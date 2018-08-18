「王先生吃完之後，肝癌就消失了！」醫療謊言常見的五個特點

文：劉育志醫師

「醫生，請問大腸癌吃○○○有效嗎？」在醫院裡經常有家屬或患者或問類似的問題，號稱具有神效的祕方真是五花八門，有路邊阿嫂介紹的，有廣播聽來的，也有很多是從網路上找到的。醫護人員皆會勸他們別輕易相信，以免賠了銀子又傷身，但是大夥兒都曉得有更多患者對此深信不疑，甚至選擇放棄正規治療。

面對氾濫成災的錯誤資訊，該如何避免受騙上當呢？其實這類招搖撞騙的詐財招數通常是漏洞百出，我會提醒患者留意幾個特點。

一、喜歡提「個案」當見證

您應該聽過類似的宣傳，像是「王先生吃完之後，肝癌就消失了！」或「蕭女士寫信感謝我治好她的乳癌。」

「提出個案，當作見證」對患者相當有說服力，然而其可信度卻非常非常低。現代醫學不會以個案來斷定療效，任何一個藥物都需要經過大規模試驗才能證明其療效。

二、強調是自行研發的「獨家配方」或「不傳之密」

只要是強調「自行研發」、「獨家配方」、「不傳之密」大概都是騙子。現在是二十一世紀，一個東西有沒有療效不是自己說了算，任何宣稱「有效」而拒絕接受科學方法檢驗的秘方，千萬別輕易相信。

三、強調排毒、能量、淨化……

「排毒」、「能量」、「淨化」是極為常見的話術，總能講得玄妙無比，很容易讓人買單。不過這些說詞都太過籠統，也缺乏值得信賴的科學證據。

四、可以從頭醫到腳，無所不醫

經常有醫棍、神棍信心滿滿地宣稱他什麼都能醫，可惜真相往往是他什麼都治不好，只會害人延誤治療。

五、具有神效，零副作用

在醫院裡醫師大多會說明各種治療可能產生的副作用，至於招搖撞騙的醫棍總是喜歡強調「零副作用」。

絕大多數的騙子都是信口雌黃胡亂吹牛，不過偶而也有人會費心地找幾篇論文出來佐證，所以部分患者會半信半疑地問：「他有拿出論文耶，真的沒有效嗎？」

當然沒有效！一項藥物能否運用到人體絕不是提出一、兩篇論文或動物實驗就算數，況且論文造假的狀況層出不窮，千萬別把自己的性命交給那零星幾篇品質堪慮的論文。

留意這些特點，即使不懂醫學，也能輕易拆穿那些華而不實的醫療謊言。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航