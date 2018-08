「According to me」是錯的，「According to my opinion」也不對

常聽到英語會議中,有人發言,一開口會說「According to me...」中文裡,我們會說「根據我的想法」、「依個人之見」,但英文裡並沒有according to me這種說法。因為according to,指的是一種客觀的依據。

不能用according to me/us,也不用according to you。但如果是第三人稱,像according to him/her/the doctor就沒有問題。另外,既是客觀陳述,according to就不接view(看法)和opinion(意見)這些有主觀成份的字眼。要說個人的看法,用「in my opinion」:

(X)According to me, it is a very sound investment. (X)According to my opinion, it is a very sound investment. (O)In my opinion, it is a very sound investment.

According這個字看起來簡單,錯誤率卻很高。再來看以下例子:

(X)The report is according to our sales figures. (O)The report is based on our sales figures.

Based on和according to中文解釋都是「根據」,但卻有意義上的差別。Based on是以某件事做為基礎,發展出來的一項報告、計畫或創作。According to則是指資訊的來源,例如根據某人說法、某個報導、合乎某種準則。

所以according to又可以解成「合乎」、「與......相符」。來看例句:

It is not according to his nature to give praise.(他本性不太會讚美人。)

Isn’t it according to international law?(這難道不符合國際法嗎?)

According是從accord來的,像accord這樣的字不太好用,主要是它的意思廣,很難直接對應到一個中文概念,像「同意」是「agree」,「喜歡」是「like」,但熟練了這一類的字,英文就往上爬一階。這幾個例句多唸幾遍:

He was accorded a warm welcome at the airport.(他在機場受到熱烈歡迎。)

I know you were there of your own accord.(我知道你是自願去那兒的。)

We are all in accord with one another on this issue(在這個問題上我們全體意見一致。)