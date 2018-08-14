防曬用品怎麼挑：瓶子上的SPF、PA、PPD是什麼意思？

文：邱品齊（皮膚科醫師）

防曬是這幾年來熱門的保養話題，最主要的原因就是太陽中紫外線曝曬過度的話，很容易造成皮膚受損與老化的風險與後果。對皮膚會造成傷害的紫外線主要分為UVB、UVA兩種，曬過太陽最快感受到的曬紅或曬傷，就是由UVB所造成。

而UVA分成短波、長波兩類，短波UVA容易造成皮膚曬黑，長波UVA則會導致皮膚慢性老化問題，例如色素沉澱、皺紋與黑斑（如下表所示）。而且無論是UVA或UVB，都是造成皮膚癌的重要原因。所以當環境紫外線過強的時候，如何藉由各種內外在保護，來減少紫外線對於皮膚的傷害，是維持皮膚健康很重要的關鍵。

UVB UVA 波長 280～320nm 320～400nm 短期曝曬 曬紅、曬傷 敏感、皮膚耐受性下降 長期曝曬 誘發皮膚癌 色素沈著、皮膚發炎、老化

防曬保護要做好，簡單說有三個選擇，也就是防避、遮蔽與使用防曬品。

1、防避：避開紫外線最強的時段

要減低過強的陽光曝曬，就要儘量避開10：00～15：00的時段在戶外，因為這時段紫外線最強，尤其在台灣的晴朗夏天，這時段的紫外線指數，常會是過量級或危險級狀態。因此建議在這段時間內儘量不要從事戶外活動，待在室內或有遮蔭的地方，就可以大大減少紫外線傷害。現在每天氣象局或相關手機app都會提供紫外線指數，讓大家可以了解紫外線強度變化，以方便做因應。

2、遮蔽：選擇使用適合的衣物遮陽

外出時把會曝曬在外的皮膚想辦法遮蔽住，就會有防曬效果。使用長袖衣物、太陽眼鏡、寬邊帽、陽傘等防曬用具，就可以遮蔽大部分陽光。整體來說，防曬保護只要先做到避開紫外線最強的時段出門，以及外出時搭配適當的外在物理性遮蔽，就可以達到基本效果。但因為有些地方還是很難遮蔽到（例如臉部、手背以及前頸），這時候輔助防曬產品的使用就很重要了。

3、防曬品：選擇有效的防曬品來使用

一般最常見的防曬標示SPF、PA、PPD都是表示對於紫外線的防護強度，SPF是UVB的防曬係數，數字越高表示防止皮膚曬紅曬傷的能力就越強。PA、PPD則是UVA防曬係數。PA是日規，一到四個「+」號不等，「+」號越多表示延緩曬黑的時數就越長；PPD是歐規，數值越大表示防護強度越高。

以上這些防曬係數皆為人體測試結果，而目前市面上也有非人體測試的防曬標準，可以表示出防曬產品對於紫外線的防護廣度與平均度。在選擇產品時，可以挑選臨界波長≧370nm與星號三到四顆星的寬頻防曬產品，才能達到較佳防曬效果。

若只是在日常通勤／室內工作為主的使用情境，使用SPF25～30左右，PA+++的基本級防曬乳就可以。若是從事戶外活動或運動，則建議使用SPF50／SPF50+，PA++++進階級的防曬品。

但有一點特別需要注意就是，如果在戶外活動適時補擦防曬很重要，流失越快速就要越常補擦。若從事登山、游泳、馬拉松等高強度運動，為了避免防曬乳因汗水流失，選擇抗水性佳的防曬乳就會比較合適。此外防曬乳的用量大約是一個手掌大的範圍，使用一顆黃豆大的量，這樣的用量以上防護效果才會比較足夠。

簡單來說，想要把防曬做好並不能只光靠使用防曬品，而且防曬也不是要大家整天都躲在室內不出門。其實防曬最主要的目的，就是為了減少環境中的紫外線對於皮膚無謂的傷害，不要因為不知道如何防曬，而造成自己每天出門前的心理負擔；也不要因為錯誤的防曬觀念，反而造成過度曝曬陽光的狀況。適時、適當、適度的防曬，做好防避、遮蔽與使用防曬品，就是最簡單有效的方式。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