走訪萬華在地店家，看見「土會黏的艋舺」如何社區共好

文：劉乃華｜編輯：葉碧玲

「一府二鹿三艋舺」是台灣人熟悉的諺語，描述了從清朝開埠以來，台灣由南至北三大港市的盛況。其中艋舺，是台北的起源，即今日的台北市萬華區。一座曾有過繁華光景的兩、三百年老城，在都市變遷的過程逐漸轉變成邊陲地帶。

如今，有不少社福團體進駐此地，他們集結各自的力量，運用不同的方式、活動，長期關注地方的弱勢族群，讓外界更能了解萬華的另一種面貌。此外，也有越來越多在地居民為家鄉挺身而出，這些努力，無不讓萬華在冰冷的都市中顯得溫暖而獨特。

本篇文章訪談了三個萬華在地店家，聆聽他們在本業之餘，如何為地方貢獻心力，透過他們的故事，帶你看見人們口中「土會黏的艋舺」，如何由地方生活為根基，堆疊成深厚的人文與歷史場域。

艋舺古早味涼粉——辜凱鈴：「如果每個人都願意拿出自己的資源為地方做一點事情，還需要有人去做社造嗎？」

位在萬華貴陽街口的涼粉伯「艋舺古早味涼粉」，是萬華老一輩人的記憶，現在已交給女兒辜凱鈴繼承，原是上班族的她，因為不希望這個傳統手藝失傳，也心疼爸爸，於是決定辭掉穩定的工作，回家繼承這個攤子。

不同的面孔，不變的是對傳統手工的堅持

說到涼粉，其實要從日治時期開始說起，當時台灣人生活貧窮，吃不起葛切（註：日本的和菓子），因此一位台灣師傅發揮創意，改用地瓜粉製作，在沾粉的部分，則以麵茶粉取代日本用的黃豆粉，遂成了台灣人特有的吃法。

看似簡單的工法背後，卻由於澱粉類製品，在沒有添加東西的狀態下很容易老化，因此辜凱鈴堅持「當天製作、當天賣完。」遵循古法製作其實需要耗費不少體力與時間，每天凌晨必須早起準備，堅持手工製法讓她和父親都曾做到手嚴重受傷。

她無奈表示，接手之後才發現這個傳統產業為什麼會凋零，除了手工製作無法大量生產外，加上多是賣給左右鄰居，物美價廉到都賺不到什麼錢，仔細思考後決定漲價，「我希望手工小吃有它存在的價值，也希望讓下一代比較願意去承接，因為做傳統小吃，身體其實相當疲累，如果收入又不好，我想應該沒有幾個人想做。」漲價後，初期雖然有很多長輩都在罵她，生意也非常慘淡，但辜凱鈴心裡還是覺得既然已經做了，就要堅持下去，自2010年接手家業至今，已累積不少忠實顧客。

參與社區營造，從自身開始

經營父親的涼粉攤之外，辜凱鈴也非常熱衷參與社區活動與地方公共事務。問她對於社區營造有何看法時，她舉直興市場販售魚漿製品的攤商林致銘為例，當她聽到「人生百味」的夥伴跟她提議，希望收集直興市場要丟掉的醜食給街友，她便找林致銘一起討論。「那時我倆都覺得很困難，因為大家只要聽到街友，都會很排斥，所以也就不了了之。後來人生百味又跟我提起，我便再回去提了一次，結果沒多久，他就真的開始做這件事。」透過這個方式，他們在萬華創造了一個良善互動，目前這個活動已執行一年多，如今也有越來越多的攤販陸續加入。

辜凱鈴激昂表示：

很多人都說什麼社造菁英，好像做社造的都是菁英在做，可是我就不這麼認為，我覺得致銘的故事就是一個很好的典範，當每一個人都願意拿出自己的資源為地方做一點事情，不覺得萬華都變得很好了嗎？

協興蛋業——張智豪：「蛋業不只是傳統產業，對我而言，它更是一種社會責任」

位於萬華傳統市場街邊，一間已有六十八年歷史的「協興蛋業」，有著絡繹不絕的客人，仔細一看，與一般傳統蛋業相當不同，當你經過這裡，很難不被這間「文青」風格的蛋鋪所吸引。

