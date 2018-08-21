想到法國工作，懂不懂法文會進入兩個不同世界

採訪：Leslie Chung、Ellen Li

文：Ellen Li

受訪人：黃聖熙（獨立工作者）

黃聖熙說自己是一個閒不下來的人，永遠都在找新鮮事做，他很早就了解到自己無法像尋常員工靜靜坐在辦公室打字，在巴黎和米蘭讀完碩士學程後，他決定留在法國，因為巴黎讓他感受到真正的自由。

懂不懂法文會進入兩個不同世界

許多想要到法國工作的人會問，「如果不懂法文可以嗎？」不是不行，但真的很難生存下去。通常一個人的法文好不好，開頭兩句就能斷定。法國人把人分成三種：

只會講英文：旅居法國的外國人

可以簡單用法文溝通：在法國生活的外國人

法文對話流暢無礙：無論膚色或長相都覺得你是自己人

要法國人認同你取決在你的法文程度，聖熙根據以往的經驗說，法文不夠好的話，法國人聽了會恍神，覺得跟你講話很累，不大願意跟你交流，如果被這樣對待，沒有別的辦法，只有回去苦練法文的份。

「法國人不是歧視外國人，他們是歧視不會講法文的人。」

優雅至上，宛如擊劍的談判

談判桌上，急的人就輸了，法國人談判的步調很慢，開會前很認真的在準備資料，開會中花很多時間聊天和寒暄，聖熙說就像擊劍運動一樣，雙方穿的漂漂亮亮，臉上掛著友善的笑容，言辭間卻埋了許多心思，態度一定要從容優雅，因為急躁的人就輸了。

法國人重視生活品質勝於量，少量高價的奢侈品就是很好的例子，所以他們在談判桌上談的是價值。

談新產品，亞洲方會從成本開始講，法國會從價值開始談，這個產品的形象可以做到什麼高度，將帶來多少利潤，亞洲則會說這個產品的成本多少，我們市場多大，賣出可以產出多少利潤，是兩種截然不同的談判思維。

法國人面試好浪漫

有次和某位老闆面試，他問我為什麼想留在法國，我說了很官腔的答案：「因為法國很美、很好玩，所以想留在這裡。」

「有其他理由嗎？」他不太滿意這個回答。

「因為我在這裡唸書，畢業之後想要繼續深造，努力積極成為連結亞洲和歐洲的橋樑。」

「還有其他更重要的原因嗎？」 他似乎不死心，思考了一下，

我嘆口氣說，「因為我女朋友是音樂家，她想要留在這裡，所以我想跟她一起留下。」

「這就對了嘛！」

在亞洲工作，我們可能以為面試一定要把話說得很漂亮，但在法國愈真實、愈訴諸情感，才愈能說服對方。

狠下心請個律師辦簽證吧

法國的工作簽不好拿，法國規定外籍勞工薪水要比本地人高1.5倍，還需要找到企業願意替你辦理簽證，但法國對於學生有較多的禮遇，法國外籍畢業生通常有兩條路可以走：

APS簽證：法國碩士以上畢業生，政府會在畢業後給你一年找工作的時間，一年內這個簽證只能轉長期工作簽。 Profession libérale自由工作者簽證：一開始設計給如醫生、律師、設計師等擁有專業技能的人才，辦理得有法國碩士以上學歷，每月要有至少2,000歐的收入，必須要有2－3間公司證明他們願意跟你合作（意向書），處理的案件必須和原本學歷相關。

聖熙一開始就知道自己不太適合坐在辦公室，於是選擇辦自由工作者簽，他記得剛畢業時景氣不是特別好，身為商業系學生找工作範圍廣，但也相對沒有方向，所以這個簽證是非拿到不可，最後多方評估決定找律師處理。律師的好處是保證簽證的成功率高，而且自由工作者簽又受限於學歷，畢業自國際貿易相關科系，他的律師就在申請企劃裡將他塑造成一為專業企業顧問，才不會被當初申請的接案類型受限。

簽證不好拿，但國籍好拿？

很奇怪的是，簽證程序繁瑣，但是國籍相較下卻意外容易取得，只要有碩士以上學歷、有三個年度的繳稅單，就能申請法國國籍，只需要半年至一年的審核期，因為辦理簽證和國籍的機關不同，申請國籍主要看申請人有沒有好好融入當地社會，如果拿像聖熙的自由工作者簽，國籍比較不好通過，因為政府無法認定你是個會穩定在當地長期居留的人，如果拿的是長期工作簽，有公司背後撐腰，就比較容易拿到法國國籍。

台灣人來法國工作，先把自己歸零

畢業自高雄女中，接著念臺大企管，一路都是第一志願的光環。然而對聖熙來說，來到法國卻讓他很強烈的認知到自己在這誰都不是，為了向茶館老師學習經營之道，當同期的同學已經是跨國企業的主管，他得放下在台灣累積的驕傲矜持，從掃廁所、端茶水學起，他說法國讓他從零開始，因為在這裡沒人知道你是誰，你得重新證明自己。

最後我們問聖熙要給來法國工作的人什麼建議，他說歐洲適合獨立的人，在這裡一定要很清楚知道自己要什麼。盡管法國行政程序很繁瑣，融入當地很困難，但這是個很自由、能盡情表達自己的地方，但自由的反面帶來的是孤獨，這都是自己必須面對的功課。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航