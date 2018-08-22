日籍脫北者的逃亡手記：我們在北韓學校裡學到，人民只能靠偷竊和賣血活下去

文：石川政次

那是80年代早期，食物供給的狀況從不足變成更加不足。那時候流行的標語是「共產就是白飯！」人們不斷傳誦這句話，農工和學生們一起努力要把山坡全種成梯田。但當雨季來時，大部分的田都因為規劃不良而被沖刷洗平，殘留的田地也因為狀況太糟，種不活什麼東西。喔，而且我們還是要把秧苗插得非常近，讓苗壓迫彼此，最後根本長不出一株正常的稻穀。即使我們懂得更多，還是要遵循主體思想。如果你的農田沒有達到目標產量，農場的管理者就會在帳目上動手腳，看起來好像已經達成目標。但儘管有那麼多神話般的破紀錄產量，我們得到的配給不會說謊：每年秋天，我們拿到的糧食越來越少了。

河邊有個老太太和有精神障礙的兒子一起住，我知道她家應該有空房。我向她詢問，看我們是否可搬進其中一個房間。她同意了。那年新年，我帶著妻子和兩個孩子搬離父親家。我依然沒有工作——無論我去哪裡尋找、多努力詢問——我們還是只能靠山裡的雜草和河裡的魚過活。

我急迫地想為家人們蓋一棟屬於我們的家。即使那時雪下得很大，但我再也無法忍受寄人籬下的生活。我從農場借來一些工具和一輛牛車，出發前往山區，有些地方的積雪甚至及腰，要走過去都很困難。我四處尋找直徑大約20公分的松樹，找到的話就砍下放進牛車裡，然後再把這些木材運下山。我重複這些動作，這是一個非常疲憊的工作。

我能吃的，只有父親給的結凍玉米粥。渴的時候，我會剷一些雪放進嘴裡。每當我拖著腳步上山砍樹，就會瘋狂流汗，以至於回程總是凍得全程顫抖。當我蒐集完足夠的木材，我破爛的工作褲會因為汗水和雪水結凍。等我開始走動，褲子就會簌簌作響，並灑落微小的冰晶到地上。

我用鐮刀剝下樹皮，然後把木材放在預定要建造房屋的位置旁邊。接著，把這些木材砍成合適的大小，再去河邊蒐集一些石頭，用車子拉回來作為房屋的基石。把基石放好之後，再架起支柱。我把泥土和黏土混合成一種類似石膏材質的泥漿來做牆。如果我是黨裡的大老，我就可以用上一些水泥了，但對現在的我來說，那根本不算是個選項。

我徒手混合泥漿，然後把它塗在木材上。過程中我的雙掌都在流血，所以我的血也被混進牆裡了。我生起火來暖手，好讓我可以繼續工作，但手掌的皮不斷剝落，讓溫暖的火也變得刺痛。這個過程非常疼痛，但我就只能繼續進行，日復一日，週復一週。

施工大約五個月後，整個房屋幾乎算是完工了。我架了一個拱形屋頂支架，再用妻子處理的茅草屋頂覆蓋上去。它看起來比較像是個棚子，而不是一間像樣的房子，但至少可以遮風避雨。我看著房子的結構，然後對我妻子說：「看看我們的房子，『速度至上』其實也還不賴！」

「哈，速度至上！」她笑著回我。這是那時另一個無所不在的標語。

當我們搬進新家時，浩澈七歲，明華兩歲。我們所擁有的，就只有父親給的一箱蘋果和一個炒飯鍋。我那時已經不是農工，沒有資格可以領取食物配給，所以每天我都去村裡農場偷蘿蔔。我們吃得很簡單：把蘿蔔和葉子一起切一切，然後和我們討來的幾粒米混在一起，加入很多很多水，煮成粥。但那其實也稱不上是粥，因為在把那噁心的東西盛裝入碗的時候，你連一粒米都看不到。即使我們窮到難以形容，但這是我和家人們第一次一起生活，而這讓我覺得我們可以撐下去。所以，就讓我們每天吃「粥」吧。對於偷蘿蔔，我也不感到羞恥。我還有什麼選擇？我妻子需要吃東西好哺乳，我兒子需要吃東西，我也需要。說到底，這是個單純的生存問題。

我養成了一種「那又怎樣」的態度。「即使我有工作，我們依然沒辦法得到足夠的食物。」我和妻子這樣說，決定要獨立於體制生活，不靠政府。接下來的春天，我們以蒲公英、蕨類和艾草維生，用一種橡實製成的醬煮過後食用。橡實是個危險的東西，但就像我說過的——即使這個混合物嘗起來有苦味，吃完之後舌頭還會麻木不已，不過至少它有味道，比什麼都沒有好。