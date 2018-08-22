我該不該換工作？五點思考讓你不再猶豫不決

轉換工作是每一個人在職業生涯會面臨的問題，可是轉換工作絕對不只是「加薪」這件事而已。

職業生涯就像一個旅程，你知道你大概想去的地方、你手頭沒有精確的GoogleMap、青春就是旅費；這中間就得靠自己尋找旅伴、尋找適當的交通工具。但每個決定都是因時因地而異的。

舉例來說，假設你目前身在台灣，你的最終目的是到加拿大，也剛好存夠了旅費。朋友給了你一張泰國《亞洲東方快車》總統套房的三折折價券，條件是要跟他一起參加半年在泰國的志工活動。你要去嗎？

答案是看你的目的。

如果你希望盡快到達加拿大，泰國之旅會拖累你的行程，你只好拒絕；如果你不在乎到達加拿大的時間早晚，也不排除到泰國尋找新的機遇，也許你就可以考慮使用這張折價券。

我認識一個朋友，多年前在兩份聘書中間猶豫不決。

一個是一間跨國金融企業台灣區行銷總監的職位，一個是香港一家商貿公司（後來在Nasdaq上市）B2B電子商務產品經理的職位。台灣的工作薪水高、工作條件好、又是她熟悉的環境；香港的工作薪水比較低，工作的地方在黃竹坑。台灣的工作是她已經熟悉的業務；香港的工作是個全新、需要學習的領域。

她那時掙扎了很久，因為她身邊的人都說她應該留在台北。誰願意降薪、降職、搬去一個人生地不熟的地方、從頭開始學新東西呢？

我朋友那時只懂B2C的電子商務，對B2B電子商務一竅不通。她想，行銷人應該B2B與B2C兩樣都懂才是，要當行銷總監的機會多得很，但學新東西的機會只有一次。

於是，她去了香港，原本只打算待個兩年，結果她待了很多年。第二年她就轉回了金融業，多年後她果真當了行銷總監，而且是亞洲區行銷總監。

這種職涯選擇讓很多人驚訝，因為很少人願意以「短線利空」來換取長期的回報。

但就職涯規劃的角度來看，香港是區域金融中心，有許多區域性的專案與工作機會，到香港工作也的確提升了我這位朋友的視野與技能。看似「不划算」的選擇，反而是長線的大利多。

考慮轉換工作的時候有幾個思考的面向：

一、誠實面對自己

要換工作之前，應該誠實地問自己，究竟自己真正想做的是什麼。答案可能不是那些「父母親覺得做這個比較好」、「老婆覺得做這行比較穩當」、或者「會讓別人覺得我很厲害」之類的工作。

如果你選擇的是別人希望你做的，而不是自己真正想做的，換了公司之後，你可能還是會面臨與現在這個公司類似的狀況：覺得挫折、覺得無趣、覺得浪費時間。

我曾經面試過一個大學畢業生，談吐得宜、彬彬有禮；他的之前的作品也很出色。我以為他是那種不慍不火的人，沒想到一問到「如果可以的話，你最想做什麼？」他的眼睛就亮了起來，他說「如果可以的話，我真想開飛機」。

「喜歡做的事」就是那種讓你充滿熱情、講起來會眼睛發亮的事情。一天花至少八個小時在公司，如果你做的事也正好是你有興趣的，你會願意全力以赴，就算要加班也甘之如飴；而這股動力也會提升你的工作表現，而產生「正向循環」。

你也許會說，反正是為五斗米折腰罷了，熬過了八小時，下班就可以做自己想做的事；這樣已經相安無事了好幾年，你不覺得有什麼問題。如果是這樣的話，那也不用談職涯規劃了，因為你已經找到了規劃的方向──「向錢看」。那倒也容易執行。（以下的文章你也就甭浪費時間讀啦！）

