為了「延長壽命，改善生活品質」，你更應該做重量訓練

許多人，包括史考特在內，開始做重量訓練都不是為了健康或什麼偉大的理由，而是很單純地想變帥變美。 增加自己外在吸引力是人之常情，沒有什麼好害羞的。只是各位有沒有想過，做重量訓練會產生一些變帥變美之外的效果？

「增加壽命、改善生活品質」就是其中一項作用。

肌力與壽命

醫生評估一個人的健康情況時，除了問診，通常還會做一系列客觀的檢驗。例如體重、腰圍、血壓、血糖、心電圖、血脂肪、醫療影像。這些資訊可以告訴我們那些病人健康良好，那些是高危險群，又有哪些已經罹病需要治療。

近年來許多研究發現，體能狀態可以反映出健康狀態，其準確度、重要性都不比傳統的指標差。例如運動測試時在跑步機上跑最快的男性，八年間死亡率是表現最差男性的四分之一。

日本廣島的科學家測驗了1970年至1999年間近五千位住民的握力，雖說握力僅能測試前臂的肌肉力量，但是要求沒有做過重訓的人測量最大蹲舉重量（1RM），有很大的難度與危險性，手持式握力器是安全、方便、低成本的替代方案，也能反映出身體整體的肌力。（各位有看過硬舉很強的人握力卻很弱的嗎？我也沒有）

Photo Credit：一分鐘健身教室

由上面的統計圖表，我們可以發現握力越好的住民，長期死亡率越低。每增加五公斤的握力，對應的死亡率就降低11－13％。

有人可能會質疑，肌力（握力）差的比較多是年老、衰弱、甚至有疾病的族群，肌力弱僅是反映出他們身體的狀況不好，所以死亡率才比較高。

非也非也，肌力與死亡率的關係不僅在老年人身上存在，連年輕人都一樣適用呢。學者發現，年輕人握力每增加五公斤，20年後的死亡率也會跟著降低8％。不管年紀、疾病狀態，肌力都是一個很重要的健康指標。每次都打不開瓶罐的讀者（或是硬舉時抓不住槓鈴的），或許該擔心一下了。

在一篇類似設計的研究裡，加拿大學者發現握力預測患者心血管疾病的能力，竟然比血壓數值還好。

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或許以後史考特的診間裡，應該放一台握力計，而非血壓計；我該處方重量訓練，而非降血壓藥？（註1）

以上所提到的皆是觀察性研究，也存有關聯性不等於因果關係的限制，需要未來的臨床試驗來證實（註2）。不過就既有的證據看來，「重量訓練延長壽命」是合理且可能性高的假說。

重量訓練可以避免肌肉流失、預防肌少症、治療骨質疏鬆、增加基礎代謝率、改善胰島素敏感度、預防及治療糖尿病、改善老年人認知功能、作為心臟疾病復健的一部分，我還可以想到更多好處，會在系列文的後續詳細介紹。

重量訓練有這麼多、這麼廣的健康效益，能延長壽命，應該也不會令人意外吧？

肌力與生活品質

復健醫學有一句經典名言：「醫學為生命增添歲月，復健為歲月增添生命。」在醫學進步下，人類的平均壽命延長不少。但僅僅活下來是不夠的，如果生活無法自理、不能自由行動、每天與身體與心理上的痛苦搏鬥，這樣低品質的生活又有誰想去延長呢？

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幸好，有證據顯示重量訓練不僅能延長壽命，更能提高生活品質。

2012年的研究指出，肌力與SF－36主觀健康量表有顯著的關聯性。也就是說，肌力弱的老年人，主觀的活力、生活功能、身體疼痛、精神健康、情緒、自覺健康都比較差。

肌肉無力導致走路速度慢、害怕跌倒、上菜市場沒辦法提重、抱不動孫子，這些問題都會造成生活上的不便。還好，研究顯示即使是衰弱的老年人，經過訓練後都能改善肌力、增加步行速度以及生活功能。

就算是有心臟衰竭、代謝疾病、帕金森氏症的病人，重量訓練都能改善生活品質。更別說重量訓練本身就能預防失智、中風、心臟病、糖尿病等可能造成嚴重失能的疾病。

受憂鬱症所苦嗎？重量訓練能改善症狀，而且效果還不差呢；膝蓋退化痛到走不動嗎？重量訓練能讓你走得更快更久。慢性下背痛、肌腱炎、甚至換過人工髖關節嘛？重量訓練仍然是解藥。

結語

運動（包括重量訓練在內）是已知最接近「萬靈丹」的東西，沒有一種藥物像運動一樣，有如此廣泛、強力的療效。

我並不是宣稱重量訓練能使人長生不老、刀槍不入（註3），但如果有一種藥物能拉長你在人世間的時間，並且延後疾病的發生，將病痛侵蝕生命的時間壓縮至最短，讓你可以好好地享受這趟生命旅程，活得健康、快樂、充實，你願不願意乖乖吃藥呢？

我是很樂意的。

註釋：

本文經一分鐘健身教室授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航