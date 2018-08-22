《餐桌上的味覺練習》：紅色的桌巾，會搶去白酒的風采

文：石井克枝、賈克．貝呂塞、坂井信之、田尻泉

外在因素：干擾感覺的因素

下面這張簡單的感覺指南表，有助於我們理解在一般狀況下所發現的感受。不過，有些因素仍會使我們感到困惑，而忽略了來自對象物的感受及意義。這些因素就是環境信號。

比方說，下雨、日晒、強風、春、夏、秋、冬；剛跑完步、游完泳；在溫暖的南方國度、在山上、在海邊、在鄉下；在色調偏紅、偏藍、偏綠、偏黃的房間；或是穿著某件衣服的時候；和朋友、情人、同事在一起的時候；心情好、心情不好的時候等。由環境所散發的信號，可能會減弱，或是中和、放大食物所帶來的信號，甚至讓信號有所改變。換言之，我們正位於三位一體當中飲食主體的位置（請見圖3.2）。

Photo Credit：大是文化

當環境狀況不好的時候，也會讓我們對食物或飲料失去興趣。在這種環境下，食物和飲料會以「味道」向我們傾訴。也就是說，當環境不佳時，我們會對食物留下負面的感覺印象。舉個簡單的例子來說，盤子的顏色，或是萵苣、小番茄等配菜，雖然看似配角，但有時也會扼殺一道料理；不適合葡萄酒的酒杯，也具有同樣的殺傷力。

食用者的狀態，也與吃的對象、環境有關。為了避免僅以食物的部分外觀做出結論，我們必須在上述認知下，以慎重的態度去面對食物。

此外，還必須釐清一件事，那就是身為飲食主體的我們其實也是會犯錯的。盤子的顏色、玻璃杯的形狀、蠟燭的香味，都是我們自己選擇的；就算客人無法分辨食物的味道、很貪吃、穿著打扮不得體，這些客人也是我們選的。所以，我們必須合宜選擇每個環節，才能打造出良好的環境，讓食物和飲料能完成他們的任務。

我們的感覺指南表，如果加入外在視覺、聽覺、嗅覺、觸覺刺激的影響後，就可以形成每種刺激互有關聯的連鎖關係（請見圖3.3）。

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影響探索味覺的感覺行為之外在因素

接著，我們來談談會讓料理或葡萄酒產生誤導的外在因素吧！我們每天都必須面對這些因素，但其實這也是味覺探險的一種調味料。以下將列舉幾個經典例子來說明。

（1）顏色

在《味道的真髓》（Le goût juste）（Flammarion出版社，1988年）這本書中，筆者也曾經介紹過，葡萄酒和桌巾顏色的關係如下。

白色桌巾：所有葡萄酒都給人很舒適的氛圍，讓人食指大動。

鮭魚紅的桌巾：紅色的桌巾，會搶去白酒的風采。另一方面，紅葡萄酒的顏色，會變得更有溫度；紅酒的顏色，則變得更為沉穩，看起來像年輕的酒（按：隨著放置年分的增加，氧氣或多或少都會進入酒瓶中，進而影響酒色。白酒的年分越老，顏色通常越深；紅酒的年分越老，顏色越淡）。

藍色桌巾：和白酒、玫瑰紅酒、紅酒都不搭。不過，藍色桌巾在普羅旺斯是常見的裝飾，所以如果眼睛習慣了明亮的藍色，應該就不會覺得畫面不協調。

淺黃色桌巾：會讓白酒呈現氧化般的顏色；紅葡萄酒的顏色會更明亮，紅酒看起來則年輕許多。

綠色桌巾：讓白酒顯得更有生氣、更年輕。不過，若是紅葡萄酒加上綠色的話，似乎就沒這麼美味了。至於色澤沉穩的紅酒，看起來會更為沉穩，而顏色較淺的紅酒，則是更穩定、更美味。

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從上述例子，我們可以了解在特定環境中顏色對食物的影響。不過，顏色其實不只對葡萄酒有影響，盛裝食物的餐盤，甚至是餐廳牆壁的色彩或裝飾品，也都能在不同程度上影響著我們進餐時的心情。

舉例來說，藍色和苦味有關，綠色、紅色、黃色則分別與酸味、甜味、鹹味有關。這些因素的影響程度，會依每個人的敏感程度而有強弱之別。我想每個人應該都有過很無聊，或很不愉快的用餐經驗吧！然而，說不定其實是顏色不對，讓食物揹了黑鍋。比方說，面對面坐著的兩個人，一個人穿著紅襯衫，另一個人穿著藍襯衫，這兩個人即使吃同一道料理，卻會有不同的感受。這也就是在品評重要葡萄酒或料理時，通常會指定男性穿著燕尾服或深色西裝的原因之一。