Photo Credit: 劉乃華攝影 協興蛋業的店內環境相較於一般傳統蛋業更加光鮮明亮，張智豪希望透過這樣的裝修設計能讓更多年輕人願意接觸傳統市場。

食安問題環環相扣，傳統產業責無旁貸

「協興蛋業」第三代老闆——張智豪，本身是萬華人，大學唸的是化工科系，畢業後，同儕大多進入高科技公司，他卻選擇回來承接家裡的傳統產業。雖然張智豪的爺爺奶奶十分高興有接班人，但父執輩當初並不支持，認為一個大學畢業，受過專業化工領域訓練的他，應該朝向專業領域發展，不是回過頭來投身外界眼中相較更為基層、低門檻的傳統產業。

「我當初想法比較天真啦！想說回來接觸協興蛋業，可以知道長輩經營這間店鋪五、六十年到底想要跟大家表達什麼樣的概念。」

接手協興蛋業後，張智豪發現近年來台灣食安意識逐漸抬頭，但是一般大眾對於雞蛋了解甚少。事實上，牠的飼料、環境、飲水，甚至動物用藥，都是環環相扣。他提及，有一天跟爺爺在家裡看到油品問題的新聞事件，那時爺爺氣憤地說：「如果我都不敢吃的東西，我要怎麼去賣給別人？」他當下就意識到台灣的傳統精神其實是很簡單的，「我們今天可能是回來繼承一個傳統產業，可是它帶來更深層的意義是一個責任，是給全民帶來安心的一個東西。如果這個社會每個人都把基礎的東西做好，往後發展會是更好的。」

張智豪提到曾經有一位媽媽，她的小孩有異位性皮膚炎的煩惱，後來發現小孩吃一些雞蛋會過敏，於是建議她挑選店裡有檢驗認證的雞蛋回去吃，結果沒幾個禮拜，那位媽媽回來說小孩吃了不會再過敏。他當時查了很多資訊，最後發現有些小朋友會對麩質、穀類過敏，所以養雞的飼料或是動物用藥，都會有一個正相關的部分。「其實以前沒有遇過我也不懂，很多客人來這邊會跟我回饋，漸漸地他們也覺得你的蛋很新鮮，會再回頭購買，對我來說這是一種肯定。」

與在地組織合作，弘揚傳統的價值與精神

回到社區，在與烘焙業者合作過程中，他發現許多沒賣完的麵包會被丟棄，和員工討論過後，決定將它作成食物銀行，把多餘的麵包分享給有需要的人。因為開始做這些社區服務，也認識了不同的在地組織，如「台灣夢想城鄉營造協會」，當時協會想在萬華合作導覽，起初抱持著較為保守的態度，經過多次的接觸與討論後發現「傳統的精神你不講，沒有人知道你堅持的價值是什麼。」也因此慢慢認同這些在地組織的導覽及介紹，確實能讓外地人有機會認識不一樣的萬華，同時也為社區帶來新的活力。

Photo Credit: 台灣夢想城鄉營造協會提供 協興蛋業的智豪老闆與在地組織分享他對社區導覽活動設計的建議，他希望自己不只是一個被導覽的店家，而是這個社區博物館的一個夥伴。

對於未來的經營方向，張智豪則說：「我希望每個人都可以把雞蛋的知識帶走，所以像我們粉絲專頁的經營，上面不是打廣告，而是針對一些時事議題，我們會用比較專業的角度分析，在這樣的情況之下你要如何挑選好蛋，這對我來說是初心，也是未來努力的方向。」

大可居青年旅館——蔡寒筠：「觀光產業不是單一產業，唯有與在地共生共榮才能長久」

「大可為創意開發」共同創辦人——蔡寒筠，過去在藝文領域擔任策展人、活動企劃；另一位共同創辦人洪淳茹的專長則是商業不動產開發，公司旗下已有大可居、大可樂、大可食、大可物、大可行等品牌實際運作。

大可居青年旅館結合住宿與複合式藝文空間，串連在地團體及台灣文創品牌，以多元化的方式經營青旅。蔡寒筠說：「大可居的核心價值就是促進人跟人之間的交流，我們希望透過大可居這個平台，將台灣的在地文化傳達給國內外的朋友。」

