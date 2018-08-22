日籍脫北者的逃亡手記：像動物一樣活了30年，金日成死了我為何會哭？

文：石川政次

1994年7月8日的開始，和別的日子並沒有什麼不同。咸興的天空霧霾濃厚，厚到你會以為有風暴正要襲來，但那流動的雲體，其實是從工廠飄出來的。 這天，我和往常一樣去上班。大約午餐時，工廠的擴音器傳來一個高頻女聲，宣布接下來即將播報特別新聞。我無法想像這是什麼新聞。 我當時正在休息，站在角落抽菸。突然間，肅穆的音樂從我頭頂的擴音器轟然播出。 「重要新聞。重要新聞。今天，偉大的領袖，金日成同志逝世了！」 工廠猛然陷入寂靜。所有人停下手邊的工作，呆站在原地。但這樣的狀態並沒有維持多久，很快地就喧嘩起來。人們開始哭泣，哀嚎，有些人則在捶牆壁和工作桌。 我手上的菸掉了下來，我的下巴也是。讓我非常驚訝的是，我發現自己也在哭。我真的不懂為什麼，但熱淚就這樣留過我的臉頰。是出於驚訝嗎？還是恐懼？解脫？我感覺到一股奇怪的複雜情緒，直到今天我都還無法解釋。 我在這個金日成創造的「地上天國」活了超過30年；我幾乎像是動物一樣被對待，勉強在社會最底層生存下來。曾經，我甚至為了要逃離這個悲慘的狀況而試著結束自己的生命。那為什麼我會為了他的死而哭？ 政府的洗腦活動，是否有部分也成功了？自從搬到北韓，我不曾感覺自己真正活著。一部份的我一直被隔絕、被噤聲。一陣子之後，我覺得那部份的我已經走向衰亡，像一個太少使用而萎縮的四肢。我猜恐懼已經主宰我的人生——無時無刻不在的監視，禁止了我們擁有自主思想與行動，讓我們害怕表達意見，只剩絕望。改變命運，是不可能的。金日成具有威脅的統治觸角侵入我人生的每一處，像一把逼近我喉嚨的刺刀。 「金日成萬歲！」這句話，我已經說了超過30年——當然，我從來沒有真心過——但那個當下我還是哭了。那些洗腦的手段是不是終究達到效果了？還是我只是因群體的歇斯底里有所反應？我身邊的人們都完全崩潰了，不斷哀嚎著：「以後我們要怎麼活下去？」 當我回到家，孩子們緊靠著我哭泣。我妻子也哭了。我不知道這些反應到底是出於悲傷，還是來自深層的恐懼。我們的未來，到底會走向哪裡？ 金日成逝世隔天，人們聚在他的銅像前，擺上鮮花。電影院和文化場所舉辦悼念聚會，所有人都強制出席。到處都是警察，他們要確保所有人都參加，但其實這沒必要。因為每個人都渴望參加，渴望和其他人分享這樣的情感，去感覺自己屬於一個更大、更重要的存在，而不只是一個個獨自卑微的生命。 金日成去世那一天，剛好是有史以來第一次南北韓高峰會的前夕。黨的領導階級對高峰會抱著精神錯亂般的樂觀態度，宣稱南北韓統一很快就會成真，我們現在的困境也就會順利解決。 這就是政令宣導的問題：總是非常矛盾。我們被告知，農作系統崩毀和經濟衰退都是美國的錯，因為美帝把朝鮮半島硬要分成兩個國家。如果南北韓統一，就不會有飢荒了。 但這套說詞一點道理也沒有。如果問題出在美國的帝國主義，為什麼南韓沒有飢荒？而且，之前政府不是還說南韓人也在挨餓嗎？如果是的話，統一怎麼可能讓我們得救？

隨著時間過去，廠裡的工人們也開始問一樣的問題：偉大領袖死了之後，我們應該要怎麼活下去？我不認為他們是因為哀傷才問的，這個問題源自於恐懼，這點你從他們的臉上看得出來。他們全都嚇壞了，但也應該被嚇的，因為飢荒正虎視眈眈地盯著我們每一個人的臉。儘管， 慶祝金正日成為新一代偉大領袖的登基典禮，才剛盛大結束。

金正日接管大權之後，人們開始抱怨，偷偷討厭他。他們說他該為越來越糟的食物配給負責，說他會成為國家領導人只是因為他父親。這也是實話。當金日成還在位的時候，黨的宣傳機器全速運轉到極限——金日成，偉大領袖，願他安息，把人們從暴政的枷鎖中解放出來，而且幾乎是獨力完成的。人們怎麼可能不相信、尊重他？「這是農業的一年，」他在1992年宣布的話還深植人心：「這個國家必須完成人民百年來的夢想：吃白飯喝肉湯，穿絲做的衣服，住在瓦屋頂的房子裡。」

