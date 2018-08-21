變成「鵝頸」的脖子，令人保持仰頭姿勢而不自知

文：羅仕寬／著、羅際竹／資料整理

你的脊椎在正確位置上嗎？

你站立時，從側邊看，若脖子前傾內陷造成頭部在胸部前面，胸部也前傾在腰部的前面，下方肚子前凸在腰部的前面，這樣「脖子變鵝頸，身體形成雙S形的駝背」姿勢，就是錯誤的，容易讓脊椎移位，最後纖維化、鈣化。

Photo Credit：柿子文化

看診日記 在門診中，我常看到三、四十歲中等微胖身材的病人，外表比同年齡的人蒼老，如鵝般伸著脖子、駝著背走進診間，為了高血壓問題來拿血壓藥以控制病情，但我一看就知道脊椎壓迫是他們高血壓的主要原因之一，很可能任何血壓藥都不用吃，只要控制飲食，同時將脊椎調整回正確位置，血壓就會迅速恢復正常。可惜的是，大部分病人不相信改善高血壓有這麼簡單，沒能確實遵行我的醫囑，但真正認真執行的人，血壓都輕輕鬆鬆掉回正常值！這些人若能進一步減少精緻澱粉、醣類和紅肉的攝取，增加蔬菜纖維質、補充足量均衡天然萃取好油（尤其是Omega-3），再搭配多運動，往住就有機會這輩子不必再吃血壓藥。 我母親就是一個絕佳案例，她年紀大了，老是忘記每天做一次自我脊椎調整，所以我一定會監督她，甚至幫她直接調整。有一次，她血壓特別高，我趕緊幫她調脊椎，半小時後，她的收縮壓就從190毫米汞柱降到160毫米汞柱，後來她只要感覺到血壓控制狀況不佳，就會要求我幫她調整脊椎，屢試不爽！

請你現在趕快挺腰、收腹、收下巴看看，如果情況看起來有改善，那就表示情況還不嚴重，但如果你提腰、挺胸、收腹、收下巴後，身形仍然如此，那就表示脊椎移位已經定形，請趕快進行脊椎的調整，否則身高將會一年年變矮，身體愈來愈駝，健康狀況還會直直落。很多人幾乎都保持仰頭姿勢而不自知，平時若沒有挺胸、收下巴，你的頭部就會在胸的前方，地心引力將會造成什麼影響──人的頭部有近六公斤重，為了要保持頭部不下墜，後頸肌肉群就必須用力。請想想這個動作：頭部要掉下去時，會連帶將頸胸椎往前下拉，後頸肌便得額外做工，將頭部恢復正常，長久反覆低頭、仰頭下來，胸椎就會往前傾，頸椎往前內陷，此時摸摸自己背後一、二胸椎上方的軟組織，常常有一坨腫腫硬硬的氣結，肩膀僵硬、痠痛也是一定的，這就是駝背。

你自己就可以自我檢查目前的脊椎健康狀況，方法很簡單：保持平視姿勢，將手指往脖子頸椎與胸椎交界點（後頸背）摸一摸，正常狀態是呈一個滑順的凹形，而不是突然內陷，好像樓梯一樣摸到一個階梯，時間愈久，階梯愈大，駝背就很明顯了。

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接著，請壓頭頸交界兩側最凹陷部位，是否單側或兩側一按就痛，如果是，就代表第一、二頸椎有移位，壓迫到周邊組織，造成氣血不順而導致疼痛，初期只是在頸椎與胸椎交界處外觀有明顯皮膚皺褶，並且頸部轉動受限，暫時不會嚴重影響生活作息，但若放任問題繼續下去，久了將造成纖維化與骨刺，所導致的症狀如果是椎基底動脈血液循環障礙引起的眩暈、頭痛或耳鳴，就會相當不舒服，藥物治療的效果有限；若變形得更嚴重，壓迫神經引起麻木、疼痛或運動困難，甚至可能需要開刀。

之後，請摸一摸頸胸椎處的皮膚觸感，正常情形是摸到皮膚與脊椎而已，但是如果摸到的是一坨肥肥厚厚的肥皮，那就表示頸胸椎已經擠壓了很長一段時間，氣血不通，導致淋巴水腫，最後導致脂肪堆積，變成永久性的問題。

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最後，請立正站好，看鏡子中的自己，從正面看看脖子是否仍然存在，正常情形是一定會看到明顯的脖子。再看看：肩膀會不會一高一低？臉會不會有歪向一邊的情形？接著，請側身90度轉頭照鏡子，檢視頭部是不是正常的放在身體的正上方，還是已經向前、向下移位變成駝子，正常人在抬頭、挺胸、收下巴時，鼻尖一定不可以超過男人胸膛的前緣。

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如果你的自我檢查結果都達不到標準，就要注意姿勢並經常自我檢查，同時遵照後面的自我脊椎矯正法每天調整三次，起碼可以讓脊椎問題不再惡化，只要認真做，想生病都很難。

最後，如果你是一個成功實踐者，請一定要將這個簡單的道理與方法，教給其他有需要的人，告訴他們這些方法真的都很簡單。重要的是不偷懶，每天早、中、晚持續地認真做三次，忙碌時至少睡前要做一次，同時隨時注意自己的姿勢正確與否，每個人一定會在鏡子裡看到很好的成績。

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書籍介紹

《良心醫方37年耳鼻喉科醫師的不生病體質修護祕訣：12年整合醫學臨床救命日記，8大對策全面預防療癒老化和慢性病！》，柿子文化出版

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作者：羅仕寬／著、羅際竹／資料整理

折磨你的大病小痛，老是反反覆覆，無法痊癒？37年耳鼻喉科＋12年整合醫學臨床救命日記，輕鬆、好做、有效、不用花大錢，8大對策全面預防療癒老化和慢性病！

為什麼有些人老是因為大病小痛折磨（甚至同樣的毛病）而一再來看診？繼《咳嗽警報》後，擔任耳鼻喉科醫師已37年的羅仕寬醫師，從自身的行醫生涯，以及對整合醫療12年的探索和臨床經驗，良心分享他平時就苦口婆心叮嚀病患的保健和療癒之道，菁華整理成這本《良心醫方•37年耳鼻喉科醫師的不生病體質修護祕訣》，書中嚴選的養生訣竅，是醫生自己也身體力行、覺得真的能幫助大眾改善常生病體質的實用撇步。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航