盧建彰談《創意力》：有創意，你才不會在職場上成了「無效廣告」

你也許沒聽過「盧建彰」這名字，但一定對以下這幾支廣告不陌生。

曾經為柯文哲、蔡英文執導競選廣告，被封為「鬼才導演」的盧建彰（以下簡稱盧導），繼《願故事力與你同在》和《文案力：如果沒有文案，這世界會有多無聊？》後，於今年又出版了《創意力：你的問題，用創意來解決》，或許可以將這本新書稱為盧氏創意心法的第三部曲。

不管是稱為故事力、文案力或是創意力，對盧導來說都是「如何將我想說的事情傳遞給對方，用對方能理解的方式」。品牌如此，人與人之間的溝通也是。這背後都有一套屬於他從構思點子到具體實踐的技法與招數。

盧氏創意心法如何練成？

小說、小說、讀小說

從《願故事力與你同在》出版後便是盧導讀者的我，對他最為好奇的問題是：這一套對他看似駕輕就熟的創意心法，他是如何練就？滋養他的創意養分又是從何而來？

回答什麼是他的創意養分，盧導豪不猶豫地說出了「小說，讀小說」，還很謙虛地說自己一年讀兩百本也許算少了。閱讀小說的習慣可以從《文案力》的內容中略知一二，他不時會在每篇文章裡提及一、兩本小說，藉此延伸他想要談的概念。

「小說比廣告更進入人們的生活，人類生活就是小說的主要素材。我們平時不見得有什麼機會理解他人的世界，但因為閱讀小說，我們可以了解太空人、搶匪，甚至是偵探的生活是什麼樣子。」盧導笑著說閱讀小說的c/p值是很高的，能夠花相對少的錢去瞭解他人的生活，甚至是理解人性。盧建彰認為正是有這麼一群如此在乎人性、鑽研人性的小說家，才能讓作為讀者的我們有機會能夠理解他人的焦慮、苦惱和希望，進而看見人性。

回憶起他剛進廣告導演這一行時，第一個作品就是要為賓士最昂貴的車款S-Class拍廣告。當時的他連汽車駕照都沒有，甚至以略帶輕鬆的方式笑著說自己第一次坐在賓士車裡，是多年後抱著父親的骨灰罈。「那麼還是菜鳥的我要怎麼去貼近賓士車主的想法？說服他們買下這台車？」

盧導說答案是要找到你想說服或溝通對象和人的共同點：

我們有機會過人的生活，有錢人也是人。賓士車主還是會遇到教養和婆媳問題，我們無法擁有有錢人生活的高度，但我們有機會有他們生活的深度。

他後來以一位主管接受辦公室同事為他慶生時，想不出更好的願望（no more wish）為主軸，成功地拍攝出了一支4A自由創意獎的作品：

你也讓自己在職場上成了「無效廣告」嗎？

「創意」只是廣告業，或是特定行業工作者的專利嗎？對盧建彰來說未必如此，他提及創意的最基本定義就是不一樣。不論你在什麼領域、勝任什麼職位，你都渴望別人能夠看見你（最好是能讓主管看見）。如何在茫茫的上班族人海中脫穎而出？與人相異就是關鍵，同時也要透過溝通說服其他人你的與眾不同。

不過我們可能鮮少思考：如何讓主管看到你？

盧導接著提醒說別讓自己成了無效的廣告，「無效的廣告就像黑夜裡的船行在大海上，無聲又無息」。他認為隨著資訊取得的門檻趨近於零，同質化提高的同時，每個人都得去思考：「有沒有什麼東西是我碰得到、別人碰不到？」這個差異，或是不一樣，可能就商機無限。接續著前面提到讀小說，他開玩笑地說光是別人都沒有在看書，而你在看書，就已經讓有固定閱讀習慣的人領先許多了。

那麼工作時怎麼樣才有辦法充滿靈光、創意無限？

盧導回答還是要來自生活，尤其是對細節的觀察，他建議最好是像推理小說裡面的主角一樣，你會得到很多故事。「（你的）生活裡如果沒有創意，工作上怎麼可能會有驚喜（surprise）？」他分享從第一份工作開始，他就與公司裡的基層員工、清潔人員，甚至公司附近的小吃攤老闆（娘）混得很熟。撇除跟他們搏感情之後得到的服務變好，盧導說瞭解各式各樣的人生才會讓人在工作時有靈感，也才會知道你的目標對象在想些什麼。盧建彰也就地取材，說他平時待在咖啡廳裡也會聽聽鄰桌的客人在聊或做些什麼。耳濡目染之間，連他年幼的女兒也當起了小小觀察家。

