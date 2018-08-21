「限制性營養」不是餓肚子，而是減肥成功的關鍵

文：羅仕寬／著、羅際竹／資料整理

限制性營養是減肥成功的關鍵

肥胖是一個疾病症候群，需要減重、調理或治療，方法很多，但一定要挑選健康、無負擔的，自己能打從心裡接受並做到的，先決條件是：只要不是吃西藥強迫減重、餓肚子、降低食慾或干擾腸道正常吸收的防礙身心方法，都可以適當嘗試，如排肝膽腸毒、高纖飲食、限制熱量飲食、運動皆可以嘗試，您會找到最適合自己的方向。例如現在最夯的生酮飲食，就是利用低碳水化合物加上優質的脂肪攝取，讓身體細胞從葡萄糖代謝模式轉變成酮體代謝模式，簡單說，就是減少所有澱粉（尤其是白澱粉和甜食）的攝取，增加好脂肪的攝取，讓生活所需的能量盡量都來自於脂肪代謝，而非燃燒葡萄糖，持之以恆，脂肪自然像便利超商二十四小時持續燃燒。

不論如何，重點就是使用天然的方法、正常作息與有限制的自然飲食，不要傷害身體機能，舉例來說，長期斷食、吃糖減重、吃肉減重，容易傷到自己的肝腎。今年年初，診間來了一位三十出頭的女病人，清秀的她來看診的原因，竟是愛美減重吃減肥藥，減到需要洗腎度日，但是又何奈呢？

飲食控制是維持健康體重的重要法門，運動也很有幫助，但養成智慧型少量多餐與食物生機多樣化，卻比運動重要很多，但這並不表示減重就要餓肚子，而是要學會「不餓肚子、營養充分的限制性健康飲食」，把握「高纖維質」與「熱量不超過」兩大原則，能讓我們享受美食，吃飽又能健康減重。

限制性營養不是餓肚子

要不發胖其實不難，光是每天少喝一杯含糖飲料而改喝純天然果菜汁或茶飲、每餐少吃半碗飯，改成多吃一、兩碗青菜，每天就能少攝取200、300大卡的熱量，一個月就有減一公斤的效果，而且不會有飢餓感。在這當中，生酮飲食是非常快樂的減肥法，吃比平常多量的好油脂、正常攝取蛋白質、無（是很少，不可能不攝取）澱粉，但吃很多高纖青菜──只要35到40毫升的油，就能抵得上一碗飯，再加上攝取大量的高纖維蔬菜，飽足感十足，三餐都要做到。這不只是將葡萄糖代謝改為酮體代謝，足夠的健康油脂還可以改善細胞膜的結構，增加細胞膜各種受體的敏感度，啟動粒線體將脂肪燃燒，產生三磷酸腺苷（ATP能量），讓新陳代謝恢復正常──攝取正確質量的油脂，反而可以燃燒囤積在體內的油脂，達到減肥的目的。

如果能再把紅肉減成平常一半的量，改成魚貝類；油炸料理全部改為清蒸、清燉或涼拌的低溫烹飪料理，不但熱量可以再少攝取一點，更盡情享受餐點，多吃海鮮還能攝取到大多數人皆不足夠的EPA與DHA（Omega-3不飽和脂肪酸），同時食物不炸烤煎（毒素攝取量也同步大幅減少）。如此一來，營養吸收更均衡，持之以恆，身體自然會瘦下來，連帶著精神變好；當人輕鬆多了，活動力自然會變強，無形中熱量的消耗也會增加，如此一來，即使有時會因消耗造成飢餓而多吃一點，但是基礎代謝率正常，仍不會囤積熱量。

一杯全糖珍奶，熱量等於一碗半的白飯 一杯700毫升、全糖全奶的「珍珠奶茶」熱量高達390大卡，相當於一碗半的白飯，布丁奶茶與紅茶拿鐵也超過300大卡。人增加一公斤體重，僅需要700、800大卡，每天習慣喝高糖、高熱量飲料的人，恐怕不到一個月就會因為喝飲料增胖一公斤。我自己的一位護理師每天一定要喝一杯，否則沒有辦法開心上班，是標準的糖上癮現象，看著她一天一天地增加體積，明知又故犯，我真的無奈到了極點。 一顆方糖熱量約為18至20大卡。

