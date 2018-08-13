台灣遊客被河馬咬死，除了距離「太靠近」，氣候變遷可能也是原因

（中央社）

東非國家肯亞發生河馬攻擊旅客事件，台灣遊客一死一傷，觀光局今（13）日獲報，這兩名旅客是台灣鶴悠旅行社團員，後續還發生車禍，又造成15人受傷。

外交部今天證實，有兩名台灣旅客赴肯亞旅遊不幸被河馬攻擊，造成一死一傷。觀光局今天上午也表示，這兩名台灣遊客是參加鶴悠旅行社辦理的「2018肯亞動物大遷徒」旅行團，11日晚間8:30，張姓旅客及吳姓旅客在肯亞知名旅遊景點奈瓦沙湖（Lake Naivasha）附近，被竄出的河馬攻擊，導致張男重傷不治，吳男腳部挫傷。

觀光局表示，張男死亡後續事宜正由高姓領隊處理中，其餘團員則由隨團馮姓攝影顧問繼續引導，該團原訂13日搭乘華航CI836班機返台，但又遇上班機取消，在搭乘遊覽車返回飯店休息途中又發生車禍，目前已知旅客已送往肯亞首都奈洛比（Nairobi）的醫院急救，目前掌握有15人受傷，詳細情形旅行社尚在瞭解中。

觀光局說，鶴悠旅行社已聯繫家屬、旅行公會及保險公司，同時請我國駐南非代表處協助，確定已投保旺旺友聯產物保險之責任保險，意外死亡500萬、意外傷害醫療20萬元。

《中國時報》報導，負責該旅行團的鶴悠旅行社經理洪慧美說明，旅行社已帶肯亞團至少五、六年，這起河馬攻擊旅客意外是旅行社開業來首次發生。她說，在行程中都不會跟動物有任何互動，意外是在第10天白天的行程發生，據悉當時兩名遊客正在拍鳥，人也在湖邊步道上，按照河馬的習性，不會在白天出沒，在晚上才會出來覓食，除非有人做出攻擊的行為，團客被河馬攻擊純粹是意外。

《The Star》報導，但根據當時目擊者詹 姆斯 ・ 奧莫羅（ James Omollo）表示，事發時「外國人太靠近動物，動物直接從他的胸口咬下去。」

台灣旅遊團出事，一度被報導為「中國人」

兩名觀光客被河馬咬的事件11日就發生， 《BBC報導》，肯亞野生動物服務中心一開始將這兩名遊客認定為中國遊客。 《香港電台》報導，中國大使館13日才表示，一死一傷的兩名遊客來自台灣。對此， 中國駐肯亞大使館派出官員核實情況，要求肯亞有關部門全力救助，避免再次發生類似事件。

《新頭殼》報導， 外交部今（13）日發言人李憲章表示，由於我國在肯亞沒有設立駐處，是由駐南非代表處兼轄，外交部在獲悉此事後，立即聯繫我駐南非代表處進行瞭解確認，並電請該處立即派員趕赴肯亞以及透過肯亞僑社表達政府關切之意，並就地提供各項協助。

外交部也已同步透過領事事務局及內政部移民署洽詢受難國人相關資料，以便聯繫家屬。外交部呼籲，國人赴國外旅遊要注意自身安全，倘遇急難或不幸事件，務請與相關駐外館處聯繫或通報國內相關機關，以便即時提供必要的協助。

氣候變遷讓水位上升，找不到牧場的河馬往飯店附近移動

《中央社》報導，一位 不具名的旅遊業者表示，河馬雖然是草食性動物，但脾氣凶暴，資料顯示每年非洲約有200人因為被河馬攻擊而死，肯亞今年已經有六個死亡案例。

《The Star》報導，奈瓦沙湖 船東協會主席大衛 ・ 奇羅（David Kilo）表示， 肯亞去年發生嚴重乾旱，今年稍早降下幾個月豪雨， 水位上升導致河馬攻擊事件增加，他說，水位上漲時，河馬可食用的草地便會減少，迫使他們進入飯店和農場附近草地（編按：河馬為草食性動物）。奇羅表示 ，野生動物「遷徙廊道」被封閉和人類侵占河岸土地也是導致攻擊事件不斷增加的原因。

《The Star》報導，今年1月，肯亞國家環境意見委員會訪查奈瓦沙湖時，就發現有投資者非法抽取湖水，更有業者在附近建造飯店。《The Star》報導，根據肯亞環境部內閣秘書朱蒂・瓦金（Judi Wakhungu）2017年發布的報告，由於肯亞人口迅速增加、加上農村貧困程度高，肯亞大多野生動物遷徙廊道都受到人為活動的干擾，包括 擴大種植農作物、高密度養殖、採礦、採石等 ，有些生物廊道甚至因此被封鎖。

《中央社》報導， 旅遊業者表示，受全球氣候異常影響，今年肯亞雨多，湖水升高可能也跟河馬上岸頻率有關，但河馬原則上不會主動攻擊人，提醒有意赴肯亞的旅客不要太靠近野生動物，就能避免危險。

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核稿編輯：楊之瑜