日復一日的創意訓練日常：竭盡所能地接收觀點

創意的靈感來自生活，正如同《創意力》裡分享的也都是盧建彰生活裡觸動他的事件、細節，以及與台灣多位創作者的交流。面對現代生活裡充斥著大量資訊與觀點，我好奇盧導如何決定哪些吸收而來的觀點，要轉化為他的創意靈感？

回答這問題的盧導又再度展現了他的敏銳度。他說「接收」與「接受」觀點是兩個層次的事情，「我還在努力『接收』各種觀點，等到我們有足夠多的樣態後，再來談判斷或『接受』」他提及要完全接收對方的觀點還是有難度的，但我們面對與自己不一樣的觀點時，試著竭盡所能地用正面或大方的方式去理解、接納，不必急著給予評價。他分享早年剛入廣告這行時，曾被要求看過所有的廣告年鑑（都是紙本，而且厚重又貴）。看年鑑的目的不是為了重複，而是避免重複。

大量閱讀、大量吸收，從生活中大量體驗與感受，這是盧建彰日復一日的創意訓練日常。

如果要為創意力開一學期的課

盧導：從解決你身旁的問題開始

訪談接近尾聲時，我詢問盧導如果有機會讓他開一門教授如何培養創意力，除了常見的指定閱讀之外，他會想身體力行地帶學生做什麼事情？

盧導笑說他曾經在學校裡開過劇本寫作的課程，那學期從頭到尾只做一件事——認真看電影，認真發表心得。他提及在台灣即便是讀電影或戲劇相關科系的學生，對於電影的經驗還是很少。他因此邀請學生練習從看懂電影到學會對電影發問。

當代很多人失去了提問的能力，你無法提問就代表你沒有解決問題的能力。沒辦法解決問題就拿不出創意，因為解決問題的過程就是創意的產出。

從生活裡提煉創意靈感的盧導，就像收錄在書裡〈不會做家事，你就不會做創意〉所強調的，認為培養創意的源頭是從解決你身旁的問題開始。「如果你住的地方附近，巷口有一間早餐店很好吃，但是它的生意遲遲沒有起色，你會想怎麼樣幫助它？如果你常光顧的洗衣店，老闆都使用天然的洗劑，你該用什麼方法讓更多人知道這間店？」他說過往我們在受制式教育時，經常是「寫別人給的考卷」，因此就會需要符合標準答案。但他接著說真實世界裡沒有標準答案，所以你必須練習自己給自己出考題，從解決生活裡的問題開始，才有機會開始鍛鍊你的創意力。

相關書摘

書籍介紹

《創意力：你的問題，用創意來解決》，天下文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：盧建彰

執導金士傑「下一個十年。22K」短片，瀏覽人次近億

繼《文案力》、《願故事力與你同在》後最新力作

大家都說要有創意，但創意哪裡來？

創意是關於尋找新答案

即使你確信自己什麼都知道

一點點的不安感，

好打開知覺，好重新有敏銳感受，

好重新觀察原本習以為常、毫不在意的環境。

看見需求，看見空缺，看見不知所措，

當你有感而發，創意，無所不在。

收錄盧建彰與五位創作者的唇槍舌戰：劉安婷、唐鳳、洪震宇、厭世姬、龔大中

本書作者Kurt於廣告界累積十多年經驗，

加上與各界創意人腦力激盪，

與你分享創意心法，告訴你靈感哪裡來！

創意心法

稍微偏離既定的軌道，那不確定性，其實就是創意的沃土。

感動，是最值錢的東西；而運動，是最有效得到感動的情境。

搭建起情感上的連結，讓你想傳達的進入人們生活裡。

觀察這世界最稀鬆平常、理所當然的好與不好，創意就在其中。

不按表操課有時會帶給你意想不到的創意靈感。

Photo Credit: 天下文化

核稿編輯：楊之瑜