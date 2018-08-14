川普簽署《國防授權法》幫美軍加薪，還說要打造「太空部隊」

美國總統川普今（14）日正式簽署「2019財政年度國防授權法」（NDAA FY2019）生效，五角大廈獲預算7,160億美元，相當於台灣22兆台幣，當中和台灣相關的法案都按照之前參議院的版本通過，白宮也發表聲明授權川普處理相關條款；除此之外，川普在發表同時，也再次提出他的「太空部隊」構想，強調新的戰場已經出現，美國必須稱霸太空。

2019財政年度的NDAA於8月1日完成國會立法程序，兩院皆通過，這也是美國20多年來國防預算案最早完成的一次，並於8月3日送交白宮。而川普昨（13）日，特地到紐約州的壯堡 （Fort Drum）基地，舉行簽署儀式。

川普強調，一定要把最精良的武器、最好的訓練、照顧及資源給予保衛美國的軍人。川普還說，美國是和平的國家，但若有衝突壓迫，「我們會迎戰、我們會贏」，但願美國毋須用上這些尖端武器，但如果美國被迫出手，沒有國家有機會還擊。

.@realDonaldTrump: “I’m here today to sign our new defense bill into law and to pay tribute to the greatest soldiers in the history of the world.” pic.twitter.com/vGywV5Raj8 — The White House (@WhiteHouse) 2018年8月13日

《蘋果日報》報導，川普表示，這項法案是「現代史上對我們軍隊和戰士最重大的投資」、「我們將以前所未有的方式，來強化我們的軍隊，這就是我們所做的」。川普也讚揚法案，將為美軍戰士提供最好的飛機、船艦、坦克及飛彈。他說：「我們必須維護那些守護我們的人」、「當我們的士兵穿上制服時，我們有義務確保他們，擁有最好的配備、最好的訓練、醫療及資源，且比世界上任何軍隊都要好」 。

川普：美國必須稱霸太空

川普在簽署法案同時，也誓言新的「太空部隊」將讓美國擁有壓倒中國和其他對手的優勢。川普警告現場軍人：「我們的競爭對手已開始將太空武器化，美國在太空有一席之地還不夠，我們必須讓美國稱霸太空」。《三立新聞網》報導，川普認為，太空就像陸地、空中和海洋一樣，是一個戰爭的領域，美國在太空部署還不夠，必須擁有太空霸權地位。

《中央廣播電台》報導，川普並且特別提到一個監督太空行動的「新」中國軍事部門。

對於川普要打造太空部隊作為美國第六軍種，美國副總統彭斯（Mike Pence）9日才剛發表部份計畫細節，包括先行成立「太空司令部」，以及計劃在2020年之前、也就是川普任期結束前實現這支部隊。

彭斯說，為抗衡俄羅斯與中國，準備「下個戰場」的時候已經到來。「在我們武裝部隊史上，寫下偉大下一章的時刻已經到來，我們將號召美國精銳和最英勇的人，來阻止並戰勝對我們人民和國家的新一代威脅。」《蘋果日報》報導，彭斯還以中國2007年發射「動能1」（DN1）反衛星導彈，炸毀已退役的「風雲」氣象衛星為例，稱這是「高度挑釁」的表現，證實中國在太空軍事化方面的能力已逐漸茁壯。

美國軍方與航太專家指出，據信中、俄兩國正在研發足以摧毀美國衛星的能力。二月一項情報評估更顯示，中、俄可能在2至3年內就有能力把美國衛星打下來。

而面對川普政府自上台以來就強調的太空戰略，意欲確立美國在太空的主導地位，中國官方的新華社6月間指出，創建太空部隊是川普政府爭奪太空霸權的重要一步，但此舉勢必擴大太空軍事化，令國際社會憂心太空競賽回歸。

《中央社》報導，根據五角大廈今年初數據，國防部向國會提交2019財政年度國防預算約6860億美元，而國會最後通過的預算高達7160億美元。NDAA 2019也授權部隊替軍人加薪2.6%，調幅是近十年之最。

與台灣有關的條文是什麼？

新一年度NDAA中關於台灣的部分，寫在1257條及1258條。



第1257條提到要強化台灣軍力戰備，包括美國國防部長經與適當的台灣官員諮商後，須對台灣軍力進行全面評估，尤其是台灣的後備軍力，並在法案生效日後1年內，經與國務卿諮商，向國會的適當委員會提出評估報告。

第1258條則以國會意見（sense of congress）有7點，包括：

「台灣關係法」與「六項保證」為美台關係的基石。

美國應強化與台灣的防衛與安全合作。

美國依「台灣關係法」應經對外軍售。

直接商售與產業合作，強力支持台灣獲得防禦性武器，並著重不對稱戰力與水面下作戰能力。

美國應確保及時檢討與回應台灣提出的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性。

國防部應推動交流政策，包括與台灣進行實戰訓練與軍事演習，及依據「台灣旅行法」推動美台資深國防官員與軍事將領交流。

美國與台灣應擴大人道救助與救災的合作，應考慮支持派遣一艘美國醫療船訪台，做為年度「太平洋夥伴」任務的一環，以改善災難應變計畫及整備作為。

《中央社》報導，白宮也特別發表聲明指出，總統川普簽署「2019財政年度國防授權法」（NDAA FY2019），包括台灣在內的一些條款涉及外交，是憲法賦予美國總統作為三軍統帥的專屬職權。白宮去年也採取同樣做法，在川普簽署國防授權法後，對於包括台灣在內的一些涉外條款，特別發表類似聲明。

中國外交部強烈反對：美國應放棄冷戰思維

《中央社》報導，中國外交部14日以「外交部發言人陸慷答記者問」書面形式回應國防授權法的正式通過，發言人陸慷表示，美方應該摒棄冷戰思維和零和博弈理念，正確客觀看待中國和中美關係，恪守「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」規定。

陸慷指出，中方已多次就此表明立場並向美方提出嚴正交涉，「我們對美方不顧中方堅決反對，執意通過並簽署含有涉華消極內容的《2019財政年度國防授權法》表示強烈不滿。」

《中央社》報導，中國商務部也發表書面回應，表示注意到美國「外國投資風險評估現代化法案」已作為「2019財年國防授權法案」的一部分由川普簽署，中方將對法案內容進行全面評估，並將密切跟蹤法案實施過程中對中國企業產生的影響。

中國商務部強調，當前經濟全球化深入發展，跨國投資方興未艾，中美企業在深化投資合作方面有強烈的意願，巨大的潛力。兩國政府應順應企業呼聲，提供良好的環境和穩定的預期。美方應客觀、公正對待中國投資者，避免國家安全審查成為中美企業開展投資合作的障礙。

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核稿編輯：羊正鈺