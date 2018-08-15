鼓勵學生野一點的「3E精神」：挑戰主流，從勞動中體驗多元文化差異

文：謝綾均｜編輯：葉碧玲

「這幾年台灣高教掀起了一波波的改革風，也逐一勾勒出樣貌截然不同的未來大學。但人生沒有那麼簡單的一條線，或者是非黑白。」談起學校內正在執行的人社跨域計畫[1]，蔡政良老師很直接的如此開場。

勇於超克界線，既是水底獵人也是總幹事的人類學老師

任職於台東大學公共與文化事務學系的蔡政良老師，本身是人類學的研究背景，然而在成為一個人類學家之前，他曾於竹科一家科技公司擔任副理多年；另一方面，他是來自新竹的客家人，如今卻落腳在都蘭過著與阿美族人近乎無異的生活方式。他既是大學老師，同時也是民族誌影片工作者，甚至策劃了多場影展；而身在部落的他，被部落族人推舉出任總幹事，肩負了諸多繁雜的公共事務。1994年因為一趟旅程來到都蘭，又突發奇想的透過夏令營的方式，把離開的年輕人喚回部落，就此與都蘭結緣。如今，他不僅擔負著其年齡階級應有的責任[2]，甚至成為自由潛水打魚好手，在親身「下海」的過程，體驗阿美族水底獵人對於海洋生態的環保意識。

這樣一個人，本身就「跨」越著很多可能，因為真實實踐著一連串生命與責任的選擇，也歷經將這些看似風馬牛不相及的範疇，找出接合點的過程。這讓他得以將這些「可能性」傳達給他的學生，不管劈材、蓋灶都帶頭做，甚至以阿美族年齡階級的思維引導學生，為了就是鼓勵他們「野一點」。

「我常跟學生說，打電話如果找不到我，只有兩種可能，第一我喝醉了，再來我就是在水裡。」蔡政良敘述自己從小水性就很好，但若要說這個原因就會打魚卻也不盡然，反而有點像是「時勢所逼」。在部落裡的男子，到了一定的年紀，一定的季節，一定的時間，就會海邊報到。仿若默契，也似責任。總之，不是單向的原因，而是多重背景自然而然的發生。偶爾也會遇到令他心生害怕的浪濤，但身邊資深的兄弟告訴你可以下水，你還是會硬著頭皮上陣，甚至也好幾次隱形眼鏡被海浪打掉，摸著礁岩全身是傷的回來。大伙一起下水打魚，到了水裡你仍然只能靠自己，在那個「孤獨又不寂寞」的水下經驗，彼此成為同族夥伴也漸漸體會打魚的生活哲理。

鼓勵學生挑戰主流，從勞動中體驗多元文化差異

學生時代的蔡政良當搬家工人、救生員，做很多工作，唯一不做的是家教，因為不喜歡做跟別人一樣的事情。多年前921地震過後，家裡損毀的地板由他自己親手重鋪。本身就充滿叛逆基因的他，常會提醒學生「教科書或老師說的都不一定是對的」，目的便是希望學生自己去找出屬於自己的答案。「我們念人類學都希望思考不要太單線」，所以在課程中，他常常會設計一些挑戰學生認知（mindset）的環節。例如他會找來阿美族藝術家，與學生一起鋸木頭搭蓋「達魯岸」[3]，要求學生燒柴煮飯。而學生一開始也不免質疑，在這樣科技倍速成長的年代，為何要他們做這樣的學習，是出於什麼浪漫情懷？蔡政良認為，學生這樣的質疑，正是現今社會思考太單一，失去好奇心的結果。

透過跨域課程，蔡老師試圖觸及的，並不是指導學生創業或如何賺錢，而是引導他們如何去思考自己的人生。蔡老師以部落年輕人當例子，他們很多可能甚至國中都沒畢業，可是每個人都身懷絕技，否則在台東活不下來。例如，邀請來灶空間教做菜的業師，他本身是辦桌等級的廚師，也會做土水泥作，也會板模，會綁鋼筋、做鐵工，甚至都沒工作的時候他就會下海打魚。「我說這些技能學生哪一個會，通通都不會。如果只會唸書，在台東活不下來。」城市裡的服務講求效率，可是在台東叫修水電，師傅可能會很晚才來，因為幅員大，市場小，人很少就什麼都要會，很多事情必須學會自己解決。

蔡老師說，一年的實作課程上下來，學生突然發現自己動作變得很快，反應也變靈活了。那份靈活不只是身體，還包含腦袋，因為你自己的身體裡，多了一些過往不曾有的經驗，而內建了另外一種學習空間。

