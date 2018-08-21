經營者都是孤獨的，比爾蓋茲靠「獨處」充電

文：午堂登紀雄

拿自己的未來給大夥決定，誰願意？

只要你正在做自己想做的事情，不管結果如何、無論儲蓄或收入是否讓你溫飽，都可以說是成功。

我曾聽聞有不少人在出國休假期間，因為對目前的忙碌生活產生懷疑，而在回國後斷然選擇離職。

會做出這些決定，或許是因為終於從令人窒息的日常生活中被釋放出來，在沒有外界人事物的干擾之下，得以單獨面對自己人生的關係吧。

人生重要的轉捩點，通常都是在孤獨狀態下做出決定的。當然，周遭的人也可能會給你一些建議、鼓勵或助力吧。但是，最後做出決定的還是你自己。

比方說，選擇學校、職場、專業領域等，包括婚姻在內，當你要決定自己的人生方向時，一定得深入思考自己最重視的究竟是什麼，然後依循著自己的心意，把真心想做的事放在最第一位。

縱然參考了旁人的建議，但假若你不是打從心底認同，很有可能會在半途中就開始感到迷惘；委由他人代為決定，當最後的結果不如預期時，你便會覺得後悔，甚至想要責怪對方。

不過，如果完完全全是自己深思熟慮之後所做的決定，你會體認到那是屬於自己的責任，並且認真地面對，如此才可能走在自己真正認同的道路上。

這不是某一天突然思考一下就能明白的事，而是要在日常生活中，去感覺自己對事物諸如「喔！這很有趣」、「這樣做內心很充實」等等反應，進而強化心裡的想法。總而言之，決定人生的主題，也可以說是一場內省的旅程。

比爾蓋茲，靠「獨處」充電

「經營者都是孤獨的」──這句話並不是負面含意，而是指經營者能夠獨立掌握所有主導權。

身為經營者，必須自己將全部的社會責任一肩扛起，即便參考周遭人的意見，最後仍然要自己做決定。就算旁人說「別做了」、「不可能」、「這樣太魯莽了」，只要他自己判斷「想做」、「可行」，那便任誰也阻止不了。

尤其中小企業的初代創業者，多半都擁有「既不與他人商量也不聽信別人言論」的傾向。

能夠站在經營尖端，就表示在自己的事業領域中擁有最優異的想法及判斷力，也正因此才能夠成為該組織的領導人物──畢竟在組織內幾乎沒有人的觀點能夠與創業者的想法並駕齊驅。

由於必須根據自己的意志決定，所有選擇勢必都伴隨著足夠的「覺悟」，以及強烈的責任感和熱情。在無需與任何人討論的狀況下，自然能加快決策和行動的速度。特別是對富有機動性的新創企業，這不單只是組織和階層的關係。

換句話說，「經營者都是孤獨的」這句話，正意味經營者必須獨自背負起最終責任，而經營者亦有此覺悟。

雖然我個人還不算是很成功，不過每次面對工作、創業、退出等關鍵時刻，即使會參考別人意見，最後也都還是靠自己做出決定。

尤其是在創業之後，我下判斷時更是幾乎不與任何人討論或商量。因為我發現與他人討論時，對象給的全都是些符合常識的意見、個人觀點的反對意見，或是對我提出風險問題……，對於我想推展的方向往往形成阻礙。

順道一提，許多經營者都相當重視獨處時光，並會選在這段時間內仔細考慮經營策略。例如建立微軟王國的比爾．蓋茨一年就會有兩週的「獨處時間」。聽說還有不少一流的商界人士也十分重視獨處時光，有人會承租工作用的公寓或找個隱密酒吧，確保自己不受外界打擾。

把時間留給自己，你才開始懂生活

如果在你的身旁始終有家人、朋友，而你必須不斷和別人聊天、傳訊息、郵件往來，做出重要決定所需的內省時間就會變得不夠完整。內省時間不足所隱藏的風險就是「當人生重大轉捩點突然造訪時，你將無法做出決定」。

缺乏內省的人，往往會過度膨脹風險和不安。雖然做決定的基礎是自己的情感，但倘若你的決定並未架構於邏輯之上，因此少了支持自己的依據，想法就會偏向消極負面。而如此猶豫「所以要做還是不要做？」的結果，就會導致你難以採取行動。

舉例來說，日復一日前往公司上班的上班族，如果始終沒有深入思考發生在自己身邊的每件事情，時間就會在不知不覺中流逝──不思考自己的生活方式，把日子變得得過且過。

早上起床前往辦公室，開始面對等著你完成的工作；完成工作後，提升在公司裡的評價、領薪水；回家，肚子餓了就吃晚餐；好像有點空閒時間，所以瀏覽網頁、看看電視；覺得睏了，上床睡覺。

不管你是否有期望過自己人生的方向或未來發展，五年、十年很快地就過去了。如果你也像這樣，不去思考每一天應該如何生活，日復一日地不斷重複著上述的模式，無意識地過著千篇一律的每個日子，從來沒發現自己究竟錯過多少機會。

