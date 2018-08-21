如果你不喜歡自己，別人憑什麼喜歡你？

文：午堂登紀雄

你不喜歡自己，別人憑什麼喜歡你？

不信自己，再多「才能」也徒勞；相信自己，才知如何嶄露鋒芒。

害怕獨處的人很難深入了解自己。因為他們總是與人保持緊密聯繫，沒有時間反躬自省。

舉例來說，在找工作時不清楚眼前職位是否合適，茫然若迷、不知想要做什麼，其實就是「看不清真實自我」所造成的。這樣的人由於不習慣與自身對話，若突然要進行「自我分析」、面對內心，他們往往會感到不知所措。

那些對將來不抱持希望的人也一樣，是因為尚未認同自己的才能與不善長之處，因而在面對諸多選項時，只能左顧右盼、踟躕不前，被心中的焦慮、不安和絕望感給擊潰。

然而，只要懂得反思內省，便能夠從自身優、缺點中，拼湊自己的真實樣貌。當你對自己了解的越多，就越能看清楚「可以嶄露頭角」的道路。如此一來，不論職業選擇、人際關係、金錢的使用方式……，在生活的各個面向都能產生積極正面的影響，這是個讓人邁向幸福的訣竅。

如果能夠充分發揮自己的特長，你便能逐漸嶄露鋒芒，並且擁有自信；除此之外，也會越來越確信──只要做自己，就能卓爾獨行。

「所謂才能，就是你相信自己，也相信自身的力量。」說出這句話的俄羅斯作家馬克西姆‧高爾基（Maxim Gorky）認為，相信自身能力的人，會因為珍惜那份能力，而使其有所成長。當你日復一日磨練自身個性與才能，使之成為生存意義，自然而然就會與「孤獨感」無緣。

若你足夠相信自己，就算得到他人的負面評價，也能夠依照自我意志，理性地選擇要從善如流，或是將之當成馬耳東風。

不管別人的評價是否「值得參考」，只要能夠坦然面對自己，你就擁有選擇「維持現況」或「改換方式」的自由權力，這將有助於你做出對自己最有助益、不會後悔的判斷。

千萬不要急於否定或自我厭惡，你應該要敞開心胸接受自己的真實心意，並且予以肯定。

不喜歡自己，是因為你妄自菲薄

即使自認為是軟弱的人也沒關係，維持軟弱的姿態往前邁進也很好。畢竟就算你再怎麼自認軟弱，也已經做到現在這個程度了；沒有輝煌成就，至少還在這個艱難的世界裡努力生存。

事實上，你應展現軟弱的自己，而不是粉飾太平或勉強地打腫臉充胖子。請在內心裡對自己承認：「即使很軟弱，但這就是我。」然後毫不掩飾地表現原本的模樣吧！只要「肯定自我」並且持續開誠布公地展現自己，你便能夠慢慢接受那些軟弱的「特質」了。

越是毫不掩飾地露己揚才，你就越能逐漸習慣自己真實的樣貌，漸漸地，也就不必因在意他人目光而虛飾外表、故作姿態了。換句話說，你將從「必須做好人」、「要壓抑自己，以配合周遭」這種枷鎖之中被解放出來。

如果你不這麼做，可能導致自己對於缺點緊咬不放，並且不斷為過去之事懊悔不已。

比起木已成舟的過去，更重要的應該是充滿無限可能的未來。你應該認真地思考──自己從現在起該做什麼事？要做哪些改變？如果不從眼前「現實」踏出步伐，只忙著懊悔與否定自己，你將永遠無法向前邁進。

然而，這並不是要你任憑自己停滯、不再成長；或安於眼前所有不滿的現狀；更也不是要你固執己見地一意孤行。

接受並肯定原本自我的意思是，希望你能先告訴自己：「現在的我也有可取之處，我不否定這樣自己。」

壓抑自我，得到的「好感」難真心

本來就沒有任何人能取代誰，你就是這個世界上獨一無二的存在。

然而，無法享受獨處、害怕落單的人，為了不遭他人討厭、不被同伴排擠，常常會壓抑自己的真實想法，圓滑地以「見人說人話、見鬼說鬼話」的方式來試圖迎合周遭。

如果一個人從小就如此，不但無法養成思考的自主性，也難以磨練自我個性。之所以費盡心思地避免獨處，其實也是試圖在隱蔽真實的自己，這種人會在潛移默化下相信被他人影響的自己，認為：「我個性便是如此，我是那樣的人。」並因此難以確立真正的自我意識。

在孤獨時會感到寂寞的人，往往容易忐忑不安、心浮氣躁──這些感覺都是來自於「自我貧乏」，是一個人精神尚未成熟時會產生的現象。

反之，若你能夠好好確立自我意識，不僅生活得心平靜氣，獨處時也不會感覺寂寞，反而會認為自己度過了一段豐富充實的時光。

有許多人會因為沒人理解真正的自己，而覺得孤獨；甚至當自己的想法不為人所接受時，也會有彷彿「邊緣人」、受到忽略的感覺。

倘若你是以「與人相處融洽」為優先考量、事事配合周遭、不會貫徹自己主張的人，我想你應該很少與他人起衝突，或者出現人際問題吧。

然而，由於你的一切行動選擇都並非出自於真心本意，所以也很難實際感受到「被人接納」。

像這樣為了避免寂寞，壓抑真實想法配合周遭的人，即便與他人在一起，還是容易被「孤獨感」所侵襲。

另一方面，那些獨出己見、自成一格，隨心所欲地發揮著自身能力的人，大概免不了偶爾會與他人發生摩擦和爭執，甚至也有朋友因而離開身邊。然而，即使知道有些人不喜歡自己，仍舊堅持貫徹自我想法，這才正是珍惜自己人生的表現。

壓抑自我的人，只會喪失個性；唯有展露自我性格，你才能展現魅力，讓受你吸引的人越來越多。

好人委屈求全：處處配合他人，無法展現自我。 劃出善良底線：相信自身力量，成就自己的才能。

相關書摘 ►經營者都是孤獨的，比爾蓋茲靠「獨處」充電

書籍介紹

《劃出善良底線，好相處，更能獨處：取悅別人只會廉價出賣自己，堅持自我意志，你的善良才有價值！》，方言文化出版

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作者：午堂登紀雄

譯者：駱香雅

拿回「人際選擇權」，你的善良要有底線，因為──

期待別人給幸福，結局往往很不幸

勉強求來的情感，就等著絕情求去

往前「多想一步」，能給往後「多留一步」

要為夢想忙碌，別因忙碌失去夢想

你能承擔多重，別人對你就有多少敬重

「過剩的善良」，讓你無法「顧好」自己人生：為了拿到「好人緣」勳章，當別人有所求時，你習慣把「好吧」掛在嘴邊地來者不拒；面對衝突與強迫，也是一昧忍氣吞聲、息事寧人；你在乎別人好感，希望打入「人際圈」受到歡迎；廉價出賣自己，只求換來更多情誼……。

然而，「過剩的善良」成了他人對你不良的溫床，你的委曲求全讓不合理變合理，好處別人佔盡，黑鍋只能自己來背。到最後，你失去了自我，更認為是自己「運氣很背」，才得不到好機會。

但其實，這都是因為你只顧著想要得到「為人善良」的評價，卻忘了要「善待自己」！

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航