一杯全糖500毫升的飲料約含十五顆方糖。

一杯少糖500毫升的飲料仍有十至十二顆方糖。

我們要做的是正確少吃，而不是不吃，有足夠能量進來，才能讓生理機能正常運作，若執行的是生酮飲食法，脂肪即使攝取過多，反而會刺激腸道蠕動，結果是增加排泄，不易被吸收到體內儲存。然而，大多數人可以接受的食物分配建議，還是要在正常熱量限制下「四分天下」，一份蛋白質、一份澱粉、一份脂肪，和一份所有的微量元素、植化素、酵素等，平均就是自然，而食物多樣化則是達成這個目標最簡單的方法。為了不要讓腸胃時時都在工作，點心時間一定要減少，什麼早茶、下午茶、宵夜，大都是多餘的。

同時，每日至少有一餐少吃一點或少喝一點，讓腸胃負擔降低，也讓自己的身體細胞休息一下，想要吃得多、吃得久，就要細細品嚐，不要一次吃太多，讓健康的身體長長久久，才能享受吃的喜悅與滿足！

聰明吃，每週減0.5公斤

千萬不要輕忽重了一公斤，積少成多，時間一長就可能到達肥胖的程度。可請專業自然療法醫生或是整合醫學醫生，先為你進行基本身體、生理、心理、營養評估，再決定是否需減重。若是要減重，請記得是不吃藥物的生酮減重法。減重過程中，三餐盡量定時、定量，若真的不餓，不要勉強吃，反而是餓了一定要吃，以免飢餓過度而導致單餐吃太多，我們不贊成任何形式的速效減肥法，每週減重在0.5至1公斤即可。

少壞油，要多好油、用好鹽，永遠少糖分

重口味飲食通常是習慣養成的，父母常把錯誤的習慣培養給自己的小孩，結果一家人都吃成肥胖，再把責任推給遺傳。味道濃郁的食物通常都是鹽、糖、壞油脂三高的高熱量美味食品，同樣食物的熱量：油炸＞滷＞水煮，因此，一定要先避免油炸食品，改用健康的油脂，不要高溫烹煮；白鹽改成擁有多種礦物質的天然海鹽、岩鹽，適量有味道即可；不喝含糖飲料、糖漬食品，或至少由減糖開始做起，真想來一點時，吃點酸酸甜甜的水果解饞，是個不錯的選擇。

多蔬果、多咀嚼

多攝取各種蔬果，提供身體所需的纖維質及各種維生素、礦物質和植化素，建議每餐都要準備一份蔬菜生食。生食的營養素較能完全保存，所含酵素未遭破壞，可幫助消化、加強體內環保。每口食物皆充分咀嚼慢慢吃，讓身體有足夠時間產生飽足感，自然避免過食。

如果進行生酮飲食，不建議吃任何含糖的水果，比較受到限制，也得到許多的負面批評。我個人參考眾多說法，認為水果不需過於限制，沒有傲慢與偏見，假使要吃，必須挑選低糖分、高酸度又香氣四溢的種類，如番茄、芭樂、橘橙類、檸檬、百香果、奇異果、藍莓、草莓等。另一方面，2016年很夯的書籍──《醫療靈媒》特別為水果正名，大聲疾呼愛好健康者不要得「水果恐懼症」，建議挑選當季、營養，最好是天然有機並單獨空腹食用，或跟生菜一起吃，且建議至少一小時飯後再吃──吃水果之所以不好，是因為跟著正餐一起食用，易造成消化負擔的問題。

這兩種健康法各有所長，但要一個人不吃水果其實滿難的。需要快速健康減重者，當然建議減重期間不吃任何很甜的水果，只吃五顏六色的蔬菜。平常的正常人則需要適當攝取水果，最好酸酸甜甜的，而且會有滿滿的幸福感。

