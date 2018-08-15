跨領域求職秘訣：非本科生意想不到的優勢

文：SmartM／陳建銘

很多人發現他們目前的職業生涯沒有達到期待，他們想改變道路，但缺乏其他領域的經驗，也不知道從哪裡開始。如何快速獲得任何領域的經驗？以及如何利用這一新體驗來獲得該領域的工作機會？

生涯顧問Austin Belcak從醫療器材領域跨行到科技業，甚至獲得Google、Twitter、Uber的工作機會。他將分享他的跨領域求職秘訣，讓對目前前景不滿的職場工作者，可以迅速充實自己。

轉換跑道的迷思

打破三大轉換跑道的迷思：不需要仲介人、不需要學歷，也不需要錢。有意轉職者，做好功課主動出擊，自己就是最好的代言人；認識該行業與具備投入的決心比起學歷一張紙更為重要；如今網際網路獲取資源越來越輕易，付費或許可以加速獲取資源，然而若有共享、免費的資源何樂不為？

Austin Belcak的成功經驗

曾在醫院服務的Austin Belcak，因不滿於固定薪水和枯燥工作，於是下定決心辭職研究轉職可能。為此他深研企業招才的需求、還有非本科生如何獲取專業知識。一年內，他連連獲得科技業巨擘Google、社群龍頭Twitter、新創獨角獸Uber的邀約，成功轉職。

技巧1：想像該領域完美的工作者形象：了解職位要求

非本科生有一意想不到的優勢：一張白紙！缺少了先入為主的觀念，而來自其他領域的背景往往能觸類旁通，只要了解該領域最傑出的人才具備何種特質，便可有意識培養、接近，就如白紙好作畫。

因此對有意跨領域轉職者，Austin Belcak建議一定要先想好要投入何種產業？該產業的成功人士是誰？他的性格、特質哪些符合他從事的工作？職位要求的人格特質又是什麼？簡言之，刻畫一完美工作者的形象，並竭力模仿。

技巧2：與業內人士保持聯繫，LinkedIn主動出擊

了解職位要求和應該具備的人格特質之後，第一塊入門磚仍是不可或缺。然而癡癡等待貴人慧眼、遇見伯樂並不實際，邀請第三人介紹的方法對於轉職者並不適用。該如何做？善用LinkedIn，留意該產業最多人關注和討論的專業人士，若是業內人士留有電子信箱，大膽投遞信件說明意願吧！

業內高層多有提攜後進的心胸，因此去信務必誠懇、認真，表明想要投身該產業獲得專業人士建議，或簡單通話，或一杯咖啡見面聊天等，讓業內人士不覺麻煩又能協助後進，機會便是自己創造。

技巧3：獲取專業知識：書、線上課程等免費資源

獲得專業人士建議以後，將自己準備好，便從充實專業知識開始。各大學都已經開設了線上課程，選擇線上授課多半不收費，只有最後獲取證照時收取檢定費用──然而相比吸收的知識和學費而言，可就非常值得了。

另外，訂閱產業新聞、專業電子報等也是培養敏銳度的方法。坊間書籍眾多，講授該行業的入門、進階等心法的工具書都可接觸。多管齊下，跨領域求職不再難如登天。

參考資料：freecodecamp

本文經SmartM人才培訓網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航