公司營運至今已有三年，喜愛旅行的她，二十五歲之後就規劃每年要出國一次，提及這段創業歷程時則說：「創業就像旅程，即使有旅伴一起去同樣的地方，但兩人看到的風景、體會一定不同，每天都會面臨要去哪，旅程要不要往下走，創業也是如此，你要與夥伴不斷地討論、爭執、修正後繼續走下去。」

為什麼選擇萬華？蔡寒筠逗趣地表示：「因為萬華地靈人傑啊！」本身是台北永和人的她，之前對萬華並不熟悉，直到踏進來後才發現這裡不論是傳統文化、美食小吃都相當豐富，以地域性及交通便利性對青年旅館而言無疑是加分，而且萬華朋友熱情的本質，對於大可居想推廣台灣文化更是一大助力。

連結多元社群，打造一間與在地共好的青旅

蔡寒筠提到，當初會做青年旅館，就是希望它是一個可以讓大家交朋友的地方，在大可居的地下一樓，還規劃了展演空間「大可樂 Duck Lab」，不定期舉辦藝文展覽、講座、活動，希望透過這個空間傳遞多元的生活樣貌，把不同的人聚集在一起，彼此互相交流、交換資訊，藉由旅行、音樂電影、藝術展演以及在地串連，每個人都可以在這裡體驗生活不同的層次。

經營青旅的同時，他們更實踐了在地串連的理想，曾與萬華在地組織「台灣夢想城鄉營造協會」一同合辦「大可居夢想共食計畫」。由協會輔導的經濟弱勢族群擔任導覽員，帶旅客到萬華三水市場，介紹市場歷史、店家背景及台灣食材，讓旅客認識在地飲食及歷史文化。除了提供國內外旅客深度、有意義的文化體驗，也希望藉由活動，讓觀光收入留在在地，創造消費利潤共享，提升在地店家的實質營收。

Photo Credit: 大可居青年旅館提供 蔡寒筠於大可居青年旅館地下一樓的展演空間「大可樂 Duck Lab」向大眾介紹與「台灣夢想城鄉營造協會」一同合辦的「大可居夢想共食計畫」。

作為一家青年旅館，蔡寒筠認為觀光產業不是一個單一產業，只要自己好就好，而是希望一起合作的夥伴、附近的店家可以一起更好，大家收入如果提高，也會讓整個區域經濟同時提升，唯有與在地「共生共榮」，大可居才可以長遠走下去。

進入社區，從認識地方、尊重在地開始

近年來，在政府政策的推動下，地方實踐逐漸被各大學所重視，大學教師帶領學生走入社區的案例快速增長。也因此，大學與社區之間如何建立起緊密的連結與合作關係，正是師生們在進入社區的過程中，需要正視且面對的事情。

三個店家的老闆，在萬華實踐個人理想的過程中，除了秉持最初的信念，行有餘力，不忘連結社區的人事物，創造更多「共好」的契機。問起他們對於青年學子想做社區營造，或是進入社區服務有何建議，他們不約而同提到要從「了解」與「尊重」開始。

辜凱鈴覺得做這件事情的時候，要了解自己想做的是哪部分，可以先參加有興趣的組織活動，或是參與志工，再考慮是否加入。張智豪則是建議，做這件事要有耐心，投入之前必須先了解地方的風土民情及文化背景。蔡寒筠認為，無論是要做社區營造或社區服務，人跟人的關係必須先建立好，前提是必須尊重不同人的想法，而不是自己覺得這個地方應該怎麼樣，就要朝著這個方向走，重點是如何透過不間斷的溝通、討論，進而達成共識。

其實，每個社區都有各自存在的問題與先天條件，在進入社區前，事前功課若沒做足，僅憑一股熱情，往往因為不了解當中的細節與複雜的人事利害關係，因而處處碰壁。無論是在地人士或是外部組織，對於想為地方社會貢獻心力的人而言，如何找到適切的合作關係與切入點，進而創造社區共好精神，是需要不斷重新思考的問題。

本文經十二道人情味授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航