要照顧生病的婆婆（我奶奶）要承受多大的壓力，也才發現要求父母完美是多不切實際的事。畢竟他們那代也是這樣長大的，在只能想辦法活下來的時代，哪有辦法顧到這麼多層面。爸媽其實是愛我們的，但是他們從來沒有學過如何表達。

但是我想通這些，都是三十歲以後的事了。更不要說那段高中慘綠的日子，很多很哭到睡著的夜晚、升學壓力、玩社團到成績爆爛、偷偷投稿校刊和談戀愛的日子，可惜你還來不及經歷呢。但我也知道，結束這一切要多大的勇氣，只是真的好累好累⋯⋯如果你願意放出些求救訊號給朋友，這個坎過了，事後去看也能淡淡一笑置之。

還在為人生努力掙扎的學姊留

《你的孩子不是你的孩子｜茉莉的最後一天篇》預告：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航