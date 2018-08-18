葡萄酒的甜度怎麼區分？認識市面常見四大甜酒類型

為什麼會有甜酒？

葡萄酒除了依品種、酒種分類外，還可以依據甜度劃分，那麼葡萄酒的甜味從哪來呢？葡萄酒，顧名思義是由葡萄釀製，酒精便是從葡萄的糖分轉換而來，當酵母停止作用後，沒轉化成酒精的糖分就會殘留在酒液中，讓葡萄酒喝起來甜甜的。

甜酒基本分類：加烈甜酒、不加烈甜酒

在介紹四種市面常見甜酒前，先讓我們認識最基本的兩種劃分方式：加烈甜酒、不加烈甜酒，這裡的加烈，是指製程中是否加入烈酒，像波特、雪莉酒都屬於這類；而不加烈甜酒則是藉由大自然之手，讓葡萄糖份呈現「高度濃縮」狀態，釀出的酒款自然會較甜。至於這兩大類型甜酒分別有哪些經典代表，又是怎麼釀製出來的？就讓我們繼續看下去。

四大甜酒類型

天時地利人和下的甜美珍釀——貴腐酒

貴腐酒的名稱源自「貴腐菌」，當葡萄受到這種黴菌感染時，葡萄會佈滿小小氣孔，水分除了自然滲出，也會被貴腐菌吸收，讓葡萄自然呈現甜度集中的狀態。想要讓貴腐菌對葡萄造成「恰到好處的傷害」，除了夜晚要有薄霧，隔日中午還必須要有陽光，此外，感染過程中，會造成大量葡萄不能使用，也因此讓貴腐酒要價不菲。

著名產區：匈牙利／Tokaji 托凱、法國 ／ Sauternes 索甸

著名的酒款：chateau d'yquem

耐心等候得來香甜——遲摘酒

遲摘酒就如字面上的意思，是為了釀造甜酒，延後採收時間，讓葡萄變得更加成熟（當然風險也越大，因為越靠近冬天、氣候越糟），如果放置更久，葡萄則會開始萎縮、自然失去水分，讓糖分提高。其中又以德國遲摘甜酒最有名。

著名產區：德國 ／ Rheingau 萊茵高

著名的酒款：Egon Muller

釀酒師與上天共創的珍貴佳釀——冰酒

想釀製冰酒，必須在葡萄成熟後，等待寒流恰巧經過，把未採收的葡萄瞬間冰凍，但又不能完全結冰，在這個時間點摘採的葡萄，水分已被凝固，榨出來的汁就是葡萄中最精華濃縮的糖份。綜上所述，可見冰酒的釀製十分考驗釀酒師對採收時間的掌握度，而要在寒流來襲前保持成熟葡萄的健康，也需要在栽種上費下一番苦心，因此是相當難能可貴的酒款。

著名產區：加拿大、奧地利、德國。

著名酒款：Egon Muller

加烈甜酒：波特甜酒、雪莉甜酒

加烈甜酒是指在釀造過程中加入白蘭地，藉由高酒精濃度終止發酵，保留酒中的殘糖。常見的加烈甜酒包含：波特甜酒、雪莉甜酒。

著名產區：葡萄牙、西班牙

著名的酒款：Barbadillo

補充：葡萄酒的甜度怎麼區分？

依照酒液中殘留的糖份比例，可以把葡萄酒分為：干型、半干型、半甜型、甜型。殘糖量低於或等於4 g/L，基本上喝以來是不甜的，屬於「干型」；殘糖量不高於12 g/L 的是「半干」；不高於45g/L 的是「半甜」；高於45g/L 以上的則是「甜型」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航