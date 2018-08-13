【2018臺灣國際人權影展】《共犯者們》：獨裁發展下的媒體解放

《共犯者們》（Criminal Conspiracy, 2017）是一部以南韓電視媒體，在左派與右派，資訊解放與資本宰制之間，歷經鬥爭而持續抗衡的紀錄片。內容圍繞2008年南韓總統李明博上台，以至後來，朴槿惠接任登場期間，以新自由主義為名，復甦反共右翼化虛假民主政權為實，所展開的媒體收攏政策。

復甦反共右翼化之政策的背後固然是權力交換的「陰謀」，表現出來的，卻是光天化日下的「陽謀」。

怎麼說呢？主要還是圍繞在經濟掛帥的整體社會氛圍下，一旦祭出反共產北韓的名義，很容易便能由官方控制媒體「自由」。這特別在李、朴體制當政期間，更具備了這樣的現實基礎。在那當時，是最容易取得政治正確的一種媒體傳播方式。然則，就如片中呈現的，當右翼政權在享受社會上層濫權，而鬆懈自身的控管系統時，顛覆這系統的元素，便開始從社會角落，透過良知媒體人的集結，揭露了政權與媒體勾結的醜聞。

這當中，圍繞在兩個重要事件。其一，李明博在位時，因為開放可能導致「狂牛症」的美國牛肉進口，引發數以百萬計抗爭者，手持燭光以和平手段上街頭抗爭的事件。其二，則是發生在朴槿惠執政期間，「世越號」翻船引發的市民抗爭。這事件，堪稱荒謬至極且充分暴露朴政權顢頇無能。最終，竟然無視300多位無辜孩童的冤死，且公然說謊。

以上兩件具關鍵指標性的事件，單從表面上看，就只是政策錯誤導致的民眾抗爭；深入觀察，卻引發我們進一步深思，抗爭發生的結構性因素，來自於獨裁體制慣有的政治施作。

Photo Credit：臺灣國際人權影展提供

先是收攏媒體為己用，方便政策的執行；而後，在社會問題出現時，採行遮蔽真相或誤導的新聞控制策略。然而，這樣的作法，等於先破壞媒體的公眾性，視壟斷為日常；再於失火時，予以撲滅淹蓋。這就需要配合執行的協作團隊與個人。方法便是以利誘方式，將共犯者們引入共犯構造中。這在這部紀錄片中，有著深入的現場報導，以及從現場傳出的，對於揭露醜聞背後的事件分析。因此命名為《共犯者們》。

眾所周知，上個世紀70年代，「亞洲四小龍」的經濟起飛，在二戰後的第三世界國家中，蔚為各方對資本主義發展的「新奇觀」，一場被譽為經濟奇蹟的發展過程，似乎取得國際社會中上階層的高度美譽。然而，來自底層社會的左翼批判性聲音，卻從來未曾間斷。最為引發矚目的，當推如何看待南韓與台灣為「獨裁下經濟發展」的社會性質論。

讓我們回到解嚴前夕，回顧台、韓兩地的媒體管制幾乎如出一轍。黨禁接下來便是報禁與言論控管，這在兩地的新聞檢查中，已是司空見慣，且在解嚴後撐開的言論空間裡，被視作專制統治的鮮明表徵。

這樣的形容，勿庸置疑。只是，仍有必要進一步深究「冷戰因素」下，以美國為代表的西方言論自由，如何在亞洲反共陣營中，一方面接受其影響，卻又在實質上由黨國一手遮天管控。恰是從這樣的角度，我們回到朴正熙與全斗煥專權的1970至1980年代，獨裁總統如何經由涉入「東亞日報」「朝鮮日報」等主流媒體的主管人事權，強行辭退報社記者，並且不惜撤換社長的事件。

發生於戒嚴時期的報界醜聞或許令人感到驚訝，按理說，歷經民主化的洗禮，不應該再出現粗暴的媒體干預；然而，這卻具體存在於2008年至2016年的南韓政壇，且掀起媒體界的驚滔駭浪。可以說，右翼政黨以反共為名，收奪言論自由權利的作法，在東亞冷戰天空下，始終有其政權的自我合法性。

KBS與MBC是南韓兩大公共媒體，《共犯者們》這部紀錄片的主軸，恰圍繞於這兩大電視台的權力爭奪遊戲。通常控制控制媒體便能腦袋，這是一般司空見慣的言論操縱。然而，諸如取消言論節目而代之以為總統造勢的頻道，總難免讓人感到太過於露骨。但問題在於，對言論控管發出批判呼聲的工會或良知記者，很容易在權力對峙時，被御用媒體的代言人指為是「左派」在興風作浪。

長久以來，南韓社會在冷戰、戒嚴、依附美式軍經體系的狀態下，「左派」代表「親共」，「親共」代表與有與北韓私密連帶的嫌疑，這是違反國家安全法律的「通北」行為，這充分表現在影片裡，關於反美牛燭光晚會的報導中。

另有，當「世越號」翻船事件發生後，這樣的指控也對準了有良知的媒體人，屢屢以指控他們為左派分子，作為羅織罪名又或逃脫職責的藉口。翻船事件發生後，KBS竟然聲稱所有人皆已被救起，無人喪命。這樣的通報，屢遭指責與追問卻石沉大海，導致後來幾乎沒有任何救援行動積極展開，年輕生命就此沉沒海底。在一片受難家屬與社會的喧囂抗議中，良知記者的一席話，成為近乎經典的日常話語：

「人命不關乎左派或右派吧！」這席話說出後不久，KBS御用報導部長卻說了：「韓國每年車禍死亡6000多人，世越號失事造成300多人喪生⋯⋯並不是太多。」

從這些報導的陸續浮現，紀錄片從現場介入逐漸達成社會干預的效果。可以這樣說，這是一部建構於推進媒體進步功能的紀實電影。影片的美學鋪陳，基本上以達成社會控訴為核心關切。最後的一段真實故事，非常生動活潑的道出整體的訴求。那是在KBS電視台成員的抗爭中，巧妙運用了手機自拍的手法，要求御用社長下台。原本只是一位影視節目的工作人員，在電視台大樓中，自拍自喊：「金張謙社長下台」，並未引發太大的共鳴。

「如果，只是你一人在喊，你就會被當作瘋子看待。」這位自拍的抗議者，轉述太太對他說的話，竟哭了起來。而後，鏡頭一轉，果然所有抗議的抗爭的成員都手持一機，在電視台一樓的大廳中自拍，並高喊社長下台的呼聲，傳播到廣泛市民大眾的手機中⋯⋯

這是一部以客觀紀實美學，記錄獨裁下經濟發展的媒體言論，如何經由記者的共同抗爭，終於取得民眾公共性的影片。

影展資訊

名稱：「2018臺灣國際人權影展」

時間：2018/08/04－08/25

放映地點：詳情請點擊

• 國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區

• 二二八國家紀念館

• 光點華山電影院

• 誠品敦南店

責任編輯：游千慧

核稿編輯：丁肇九