（2）氣味

這是另一項外在因素。這裡先不談體臭或濃重香水味等和食物沒有直接關係的氣味。請大家想像一下，沒有沖洗乾淨或是殘留食物痕跡的餐盤、玻璃杯，或者是還沾有洗碗水味道的餐盤和玻璃杯、殘留洗碗精味道的抹布，這些氣味都會讓我們對食物產生疑慮。其他像是香菸的味道，也都被規定只能在室外或通風良好的吸菸區，或者是非用餐時間內進行。

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（3）聲音

聲音會降低、影響我們的敏銳度。我偶爾會讓小朋友在教室內吃蛋糕、臘腸、餅乾。等吃過一次後，將小朋友分成二組，讓一組在另一組吃的時候大吵大鬧，結果發現小朋友無法有第一次吃的時候的感受。這表示噪音會降低食物的感覺價值。有了這個經驗後，這些小朋友在接受德國記者採訪時曾說：「在家吃飯時，會請爸爸關掉電視。因為電視開著就無法好好品嘗，根本不知道自己吃了什麼」。

當然，還是會有一些對聲音耐受性較好，在商場出入口銷售的粗俗料理和葡萄酒。不過，這都是非常特定狀況下的產物，並非常態。整體來說，聲音會讓味道變淡、變模糊。聲音是美食的敵人，會剝奪我們享受美食的喜悅。

（4）溫度

這項因素有兩種。其一是我們進食地點的溫度。以22℃為基準，若偏離這個溫度，感覺靈敏度或多或少就會變差。如果到了25℃以上或是15℃以下，就會超出品嘗能力所及的範圍。不過，溫度還有另一項重點。如果濕度在50％以下，即使環境溫度26℃，也還是可以品嘗到食物的美味。同樣的，如果濕度在80％以上，15℃的環境溫度也可以品嘗。換言之，溫度和濕度有關，所以我建議大家平常就要準備溫濕度計。

另一種因素則是食物放入口中的溫度。溫度的閾限因食物而異。比方說，有人習慣喝熱騰騰的咖啡，但也有人喜歡溫溫的咖啡。喝熱咖啡的人隨時都可以拿咖啡就口，可是喜歡溫咖啡的人，就必須等放涼一點才行。用餐時也是一樣，有人吃得慢、有人吃得快。大家要注意這些習慣差異，有時甚至可能引發爭端。

大家都很清楚侍酒時葡萄酒的溫度所扮演的角色，1℃、2℃的差異，就會讓葡萄酒有明顯不同的變化。然而，我們卻常常用過低的溫度來供應白酒，用過高的溫度來供應紅酒。至於飲水，一般人都比較喜歡冰涼的感覺，所以視季節或狀況，最受歡迎的飲水溫度是12到16℃。當然，料理也會因為溫度而有所改變。列舉以下例子：

熱的時候，酸味比較明顯。

熱的時候，甜味比較明顯。

冷的時候，苦味比較明顯。

熱的時候，鹹味比較明顯。

冷的時候，觸覺比較不靈敏。

在冷的時候，三叉神經對刺痛（麻）的感受和收斂性（澀）比較敏感；熱的時候，對灼熱（辣）感受比較敏感。

綜合以上所述，我們可以知道，考慮到吃的人來準備餐點是項藝術，而為了成就這項藝術，除了吃之外，還必須擁有豐富的知識。如同大家所知，要學會藝術並不容易。因為藝術是活的，而且還與各領域知識相關。

因此，當我們能夠運用五感去感受、思考，也就能橫跨各種學問及知識。

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相關書摘 ►《餐桌上的味覺練習》：五人中就有一人無法感受苦味的「味盲者」

書籍介紹

《餐桌上的味覺練習：哪些美食把你的舌頭變笨了？觸、看、聞、聽，找回你的美味鑑別力！》，大是文化出版

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作者：石井克枝、賈克．貝呂塞、坂井信之、田尻泉

譯者：李貞慧

吃飯一定要熱熱鬧鬧？其實，一個人吃飯根本不寂寞，還比較美味。

原來，辣不是味覺，是熱覺。芥末的嗆竟是痛覺。茶的苦反而是觸覺。

為什麼人吃完甜的就想吃鹹的？為什麼吃蕎麥麵呼嚕呼嚕用吸的比較香？

桌巾顏色可以改變紅酒的味道；環境或擺盤換了，同一道料理的味道竟然跟著變了。

原來，影響味覺的不是只有本身的味道，你的嗅覺、視覺、聽覺、觸覺，都會改變你吃東西的感受。

本書作者之一賈克‧貝呂塞是全球「味覺教育」發起人，歷時五十餘年。他說，味覺教育，不是分辨味道的能力，別老用一句「好吃」、「不好吃」就帶過！而是能夠找到適當的詞彙，再以過往的經驗和記憶，表現自己的感受。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航