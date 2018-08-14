全世界都知道：習近平才是中美貿易戰的罪魁禍首

中美貿易戰剛打第一個回合，估計習近平被打懵了，中共的決策中樞處於休克狀態，各部門陷入了「各自為戰」的混亂之中。

中國駐美大使崔天凱在卡耐基基金會發表演講，聲稱中國願意當遵守世貿組織規則和其他國際政治經濟秩序的「好學生」，而不是居心叵測的「破壞者」：「回顧歷史，中國加入的國際組織越來越多，簽署的國際條約和公約越來越多，接受的國際規則也越來越多。有人指責中國履行入世承諾的表現。而實際上，中國為入世談判了15年，認真學習、適應、遵守世貿組織規則，也付出了很高的代價。公平地說，中國履行入世承諾的記錄是公開、透明的，忠實履行了入世承諾。」

雖然崔天凱從頭到尾都在為中國辯護，不承認中國有任何錯誤，但他至少認可世貿組織規則以及中國簽署的國際條約和公約是中國應當遵守的。

中國駐世貿組織代表張向晨的說法卻跟崔天凱南轅北轍。張向晨直截了當地說出了中國的核心戰略——中國就是不願遵守任何國際規則。張向晨表示，美國將中國妖魔化，來轉移國際社會的注意力、以紓緩自身壓力，「上述策略不能迫使中國去接受一系列束縛手腳的國際規則。」張向晨似乎比崔天凱更加誠實，正如習近平比鄧小平更加誠實（在中國，「誠實」的另一種說法是「愚蠢」）：既然那些國際規則對中國而言是「束縛手腳」的，那麽中國就不能揮刀自宮、自廢武功，中國就是要為所欲為、胡作非為，該騙就騙，該偷就偷，該搶就搶，「我是流氓我怕誰」，這也正是「不管白貓黑貓，逮到耗子就是好貓」的「貓哲學」的本質，所謂「改革開放」40年，就是坑矇拐騙的40年。

如果說滿頭白髮的崔天凱代表了鄧小平時代的「韜光養晦」戰略，壞事可以幹，但嘴上不說；那麽，滿頭黑髮的張向晨就代表了習近平時代的明火執仗、侵門踏戶模式，壞事不僅要幹，還要理直氣壯地說出來——這正是體制內的法學家許章潤和經濟學家高善文等人不點名地批評「今上」的原因，他們並不想徹底揭露和否定共產黨的邪惡本性，而是試圖規勸「今上」向「鄧太宗」而非「毛高祖」回歸。

那麽，對於中國的表現，世貿組織怎麽說呢？世貿組織在《中國貿易政策審議報告》中寫道，中國政府援助國有企業及限制外國企業進入等，持續干預經濟活動，市場仍處於封閉狀態。報告指出，中國的農產品和礦產品的交易由國有企業承擔並施行價格管制等，「政府在深入干預經濟。」而外國企業的進駐仍存在很多壁壘。

對於智慧財產權保護問題，報告指出，中國智慧財產權保護的相關法律未有大的更改，對智慧財產權領域環境的改善仍不充分。既然中國向世貿組織提出申訴，世貿組織的報告出台後，中國是接受呢，還是拒絕？中國至今保持沉默。

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而白宮經濟顧問庫德羅（Larry Kudlow）的說法，可不像世貿組織的報告那麽客氣了。庫德羅在接受美國傳媒採訪時稱，中國國家主席習近平親自阻止了解決美中貿易爭端的方案。換言之，習近平本人是貿易戰的罪魁禍首。美國一改此前不點名批評習近平的本人的做法——川普總統常常用玩笑的方式說，「我跟習近平主席是好朋友」——將習近平推到了風頭浪尖上。護主心切的《環球時報》早就發表過一篇題為〈中國豈是美國用來擦藏桌子的抹布〉的社論，意思是說，習主席不是髒抹布。

庫德羅又稱，美國指摘中國不公平的貿易政策，包括盜竊知識產權和強迫轉移技術，「整個世界都同意美國的看法，歐洲同意我們的看法，加拿大同意我們的看法，每個人都知道這是事實。」不僅全世界都同意，就連中國也心知肚明，「根據美國的消息來源，中國政府承認他們是錯的，我多次從我的消息來源知道這一點。但是，直至今天，他們拒絕採取行動。他們知道他們是錯的，他們知道全世界都知道他們是錯的。他们卻完全沒有對此作出回應，哪怕0.01%。」

中國獨立評論人王五四在一篇討論假疫苗事件的文章中說：「我們知道災害是如何發生的，他們也知道災害是如何發生的，他們也知道我們知道災害是如何發生的，我們也知道他們知道我們知道災害是如何發生的，但災害依然再次發生，歸根到底，是我們不重要。」中國的人民和中國的民意，對共產黨來說從來不重要，幾乎可以歸零。但是，美國和西方文明世界可不是中國統治下的順民。當庫德羅說出「他們知道他們是錯的，他們知道全世界都知道他們是錯的」的真相之後，美國肯定不會袖手旁觀下去了。

既然中國拼命顯示自己不是紙老虎、更不是溫順的熊貓，而是張牙舞爪的龍，那麽西方的屠龍派就登場、擁抱熊貓派就退場了。不僅是川普和他的顧問們，越來越多的西方人認識到，中國不是那個想要學戲西方，「好好學習，天天向上」的還不夠好的小學生，而是那頭企圖摧毀瓷器店的惡龍，即便有少數白左（如新一集的好萊塢大片《侏羅紀公園》的編劇）那樣願意「捨身飼龍」，大部分有常識和理性的普通人恐怕不願意。

中國跟西方是不能並存於世的，這不是太平洋或者地球是否足夠大的問題。歷史學者劉仲敬道出了此一卑之無甚高論的常識：「根本上講，中國要融入西方世界，中國就不能存在。中國是由兩層構成的。共產黨這一層本身就是和平演變的對象，美國人當中最願意親華的人，也只是希望以成本較低的方式排除掉和消化掉共產黨這個機構。而這一點對共產黨本身來說就是不可接受的。僅僅為了這一點，中國早晚會跟西方決裂的。同時，更深的層次，中國本身作為從大清帝國繼承下來的帝國結構，它像奧斯曼帝國和俄羅斯帝國一樣，也是不能融入西方的。」

所以，當資本家不會像列寧所說的那樣「把絞死自己的絞索賣給了共產黨員」（如同中芯事件）的時候，共產黨的末日就要到來了。

責任編輯：羅元祺

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