好用的抗性澱粉

不想變胖，又不想餓，就不可不知抗性澱粉（resistant starch），可用來幫助減少食物中的致癌物與大腸細胞的接觸時間。

抗性澱粉偏屬非水溶性澱粉，能加速大腸的蠕動，它不容易消化與吸收，所以不會造成血糖的急速升高，並能在大腸有益微生物行發酵反應的過程中，被轉換成含三到五個碳的短鏈脂肪酸──丁酸（butyrate）就是此類脂肪酸的代表之一（此特色類似膳食纖維）。經由粒線體的代謝，丁酸可以提供能量給正常的大腸細胞。

癌化的大腸細胞會以葡萄糖為能量來源，而丁酸比較會聚集在細胞核的位置；若細胞核中含高濃度的丁酸，可以抑制「組蛋白去乙醯酶」（HDAC）活性而造成組蛋白乙醯化，這樣的基因調控可抑制細胞增生與促進癌細胞凋亡，是丁酸可預防大腸直腸癌的原因之一──存在大腸的短鏈脂肪酸不但能為正常細胞補充營養，還能夠預防癌細胞的產生與惡化。

抗性澱粉分為四類：第一類常見於豆類、種子類；第二類是存在於生的馬鈴薯、番薯、香蕉中，可適時補充；第三類指的是煮過再冷卻的老化澱粉，如隔夜飯（但食用隔夜飯必須注意保存方式以免細菌滋長，也要避免食物經過多次的加熱與冷卻而變質）；第四類是將煮過再冷卻乾燥的老化澱粉磨成粉末，可以加在蔬果汁、牛奶、優格等食品中一同服用。

雖然抗性澱粉的建議攝取量還未有定論，但它每一公克提供的熱量低於一般澱粉的四大卡，再加上以上論述，食用抗性澱粉對於血糖、熱量和抗發炎的控制，都有不錯的效果，做為一個長期做得到、非積極性的減重食材，可符合健康需要多樣化的基本食材要求，應是一個不錯的選擇。

糙米飯的熱量比白米飯高，卻更健康 一碗200公克白飯的熱量大約為280大卡，一碗200公克糙米飯的熱量大約為390大卡。為何會有這麼大的熱量差？原來，糙米表皮與胚芽中，除了纖維素，還含有高量油脂、米糠醇、多種胺基酸（尤其是GABA──伽瑪胺基丁酸）與豐富的維生素，但糙米能帶給我們較長時間的飽足感，習慣吃糙米飯者，一日總攝取熱量不僅不會更多，且極易補充到足夠的微量營養素，可增強生理代謝功能，既瘦身又抗氧化、抗老化，一舉數得，無法放棄碳水化合物又想減重的人，在卡路里限制下適量吃糙米、五榖，是很不錯的選擇。

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書籍介紹

《良心醫方37年耳鼻喉科醫師的不生病體質修護祕訣：12年整合醫學臨床救命日記，8大對策全面預防療癒老化和慢性病！》，柿子文化出版

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作者：羅仕寬／著、羅際竹／資料整理

折磨你的大病小痛，老是反反覆覆，無法痊癒？37年耳鼻喉科＋12年整合醫學臨床救命日記，輕鬆、好做、有效、不用花大錢，8大對策全面預防療癒老化和慢性病！

為什麼有些人老是因為大病小痛折磨（甚至同樣的毛病）而一再來看診？繼《咳嗽警報》後，擔任耳鼻喉科醫師已37年的羅仕寬醫師，從自身的行醫生涯，以及對整合醫療12年的探索和臨床經驗，良心分享他平時就苦口婆心叮嚀病患的保健和療癒之道，菁華整理成這本《良心醫方•37年耳鼻喉科醫師的不生病體質修護祕訣》，書中嚴選的養生訣竅，是醫生自己也身體力行、覺得真的能幫助大眾改善常生病體質的實用撇步。

Photo Credit：柿子文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航