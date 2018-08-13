【插畫】衛生所和一般診所有什麼不同？

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台灣基層醫療的兩大支柱，分別是診所和衛生所，其中衛生所是公部門設立的醫療衛生單位，但衛生所不只是看病，還負責執行衛生福利部與衛生局交辦的各種任務，是執行公共衛生工作的基層單位。

衛生所依地區可分為：

偏遠地區（含山地、離島） 一般鄉鎮 都市地區衛生所

其中台北市的衛生所，自2005年來整合了社區藥局、醫療院所、復健中心、護理機構，及民間公益團體等社區資源，更名為「健康服務中心」，提供整合式的服務。衛生所負責的任務，可依衛生福利部不同部門簡單區分：

一、中央健康保險署

家庭醫師制度：開設家醫科門診，加入社區醫療群 糖尿病照護 用藥管理：多重藥物與高風險族群，轉介居家藥師診視 醫療小管家：針對長照服務對象，提供整合性健康評估與資源轉介

二、國民健康署

四癌篩檢：口腔癌，大腸癌，乳癌，子宮頸癌 菸害與毒品防治 全民CPR教育推廣，開設民眾CPR訓練認證班 兒童發展與健康篩檢，早期發現異常個案轉介 社區營造：社區關懷據點舉辦老人樂活班、供餐、健康檢查、提供雲端血壓測量、衰弱症評估，參與社區創意競賽等

三、食品藥物管理署

不實廣告保健品與地下電台糾舉 餐飲與食品販售業登錄，偕同稽查員查核食品標示及過期食品 醫師提供餐飲業體檢服務 用藥安全宣導

四、疾病管制署

兒童公費疫苗接種 疫苗保管與分配 登革熱防治：病媒蚊滋生原查核、住民輔導衛教與滅絕，協同清潔大隊噴藥 結核病防治：接觸者檢查，潛伏與感染個案轉介，DOS訪視追蹤 愛滋病個案管理 B型肝炎高危險群幼兒追蹤 其他傳染病通報訪視與查核：腸病毒群聚、流感群聚等

五、社會及家庭署

婦幼照顧：家庭計畫、優生保健、新住民、原住民及未成年生育管理，母乳支持團體 老人照顧：成立居家護理所或日照中心，醫師定期居家訪視 幼兒事故防治：托兒所幼稚園管理

六、其他：

社區精神科個案管理：定期追蹤個案治療狀況，協助緊急就醫 行政相驗：醫師至家中為自然死病患開立死亡證明

看完了以上這麼多，是不是覺得衛生所的工作量非常龐大，種類繁雜呢？

以上業務執行大致由公衛護士分地段作個案管理，而平均每位公衛護士需為9,230位民眾服務。但在缺員為常態的情況下，公衛護士需經常為一萬人以上的民眾服務，負擔相當沉重。儘管衛生所身為體現社區醫療不可或缺的要角，但以人力為首的各項資源時常捉襟見肘。因此，衛生局如何重整組織，簡化目標項目，充實人力，並有效連結區域內醫療與社區資源，便成為衛生所未來發展的重要課題。

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本文由何怡德醫師撰文，經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航