問題是，這些話我以前都聽過了。這和1961年我剛搬來北韓時聽到的那套說詞，一模一樣。同一套愚蠢的說詞！同一套無恥的自誇之言。但金日成從來沒有達成他的承諾，一個也沒有。他承諾我們會有「地上天國」，卻把我們丟在一個完全相反的地方。

每當我想到他肅清的那些人，他餓死的那些人，還有他造成的無數災難與痛苦，我詛咒他的名字會遺臭萬年。自從三十幾年前落腳北韓，我只知道什麼是飢餓。幾十年了，所有人都在往飢荒的半路上。但1991年起，事情更往下坡走。從1991年到1994年金日成去世時，酷寒的天氣對本就脆弱的食物供給造成毀滅性的影響。

在正常的食物配給系統裡，一般工人照理來說每天可以得到700公克的穀物。出於某種詭異不合情理的原因，農工的配給量還更少。但即使是一般工人，實際上都只有得到450公克，其中七成是玉米粉。不消說，黨員可以獲得的糧食比這多得多了。

食物配給照理來說是一個月兩次，但從1991年開始就固定延遲發放。到最後，我們必須要用三天份量的時候來撐過半個月。無可避免的，事情演變得很醜陋。人們徘徊在食物配給站，常常爆發衝突。

黨開始提出更多口號，更多宣傳。我忍不住想，他們到底是從哪找來那麼多紙做海報的——還有這些海報可不可以吃。至於這些品質低劣的海報上寫了什麼呢？它們告訴民眾，除了標準配給的食物外，還有什麼替代品。

「把稻米的根磨成粉吃下去！裡頭有豐富的蛋白質！葛根含有很多澱粉！如果你把這些吃下去並存活下來，我們一定會勝利！」海報上全都是無用的資訊，附加常見的戲劇性驚嘆號。那時候的我們早就把地表翻過來，好尋找任何可以下肚的東西——橡實、艾草、松樹樹皮……那真的是天殺的難吃。我們用樹皮可以做出一種勉強類似年糕的東西，非常可怕。在殖民時代末期，人們出於絕望吃下它，後來在韓戰結束後也有人吃。時代讓人沒有選擇餘地。像是，我們發現自己身處的這個時代。

以下是樹皮糕的作法。首先，用滾水煮松樹樹皮以去除毒素，煮越久越好（很多人忽略了這步驟，最後在痛苦中死去）。接著，加入一些玉米粉，再把這邪惡的東西蒸熟。冷卻後讓它凝結成塊，就可以食用了。說的比做的容易，松樹脂的臭味連在天上都聞得到，要吃下去根本是不可能的事。但如果你想要活下去，就得把它吞下去。

但有趣的部分現在才開始。吃完之後，肚子會痛到讓人站都站不起來，便秘的程度也難以想像。當痛到真的受不了的時候——實在沒有比較委婉的方法可以描述——你必須要把手指塞進肛門裡，把幾乎像是混凝土的大便挖出來。對不起，你不需要知道這些的。不，你需要知道；因為這顯示我們有多絕望。

相關書摘 ▶日籍脫北者的逃亡手記：我們在北韓學校裡學到，人民只能靠偷竊和賣血活下去

書籍介紹

本文摘錄自《暗夜之河：北韓逃脫記》，凱特文化出版

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作者：石川政次

譯者：溫若涵

耗費36年才返家，

我是一則未獲寄出的音訊，

亦僅是流傳中的故事之一。

日籍脫北者——石川政次的逃亡手記，國族主義犧牲者，與恐懼和無助共存的三十餘年回憶錄。

北韓金氏政權近代史窺秘，獨裁黑幕下的血淚汗，日本官方紀錄：不存在。

活在日、韓兩世界的混沌交接處，失去國家，也失去原生地，只能待在一個不屬於自己的地方。

自從三十幾年前落腳北韓，我只知道什麼是飢餓。

幾十年了，所有人都在往飢荒的半路上。

石川有一半韓國血統，一半日本血統，他的一生，卻不被任何國家接納。在他13歲舉家從日本搬到北韓、不自覺地成為社會最低階級時，這種感覺日益明顯。身為韓國國民的父親被此新興共產國家承諾的工作機會、教育、社會地位所誘惑，現實中，他們的新生活卻和烏托邦天差地遠……

石川誠摯地回憶自身波瀾洶湧的成長過程、在衝擊性的極權體制裡的殘酷生活，以及九死一生逃出北韓、回到日本之後，才得開始面對的人世挑戰。書中不僅是北韓生活的驚人描摹，更見證了人性尊嚴，以及不屈不撓的人性本質。

Photo Credit:凱特文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航