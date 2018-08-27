有機友善耕作僅占全台1%，專家開辦「農民大學堂」推永續農業

採訪：劉宜叡、嚴永龍；撰文：嚴永龍

全球暖化問題日益嚴重，水土資源持續流失，糧食危機逼在眉睫，永續農業具備環保與經濟的雙重優勢，已成世界農業的發展潮流。台灣在2015年的農業產值約520.2億元新台幣，有55.7萬人從事農業，占全國就業人口的4.9%，屬於台灣的重要產業之一。

對台灣來說，永續農業是不可迴避的國家議題，台灣農業專家、國立中興大學植物病理學系教授蔡東纂認為，台灣如要落實永續農業，必先經過4個發展階段：慣行農法、健康（友善）農法、無毒農法和有機農法。過去30多年，產官學界逐步推行永續農業在台發展，但據行政院農業委員會（簡稱「農委會」）統計，目前全台有機及友善耕作面積僅只9,617公頃，占國內耕地總面積約1%，可見台灣農業要達到全面永續，仍有一段漫漫長路。

台灣農民未受正規農務教育，農業專家開辦課程、推廣永續農業

蔡東纂幾十年來訪察台灣各處的農地，為廣大農民解決農務上的疑難雜症，建立永續農業模式，改善耕作品質之餘，又能保護自然生態。蔡東纂指出，接受過正規農業教育的台灣農夫不多，未必能妥善使用農藥和化肥，導致土壤劣化，收成總是差強人意。

蔡東纂強調，土地為農業之本，更是萬物之母，維護土壤健康方可確保農作物的品質及永續性。他也表示，慣行農法中常見的農藥和化肥並非不可採用，只是要在正確的時間點，酌量噴灑農藥，至於傳統化肥則能以自製的生物性液肥替代，肥料成本可從平均每公升500元新台幣，大幅降至25元新台幣！為了普及化相關知識，他整理多年的農務經驗，編撰《農民講堂》系列叢書，全面闢述各種農作物的栽培技術及病蟲害防治知識，並定期在國立中興大學開辦「農民大學堂」，講解農務要點，每次都有約400名農夫報名上課。

Photo Credit: 食力 國立中興大學植物病理學系教授蔡東纂幾十年來走訪台灣各地，輔導農民建立永續模式。

潛心研究永續農業多年的蔡東纂，對不同的農學流派始終保持開放的態度，他認為，各種農法皆有值得學習的地方，最終目標都是達至糧食永續、環境永續。所謂「他山之石，可以攻錯」，台灣當然能借鑑世界各國的成功案例，然而，每個地區的農業條件不盡相同，無論是氣候、地理、作物品種、經濟型態或社會面貌均有差異性，重點是要找到適合台灣的永續農業模式。

以永續方式栽種無毒小番茄，南投農場產量翻4～5倍！

蔡東纂開辦的「農民大學堂」，聽講的農夫多達上千人，不少農夫會在下課後向他求教，甚至留下電話號碼，邀請蔡東纂到自己的農地勘察。鑫田農場創辦人劉鑫在2008～2009年間在「農民大學堂」認識蔡東纂，經他的專業指導，改革農場設備以至耕作方式，不但大大提高了農場產能，作物品質亦獲得改善。

劉鑫約種植小番茄已有10年之久，他的鑫田農場設在南投埔里，採用室內籃耕離地栽培，成立初期是使用慣行農法，但效果不佳。「最初農場產量做不起來，而且我們投入大量成本購買農藥，收成量卻未如理想。」劉鑫約續道：「小番茄的品質也無法達到我們的要求，吃起來比較酸。」苦苦耕耘一年無果，劉鑫約在網路上得知蔡東纂開辦「農民大學堂」，便報名上課，尋求他的協助。

劉鑫約透露，當時蔡東纂提醒他切勿噴灑不該使用的農藥，更提供自己研發的放射線菌液肥（俗稱「蔡十八菌」），讓農民自行發酵使用，節省成本且不會破壞環境。「蔡老師要求我更新溫室的通風系統，並定時記錄室內的溫度和濕度，作為調控種植環境的依據，現在溫室的數據會自動上載至我的電腦。」劉鑫約補充道。

在蔡東纂指導下，劉鑫約的農場逐漸實現科學化的精準耕種型態，約莫2～3年後，鑫田農場有了起色，年產量增加4～5倍，竟有4～4.5萬台斤（2.4～2.7萬公斤）小番茄，由於味道鮮甜可口，每年的銷售額高達400～450萬新台幣，劉鑫約一躍成為名副其實的百萬農夫！現時鑫田農場出產的小番茄，在上市前都會先送至檢驗，確認無農藥殘留方會出售，「安全無毒」成為產品的一大賣點。

Photo Credit: 劉鑫約 鑫田農場創辦人劉鑫約投身農業17年，一開始種植高麗菜，後來在南投埔里開設新農場種植番茄，但當時採用慣行農法，番茄收成量未如理想，圖為鑫田農場營運首年的情況。

永續農業在台發展步伐慢，農業專家：可視全面有機為長期目標

永續農業的概念在台灣植根已久，不過發展步伐較慢。由於廣義上的永續農業所包含農法太多，農委會以其中的有機農業作為發展藍圖，並於1986年開始推廣，在1999年訂定有機農產品生產基準、驗證機構等相關指引，直至2007年才公佈「農產品生產及驗證管理法」予以立法規管。2018年5月，行政院通過的「有機農業促進法」，台灣始有產業輔導、管理以至跨國貿易的完整政策，反觀日本，早於2006年公佈「推展有機農業法」，台灣晚了足足11年。

完善的農產品認證機制，對推動永續農業非常重要，現時台灣有四種農產品標章，包括「有機農產品標章」、「優良農產品標章」、「產銷履歷農產品標章」和「吉園圃安全蔬果標章」，各標章認證對農產品在永續、安全等有不同程度的要求。

蔡東纂指出，農產品標章太多，容易使人混淆且有偽造的風險，建議整合現有的認證制度。農委會也觀察到民眾傾向統合各標章，因此正在規劃合併「有機農產品標章」以外的三種認證機制，統一成「TGAP標章」（Taiwan Good Agriculture Practice，又稱「臺灣良好農業規範」）。

目前國內耕地總面積中，採用有機及友善耕作僅占1%。蔡東纂認為，台灣正在脫離慣行農法，改為對環境友善的健康農法，並朝無毒農法的方向邁進。他補充，鑑於台灣農地緊密毗連，任何污染物都容易跨界流出，現階段要全面採用有機農法有一定困難，但可視為台灣實現永續農業的長期目標。

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參考資料

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航