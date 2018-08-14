文：果子

七月底，2018年紅葉杯少棒賽在臺東開打，開幕典禮當天五位中年人站在球場中央，他們就是五十年前勇奪全臺冠軍，並兩度擊敗日本關西聯隊的紅葉少棒成員。

原來，紅葉的光輝歲月已經過了半世紀，臺灣少棒揚威國際也由此開始。

紅葉美麗的誤會：那些年熬夜看電視的夏夜

在紅葉小將以7：0擊敗日本關西聯隊後，「紅葉擊敗世界冠軍日本隊！」的消息立刻傳遍全國，但這是一個陰錯陽差的誤會。當時棒協理事長謝國城先生接受報紙採訪時就講得很清楚，這是「去年」的世界冠軍，邀他們來臺比賽目的是測試紅葉與垂楊的實力，作為是否挑戰世界少棒錦標賽的依據。

果子 1968年，臺灣棒球歷史翻轉的一年，圖中為紅葉少棒隊擊敗日本關西聯隊的守備陣容。

可是當紅葉少棒連續打敗日本關西聯隊後，民眾都認定這是擊敗「世界冠軍」！也讓謝國城決定進軍美國威廉波特，經過一年的準備，以「臺中金龍」為名的中華少棒隊，在「魔手」陳智源領軍下，以全勝之姿勇奪1969年世界少棒冠軍，正式點燃臺灣少棒熱潮。

整個1970年代，每年夏季全家窩在客廳，茶几擺滿汽水糖果點心，熬夜等待少棒電視衛星實況轉播，是許多人的年少回憶。在那些年的夜晚，我們透過電視螢幕看到「二齒」許金木與麥克林登的生死對決；「百戰百勝鄭百勝」猛揮全壘打打哭投手；當然更不能忘記陳昭安投出史上唯一的「18K完全三振」！在那個外交節節敗退的時刻，少棒「為國爭光」成為島內少有的慰藉，卻也背上無形的重擔。

打棒球有前途！少棒體制漸趨正常化

1990年中華職棒開打，短短兩三年內熱潮席捲全臺。職棒球星成為媒體和群眾注目的焦點，薪水也有如股票漲停板般迅速上揚。也開始改變家長對孩子打棒球的觀感。

果子 近幾年來少棒賽事越來越多，民眾在假日時光不妨前來欣賞有趣的少棒比賽吧！

「打棒球沒有出路」是1980年代家長拒絕小朋友打球的主要理由。確實，在沒有職棒前，就算你從小打到大、多次入選國手為國爭光，換來的只是在公家機關球隊打球與微薄的薪水。現在有了職棒，出路有了保障，加上陳金鋒、王建民、陽岱鋼等旅外球星的出色表現，也讓家長開始改變「打棒球沒有前途」的觀念，「打棒球也能成為『臺灣之光』」反而成為家長支持孩子打棒球的主要動力。

在此同時，棒壇有心人士也意識到少棒必須「正常化」發展，1989年第一屆國小棒球聯賽開辦，從體制上避免地區明星球隊的產生。因此如1990年代以後，善化國小這種超級少棒的出現頻率也愈來愈少，加上臺灣少棒參與的國際賽項目也日趨多元。現在少棒被國人關注的眼光雖然降低了許多，生態則朝向更健康的發展軌道。

社區少棒：臺灣少棒未來的救贖

臺灣少棒從紅葉伊始已經半世紀，培養出郭源治、李居明、呂明賜、陳金鋒、王建民等無數好手，在賽制與保護選手上都有長足進步，但一直有個現象至今仍根深蒂固難以改變：少棒專業化。

果子 少棒賽事逐漸走向社區化，對臺灣基層棒球發展更有利。

如果有人說你必須國小四年級就決定這輩子要做的職業，一定很多人感到不可思議。但，這是臺灣少棒的真實。

可喜的是，有些事情正在慢慢的被改變。

暑假的周六下午、道南橋旁的政大球場，有一群小朋友穿著制服，在教練的指導下快樂的練球。他們只有假日才集合，平日就是一般的學生，但他們接受的訓練內容依舊正規 。

他們是「社區少棒」，臺灣少棒的未來救贖。

近年在臺灣，「社區少棒」的風潮也在家長觀念的改變下逐漸興起，全臺都有地區聯盟聯賽，與「傳福盃」之類的全國性大賽進行交流。雖然這些社區棒球還無法參加棒協或學生棒協的正式比賽，或許不久的將來，當看到社區少棒出身的選手出現在職棒舞臺的那一刻，「棒球全民化」才是真正到來的一天。

弱勢小朋友的「第二個家」

五十年前，紅葉傳奇是在臺東一個極為貧困的村落開始，現在臺灣雖然經濟條件大幅改善，仍有許多弱勢、單親家庭的小孩，因為家長必須外出遠地掙錢，根本無力照顧小孩，形成潛在社工難題。

對這些小朋友而言，少棒隊就是他們「第二個家」。

果子 臺灣至今仍有許多弱勢家庭，因經濟因素無力扶養孩子，只好將小朋友送入棒球隊接受訓練和照顧。

在這些少棒隊，教練不只是教導球技，還要負責張羅小朋友的吃住、教育，品行。如同家長一般。過去這些熱心的教練、老師都是自掏腰包或利用人脈勸募捐助才勉強得以維持。現在臺灣也有企業關注到這塊，積極給予全面援助，讓教練老師得以不需擔心資源問題，全心照顧這群小朋友。

棒球是臺灣的國球，無論場內、場外，從小孩到大人都熱衷投入的運動，基層少棒的發展，也與職業棒球的發展息息相關。9月10日將有一個關於棒球的座談會，邀請中信兄弟看板球星彭政閔（恰恰）、關西國小少棒隊紀諺廷教練、國立中正大學教育所鄭勝耀教授，談談他們為什麼愛上棒球、如何正向影響臺灣的棒球，歡迎大家一起來參與。

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