有點像是以前電影裡會演的，你上山想學功夫，師傅不讓你馬上紮馬步練招式，而是要你挑水、劈柴。我現在運用「灶[4]」這個空間的教學就有點像這樣，當學生發現，燒柴煮飯不是只有勞動還有技巧，也在鍛鍊心智，透過身體勞動可以幫助他們更靈活的思考。

老師帶頭參與社會實踐，成為場域的重要串接者

除了紮根在都蘭部落中的蔡政良老師以外，在台東大學的跨域課程團隊中亦不乏與在地緊密連結的教師群。有本身就是下賓朗部落成員的董恕明老師，長期研究荖葉與建和部落合作的張育銓老師，投入新園部落的林靖修老師，與鄰近採用秀民農法小農關係密切的張溥騰老師，以及與在地NGO團體相當熟悉的卓淑敏老師等。因而在開設面向多元文化的跨域課程時，「老師」的角色成了一個重要的引導與緩衝。

因為老師本身就投入進去，花費了相當長的時間建立了互信關係，部落才能夠放心接納學生的進入。也因為老師們率先深入理解地方的結構，結識意見領袖或者重要社群，也才能夠避免地方覺得「你們又來煩我們了」，諸如此類過去課程與地方結合的通病。他認為「如果場域、部落或社區只成為學生去做作業的地方，那並不是連結，而是消費。」

老師們分享自身對社會參與及在地實踐的熱血與合作，提供學生進入場域重要的先備知識，並得以對接場域的真實需求，而非單向的索取在地知識，也避免學生盲目的建立「幫助」心態。「我們這些老師甚至都直接跟部落說，學生做的事情有什麼不滿意，都可以按照你們階級的方式去處理他們。如果有學生表現的很白目，表示是我們教的不好，也都可以不避諱地直言。」學生依自身所學與場域真實溝通，場域中的人也不會因為推辭不了而有應付心態。

師生實際投入参與，大學與部落攜手共創地方

以「公共與文化事務實習」這門課為例，基於蔡老師與部落多年合作的默契，他協助一組學生於「灶空間」模擬創業。以類似顧問公司的角色，進行「都蘭鼻文化祭祀廣場暨海洋文化生態觀光園區相關規劃」，實際去公部門接案。部落跟東管處對這個規劃案原已有基本共識，但部落雖可以提供想法建議，卻沒有規劃、收集、與分析資料這些能力。而這些正是學生可以提供的協助。學生因此成為部落與東管處的橋樑，負責收集部落意見、田野調查、實地訪問，並製作規劃報告書，在部落會議的時候向部落人簡報，從中收取回饋建議。如今，這份規劃書已修改完成並送到東管處審查。學生也真切感受到身為「橋樑」的角色，而將團隊命名為「布里居（bridge）工作室」。

東部很多議題都跟文化認同有關係，會涉及復振、歷史記憶、集體記憶，也跟環境運動有關係。學生可能本身就來自部落，對議題能共感。也有原本對於部落不算熟悉，但因為課程的接觸而後續投入參與，成為當地青年會的一員。「在原住民部落裡彼此相處久了就會有情感，尤其是東部有青年會或青年階級的組織，這是西部少見的。因為有這樣的組織，再加上公共事務的接觸，青年就很容易被接合進去。」

蔡老師指出，在參與地方事務時，學生如何從中設定自己的角色與認知，以及部落的回應，這樣雙向的接納都是無法強迫的，是頻率的問題，但可能因為共同參與某件事情而成為契機。

自古以來族群界線就是很動態的，沒有人生下來就很清楚是哪個族？哪個部落？而是要憑藉著你在部落裡投入多少心力，所以很重視人情，也很重視責任跟義務。如果你現在被接納，但你接下來三年都很少参與部落事務，那你就會慢慢地被排除。這不是來此執行三、五年任務的NGO工作者，而是一輩子的承諾，中間要經歷許多部落的討論與考驗。

因而在操作跨域課程的過程，老師們想像的，是學校與在地建立真正長久的關係。隨著課程的推展，漸漸的也看到學生開始改變，例如灶咖創業的那組學生，就有人上完課後，主動要求想要增加歷練，尋找實習機會。有人想學習政治法律有關的事務，便介紹他去立法委員辦公室；對於媒體有興趣的同學，則引薦至原民台東部新聞中心。學生們發現透過這樣的方式，才能在外面認識一些「人生經歷很精彩的人」，而這樣學習的刺激與收穫，並不只是為了學分或者賺錢。

