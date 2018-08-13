2018/08/13, 健康

【插畫】衛生所和一般診所有什麼不同？

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對居住於醫院診所數量充分的人而言，衛生所可能是個聽過但沒接觸過的存在，但除了看病的功能外，衛生所實際的工作量，其實是非常龐大的。

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台灣基層醫療的兩大支柱，分別是診所和衛生所，其中衛生所是公部門設立的醫療衛生單位，但衛生所不只是看病，還負責執行衛生福利部與衛生局交辦的各種任務，是執行公共衛生工作的基層單位。

衛生所依地區可分為：

  1. 偏遠地區（含山地、離島）
  2. 一般鄉鎮
  3. 都市地區衛生所

其中台北市的衛生所，自2005年來整合了社區藥局、醫療院所、復健中心、護理機構，及民間公益團體等社區資源，更名為「健康服務中心」，提供整合式的服務。衛生所負責的任務，可依衛生福利部不同部門簡單區分：

一、中央健康保險署

  1. 家庭醫師制度：開設家醫科門診，加入社區醫療群
  2. 糖尿病照護
  3. 用藥管理：多重藥物與高風險族群，轉介居家藥師診視
  4. 醫療小管家：針對長照服務對象，提供整合性健康評估與資源轉介

二、國民健康署

  1. 四癌篩檢：口腔癌，大腸癌，乳癌，子宮頸癌
  2. 菸害與毒品防治
  3. 全民CPR教育推廣，開設民眾CPR訓練認證班
  4. 兒童發展與健康篩檢，早期發現異常個案轉介
  5. 社區營造：社區關懷據點舉辦老人樂活班、供餐、健康檢查、提供雲端血壓測量、衰弱症評估，參與社區創意競賽等

三、食品藥物管理署

  1. 不實廣告保健品與地下電台糾舉
  2. 餐飲與食品販售業登錄，偕同稽查員查核食品標示及過期食品
  3. 醫師提供餐飲業體檢服務
  4. 用藥安全宣導

四、疾病管制署

  1. 兒童公費疫苗接種
  2. 疫苗保管與分配
  3. 登革熱防治：病媒蚊滋生原查核、住民輔導衛教與滅絕，協同清潔大隊噴藥
  4. 結核病防治：接觸者檢查，潛伏與感染個案轉介，DOS訪視追蹤
  5. 愛滋病個案管理
  6. B型肝炎高危險群幼兒追蹤
  7. 其他傳染病通報訪視與查核：腸病毒群聚、流感群聚等

五、社會及家庭署

  1. 婦幼照顧：家庭計畫、優生保健、新住民、原住民及未成年生育管理，母乳支持團體
  2. 老人照顧：成立居家護理所或日照中心，醫師定期居家訪視
  3. 幼兒事故防治：托兒所幼稚園管理

六、其他：

  1. 社區精神科個案管理：定期追蹤個案治療狀況，協助緊急就醫
  2. 行政相驗：醫師至家中為自然死病患開立死亡證明

看完了以上這麼多，是不是覺得衛生所的工作量非常龐大，種類繁雜呢？

以上業務執行大致由公衛護士分地段作個案管理，而平均每位公衛護士需為9,230位民眾服務。但在缺員為常態的情況下，公衛護士需經常為一萬人以上的民眾服務，負擔相當沉重。儘管衛生所身為體現社區醫療不可或缺的要角，但以人力為首的各項資源時常捉襟見肘。因此，衛生局如何重整組織，簡化目標項目，充實人力，並有效連結區域內醫療與社區資源，便成為衛生所未來發展的重要課題。

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本文由何怡德醫師撰文，經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航

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