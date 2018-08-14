除了公開演講「我們的自由與未來不能妥協」，蔡英文過境美國有什麼重大突破？

蔡英文總統本月12日到20日展開「同慶之旅」，出訪南美洲的友邦巴拉圭和貝里斯，此行也是在美國總統川普3月16日簽署《台灣旅行法》後的首次過境美國，蔡英文在洛杉磯和休士頓都過境停留，並突破以往慣例，不但參訪美國聯邦機構，公開發表談話，以往過境期間管制媒體採訪的禁令也解除，隨團媒體隨時可以採訪發稿，這些都被視為台美關係的重要進展。

（中央社）總統蔡英文昨（13）日參訪雷根圖書館並發表公開談話，隨團媒體自由採訪，是總統過境美國的一大突破；她引述已故美國總統雷根生前談話說：「任何事情都可以談，唯獨自由跟未來不能妥協。」

蔡總統展開「同慶之旅」，12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計九天八夜，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓；正過境洛杉磯的蔡總統，在當地時間13日上午參訪雷根圖書館。

雷根圖書館是為了紀念美國第40任總統雷根（Ronald Wilson Reagan）夫婦，也是雷根墓園所在地。雷根圖書館館藏文件由美國檔案管理局（National Archives and Records Administration）專責管理，展覽包括雷根幼年生活、電影事業與政治生涯、總統任內各項手抄筆記、文件與照片，以及他曾乘坐的空軍一號專機等交通工具。

1979年1月台美終止外交關係，雷根於1981年入主白宮，當時台灣對切斷台美正式關係的民主黨政府充滿憤怨，對雷根政府極具好感；雷根雖未依選前承諾恢復對台關係，但任期內對台友善，積極支持；即使雷根在壓力下簽署八一七公報，仍對台提出「六項保證」，承諾軍售台灣，力保和平決定台灣未來的前途。

前總統馬英九2014年過境洛杉磯時，特別走訪雷根圖書館，感念雷根對台灣的長期支持；另外，前總統李登輝在2001年、前副總統呂秀蓮在2003年、前行政院長江宜樺在2014年都曾造訪此館。不過，馬英九2014年造訪雷根圖書館時，當時隨團媒體新聞採訪仍受限，無法在美國境內發稿。

蔡總統在雷根圖書館收藏的一片柏林圍牆前，對隨團媒體首度發表談話，也與隨團媒體、團員與館內的美國總統專機空軍一號合影；隨團媒體可以自由採訪，蔡總統過境禮遇再提升。

蔡總統談話時，推崇雷根一生堅持自由民主的價值，讓民主浪潮推倒柏林圍牆，讓冷戰能夠結束，雷根在任時對台灣主張的六項承諾到現在都還是美國對台政策的重要基礎，也是奠定台美關係非常重要的一項承諾，台美關係這幾十年來發展能夠穩定穩固，雷根任內貢獻不可抹滅。

蔡總統並引述雷根曾說過「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟我們的未來是不可以被妥協的」，她說，「我相信，這也是我們台灣人在此時此刻的心情」；這番話，對比當前的台美、兩岸情勢，格外引人省思。

《中國時報》報導，蔡英文在雷根圖書館的談話聚焦在台美關係的進展；在貿易方面，蔡英文提及從「新南向政策」到數位經濟各領域，台美之間有更實質合作；並欣見美「全球入境計畫」納入台灣，讓台灣人赴美更容易。蔡英文強調，這些進展都顯示，儘管我們面臨對岸對台灣的自由民主及生活方式帶來前所未有的挑戰，但台美關係卻是前所未有的堅實，也讓我們對自身的價值與信念產生信心，「台灣人民並不孤單」。

美國在台協會（AIT）主席莫健則強調，「台美關係從未如此強健，預估未來將在蔡總統的領導下更堅強」。美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯羅伊斯也表示，《台灣關係法》及美國前總統雷根的「六項保證」，這些一起努力的成果使台美經貿關係更強健。

台美關係升溫，蔡英文出訪重大突破

《聯合報》報導，過去一年多來，台美關係逐步升溫，尤其在外交、國防、安全等領域，均有大幅進展。從美國國務院公告台灣潛艦國造的行銷核准證，再到《台灣旅行法》生效後，台美高層官員互訪解禁，又美參議院日前通過的2019年《國防授權法》，支持強化台灣的國防防衛能力、擴大聯合訓練、軍售及高階層級的軍事交流等，在本月底台灣受邀與美軍在索羅門群島的醫療演習。

《BBC》報導，蔡英文本次過境美國共有三項重大突破，第一是走訪洛杉磯華僑文教服務中心，《中央社》報導，洛杉磯僑教中心是僑務委員會的「駐外單位」，依政府駐外單位統一指揮原則，配屬於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，蔡英文的到訪寫下中華民國元首在美期間走訪駐外機構的首例。

蔡總統在僑教中心與年輕的台美人（台裔美籍）座談，鼓勵他們回台發展，並說「現在是最好的機會，不要錯過」。蔡總統也在晚間出席約1200人參與的僑宴盛會，向在場鄉親介紹就任兩年多的政績，並強調台灣經濟正在走出沉悶和低潮，會越來越好，蔡英文說，台灣產業正在逆轉空洞化趨勢，壯大台灣的關鍵就是「創新經濟」，只要一起努力一定會做到。

第二項突破則是，媒體採訪的解禁，《中央社》報導，在前兩次蔡英文出訪在美國過境時，沒有公開行程，也與媒體住不同飯店；去年出訪南太平洋友邦，過境夏威夷、關島，首次開放讓隨團媒體採訪，但必須等到總統的專機離開美國，隨團媒體才能發稿；這次過境洛杉磯，再放寬限制，總統與隨團媒體下榻同間飯店，蔡總統在公開行程對媒體公開講話，並讓隨團媒體即時報導。

蔡總統特別向美方表達感謝指出，在尊嚴、舒適、安全的原則下展開訪問的行程，並感受到媒體採訪更方便，也很高興在這裡與媒體有個談話的機會。

第三項突破則是等蔡英文結束南美洲友邦的參訪回到美國時，將在休士頓停留約一天的時間，屆時也將到聯邦機構參訪，不過《自由時報》報導，至於是哪個機構，訪問團三緘其口，不願意透露相關細節，避免中國趁機出手干預。

另外在蔡英文抵達洛杉磯時，美方也出動6部重型機車為其開道，禮遇規格更勝以往；另外美國在台協會（AIT）主席莫健全程陪同外，美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯、眾議員薛爾曼、趙美心也出席在洛杉磯舉辦的僑宴。

《BBC》報導，蔡英文任內出訪，此前有三次過境美國，停留城市包括邁阿密、洛杉磯、休斯敦、舊金山、夏威夷及關島，但至今未曾在政治敏感度高的紐約、波士頓等東岸城市過境，雖然有多位美國國會議員都邀請蔡英文赴國會參訪並發表演說，但總統府表示，考量現在中美貿易戰僵持、區域情勢緊張等外部因素，此次出訪不過境敏感的東岸城市，以降低政治性成份以避免無法預期的風險。

台灣前總統陳水扁2001年、 2003年出訪時曾過境紐約，但當時他與美國政府因為台灣主體性的認知不同，台美關係轉差，2007年陳水扁出訪中南美洲時，只在阿拉斯加停留加油，陳水扁當時沒有下飛機。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