野一點！期許學生在3E中展現熱情找到定位

本身執導過多部紀錄片，也曾策劃多次民族誌影展的他，在一次前往紐約開會的契機裡，參與了紐約大學的紀錄片影展，看見大學生自己發DM，自己辦影展，發表他們透過一年時間，在世界各個角落蹲點拍攝的成果。影展同時邀來他們在各地的報導人，並吸引了許多社區居民一同參與。這次的美好經驗引發了他在東大開設紀錄片課程的念頭，儘管在校內的制度裡，比較難像紐約大學一樣開設一整年的課程，但他有把握可以指導學生在一學期間，完成一支15-20分鐘的片子。

課程最大的要求，便是不能拍校內師生，因為那樣的素材太安全。他要學生們跨出校園，拍校園以外的人事物，台東花蓮都可以。每年期末，修課學生便自主接洽校外空間籌備影展，鐵花村、台東糖廠、生活美學館、晃晃這些台東知名的空間，都曾借出給學生舉辦影展。算一算，幾年下來也累積了三十幾部片。2017年底師生們一起開設了「灶咖TV」，把學生們的作品都放到網路上。一看到學生們的素材，東台有線電視主動前來聯繫轉播事宜，很快地，2018過年期間，學生們的作品便持續於電視上輪播。

僅管這是一門「很操」的課，但在紮實的訓練中，也的確引發了不少學生對於紀錄片工作的熱情，而蔡老師也不吝於協助他們接案。他鼓勵有興趣的學生在課後對外接案，並自費提供了一筆錢作為接案的起步金，協助他們於在學期間，善用校內的工具累積自己的技術與經驗，也的確有學生畢業後持續從事相關工作。每次接到案子，學生們便會提撥一部分的費用，作為研究室的公基金，一屆一屆的累積下來，一方面協助後續的學弟妹們發展紀錄片工作；一方面師生們也共同的夢想著，等公基金存到25萬，師生們準備合開設一間工作室。

蔡老師在談話間數度提及，他認為老師們在跨域計畫中的任務，並非著重在輔導學生思考創業，甚至不認為老師適合作這樣的事情。但因為長期帶領學生投入参與地方事務，讓大學與部落可以合作，因此，從他歷年的教學經歷中發現，對於協助學生開創事業這樣的事情蔡老師並不陌生。

儘管現今的學生可以吸收3C時代爆炸的資訊量，蔡老師對學生所強調的，卻是3E的精神。希望他們勇於探索世界（explore）、分享經驗（experience）、享受生活（enjoy）。

我們都在想賺錢、產業，怎麼是這樣教育下一代？怎麼沒有教我們的孩子享受生活，沒錢可以沒錢的過？像這樣的事情，其實是沒計畫經費的支持我們就已經在做的。

對於蔡政良老師而言，這是他的熱情所在。所以他可以在沒有計畫支持的時候，二話不說地自費掏錢去做，也可以在計畫經費支持下，忍耐可能隨著計畫而來的諸多繁瑣行政，以更充裕的資源去拓展更大刀闊斧的實踐，但出發點絕對不是為了要協助學生創業，而是協助學生去理解不同的可能。

野一點！「當有人跟你說，怎麼走的時候，千萬不要相信！你不一定要在社會上找到自己，而是在人生中去決定，去找到自己的位置，不要在他者的標準裡決定自己的存在，這樣會活得很辛苦。」這是蔡老師自己的生命實踐，也是對學生最大的期許！

註釋

[1] 由教育部辦理的HFCC人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫，該計畫鼓勵人文及社會科學領域教師及學生運用其核心知識，發揮人文價值及社會關懷精神，推動跨域課程，發展實作模擬場域，以進行跨界共創及社會創新。

[2] 年齡階級是阿美族的社會組織特色之一，各部落年齡階級的分級方式都不同，男孩約於國小畢業後開始加入年齡階級，每三年或五年一階，每個階級都有不同的必備技能以及責任義務。

[3] 達魯岸（Taluan）為阿美族在耕作或狩獵場所休憩用的臨時性建築。

[4] 為台東大學於HFCC計畫中，由師生們偕同多位業師，以原住民族傳統建築與灶窯建造之知識，協力搭蓋的校內實作空間。灶空間現與咖空間同為東大校內進行多元文化知識、公平貿易、社會企業等觀念推動與教學空間。

本文經十二道人情味授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航