二、佈局

畫畫的人講求「佈局」，職涯規劃也是要佈局的。（當然，選擇讓機遇決定職涯方向，也是一種佈局的方式。）

首先，要「當老闆」、還是要「當上班族」是兩條不一樣的路。從一而終「當上班族」的佈局，與先「當上班族」再「當老闆」的職涯規劃也不一樣。

立志「當上班族」的最重要的就是累積自己的「可轉移技能（transferrable skills)」，例如做消費品（FMCG）產業的行銷企劃，就很容易跨產業移動。我有朋友從星巴克跳到通訊公司的手機部、又轉到銀行作消費金融的行銷企劃。就是以「可轉移技能」換工作的典型。

打算先做幾年事再出來「當老闆」的，上班的目的就是觀摩、學習未來要當老闆得會做的事，包括財務、人事、行銷企劃、研發、還有產品開發等等。換工作的目的，在於累積企業經營的不同技能，你選擇工作的著眼點自然與上述深入經營同一職能的方向不同。

三、有AI的未來

不管你喜歡與否，人工智慧（AI）已經以迅雷不及掩耳的速度進入職場。AI可以寫研究報告、寫新聞稿、會做設計稿、會素描、會點菜、會理財、會進行投資交易。你現在正在做的工作、或者未來想繼續做的事，有沒有機會在未來被AI取代？如果有的話，你有什麼因應之道？特別是中年轉業的人，往往也是家庭經濟的主要來源，更需要未雨綢繆、計畫未來。

Digital Trends預測有八個可能被AI取代的職業，以及因應之道可供參考：律師、新聞記者、司機、廚師、財務分析師、電話行銷與客服助理、醫務人員、建築工人與勞力工作者。

四、求職戰術

典型MBA式的職涯規劃建議大概是這樣的：

首先對自己的工作技能做一個SWOT分析（Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threats) 找出目前工作與未來想投身工作之間的不足之處 想辦法補足這些不足點──可以是進修短期課程、學習新的技能等等 開始應徵跟新領域相關的工作 社會新鮮人需要大量投遞履歷，也許需要用Execl表格精確追蹤每個求職申請的狀態。已有工作經驗的，就得靠人脈與獵人頭公司幫忙

你甚至可以每半年、每年做一次SWOT分析，一直到找到理想的工作為止。

五、選擇的方式

當無法決定去留的時候，最常用的方法就是把不同選項的優缺點寫成一個「Pros and Cons」表格，一分為二，把不同的考慮因素都放在紙上，再為不同因素的放上加權分數，最後總計就可以得出結果。

但即使是一模一樣的「Pros and Cons」表格、一模一樣的選項加權分數，不同的人可能會做出截然不同的決定。

有些人傾向使用「減法」：以目前的狀態為基準，計算不同選項可能帶來的損失。例如說，從私人企業換到跨國企業，雖然薪水大幅增加；可是工作壓力加倍、工時變長、而且外商隨時會炒人。

以「減法」將負面的事項作為主要決策的人，很多時候會傾向選擇留在原來的「舒適圈」，因為留在「舒適圈」的風險、以及相關的負面事項最低。

有些人傾向使用「加法」：以目前的狀態為基準，來計算不同選項可能帶來的好處。例如說，從私人企業換到跨國企業，薪水大幅增加，而且有機會學習跨國企業的管理方式、還有機會增進語言能力等等。

選擇以「加法」來評估的人，會比較看重不同選項所帶來的好處，選擇離開「舒適圈」的機會往往較高。

結語

上述的五個原則只是建議的思考方向。去留之間、或者不同工作機會之間的選擇，除了「金錢」這個容易令人迷失的條件之外，絕大多數的時候受個人價值觀與情境因素的影響：

同樣的工作機會，在30歲和40歲時你可能會做出完全不同的選擇；單身時和成家後可能有不同的考慮。這些都無所謂對錯，只是個人選擇罷了。

當然，我們總希望有個水晶球，預先知道自己所選的是不是最好的。

如果在考慮過上述五個面向，還是覺得難以下決定，也許你可以參考我的方法──我在面臨兩難抉擇的時候，會問自己：

「如果我沒有做這件事，我80歲的時候會不會後悔？」

當拉長了時間軸之後，看法會變得不一樣。我也用這個問題來確認自己對新工作的熱愛程度，還挺管用的。也許你也可以試試。

祝大家悠遊職場、生活有力！

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航