明明可以有所選擇，卻沒有做出抉擇；儘管還有餘力能夠做點什麼，卻沒有盡力而為；失敗時的傷害其實很小，但卻過度放大因而裹足不前……，如果你讓自己這樣下去，當然也只能不斷後悔。

找到想做的事，就是成功

對許多人來說，人生的規律就是早上起床、工作辦公、回家休息；然後又是早上起床上班、晚上回家睡覺──從邁入社會之後不斷重複這種生活，持續四十年的光陰。然而，這樣的生活是否足以構成幸福的人生，取決於你是否選擇了自己真正想做的事情。

只要你正在做自己想做的事情，不管結果如何、無論儲蓄或收入是否讓你溫飽，都可以說是成功。

人們為了做自己心之嚮往的事，總會願意付出各種努力，忍受百般辛苦；相反地，不管多麼富裕、擁有地位或名聲，如果始終無法做自己想做的事，我想那恐怕都算不上是成功。

如果是為了賺錢、存錢、獲得地位和名譽，每天將自己清醒的時間分切零售，就只是拿時間來換取金錢而已。

有不少在外人眼中是「成功者」的人，內心深處其實都陰暗不堪；就連看似燦爛絢麗的娛樂圈中，也有很多人因為心理疾病而退出──這就是為什麼我們有必要抽出時間來回顧每一天發生過的事情。

你應該要仔細想想──今天所得到的經驗，對自己而言有什麼意義？與哪個人的關係如何發展才是理想狀態？今天發生的事，讓你往理想方向邁進了一步嗎？還是偏離路線了？

不能面對自己的人，無法看清道路前方的未來，因此會彷彿籠罩著陰霾一般、感到惶惶不安，當然無法當機立斷為自己下決定。

然而，一旦你坦率面對自己的心，那些陰霾就會瞬間煙消雲散，讓你能看到自己眼前的道路。由此你便能萌生出自我信賴感與責任意識，驅散自己的惶恐，並將自信轉化為採取行動的勇氣。

方法之一就是本書第二章介紹過的「人生年表」，你可以寫下一張貼在桌前。這張人生年表寫出的是「過去的自己」；而在此，我希望你也能試著描繪出「未來的自己」。

即便只是白日夢般憧憬、看似遙遠的夢想，我都推薦你寫下諸如「到幾歲之前想成為這樣的人」、「希望能在這個年齡做這件事」之類的具體想法。

如此一來，當你認真看待這張「未來年表」時，就會看到自己往後的道路與方向，比方說「接下來五年該做什麼」、「今年要達成什麼」、「這個月可以做些什麼」。看著前進的方向，有助養成每日回顧的習慣與自我檢視之能力。

別讓他人答案，決定自己人生

人與孤獨對峙時，所會面臨的場景就是──被迫思考自己到底是誰？能夠做到什麼？應該怎麼做？而如此與自我對話，有時便會促使你做出決定。

請記住，即使找人商量，或者尋求親朋好友的支持、協助，那也只是做決定的「輔助」。唯有打從心底深處接納自己的理由，將來才不會為你的抉擇後悔，而且這還能成為支持你繼續往前邁進的動力。

沒有獨立思考習慣的人，不安時總會向朋友尋求建議。但是，他人從來就不能為你承擔任何責任。由外人所給的往往只會是一些安全的建議，比方說「維持原狀也不錯啊」或是「最好別再繼續了」──這些建議是否有助於你的理想，需要你獨自去評斷。

正如同許多優秀的人都會在未與任何人商量之下突然離職──一流人才總是會獨立思考、自行決定。那些成功開疆闢土、勇往直前的經營者，也都是因為已經有所覺悟，願獨自背負起最後的責任，才能那麼果決勇敢。

你不覺得，這樣才算是活出了自己的精采人生嗎？

好人委屈求全：無法為自己下決定，將恐懼放大裹足不前。 劃出善良底線：擁有自信與責任感，從不為自己的決定後悔。

相關書摘 ►如果你不喜歡自己，別人憑什麼喜歡你？

書籍介紹

《劃出善良底線，好相處，更能獨處：取悅別人只會廉價出賣自己，堅持自我意志，你的善良才有價值！》，方言文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：午堂登紀雄

譯者：駱香雅

拿回「人際選擇權」，你的善良要有底線，因為──

期待別人給幸福，結局往往很不幸

勉強求來的情感，就等著絕情求去

往前「多想一步」，能給往後「多留一步」

要為夢想忙碌，別因忙碌失去夢想

你能承擔多重，別人對你就有多少敬重

「過剩的善良」，讓你無法「顧好」自己人生：為了拿到「好人緣」勳章，當別人有所求時，你習慣把「好吧」掛在嘴邊地來者不拒；面對衝突與強迫，也是一昧忍氣吞聲、息事寧人；你在乎別人好感，希望打入「人際圈」受到歡迎；廉價出賣自己，只求換來更多情誼……。

然而，「過剩的善良」成了他人對你不良的溫床，你的委曲求全讓不合理變合理，好處別人佔盡，黑鍋只能自己來背。到最後，你失去了自我，更認為是自己「運氣很背」，才得不到好機會。

但其實，這都是因為你只顧著想要得到「為人善良」的評價，卻忘了要「善待自己」！

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航