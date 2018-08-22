《餐桌上的味覺練習》：五人中就有一人無法感受苦味的「味盲者」

文：石井克枝、賈克．貝呂塞、坂井信之、田尻泉

味覺受體

現在科學家們已經發現許多味覺受體，在此先介紹一些代表性的受體。一般來說，食物中的呈味物質（按：使感覺器官產生感覺印象的物質）和味覺受體結合時，會造成味覺細胞內產生動作電位（ActionPotential，靜止膜電位狀態的細胞膜受到適當刺激而產生的搏動）變化，而這種變化就是味覺的信號。呈味物質和味覺受體的結合，就有如鑰匙插入門鎖一般，因而開啟了後續反應。不過，有趣的是，甜味受體只會和甜味物質結合，而不會和苦味物質或酸味物質結合。另一方面，甜味物質也只會和甜味受體結合，不會和苦味受體或鹹味受體結合。

一般來說，味覺受體主要存在於味覺細胞中的輪狀乳頭、葉狀乳頭中的Ⅱ型細胞前端。首先來看看甜味受體。科學家們發現，甜味的受體由兩種蛋白質（二聚體）共同形成，其中一種蛋白質是T1R2，另一種是T1R3。這些蛋白質組成的甜味受體和食物內含的物質結合後，就會進一步促使味覺細胞產生神經訊號，將訊息傳遞至大腦，再做出「甜」的判斷。至於，與甜味受體結合、讓味覺細胞產生電位變化的物質，則被稱為「甘味劑」。

甘味劑包含果糖、葡萄糖、蔗糖，另外像阿斯巴甜、蔗糖素等人工甘味劑、莫內林（Monellin）或索馬甜（Thaumatin）等甜味蛋白、木糖醇或山梨糖醇等糖醇，也都可以和甜味受體結合。近年來這類甘味劑，因為甜度比天然的高很多，只要添加一點，就能讓食物變甜，又不容易被人體吸收，所以經常被添加在低卡飲料和食品中，以達成減肥等目的。

接著，我們來說明與甜味受體結構相近的「鮮味受體」。鮮味受體存在於Ⅱ型細胞中，但經研究發現，鮮味受體卻大都出現在蕈狀乳頭中。此外，從每個味覺細胞僅有一種味覺受體來看，我們也可以得知，甜味和鮮味的差異性，就是由味覺細胞決定。鮮味受體由T1R1和T1R3蛋白質組成。這個受體和昆布高湯內含的麩胺酸，以及柴魚高湯內含的肌苷酸等呈味物質結合後，味覺細胞就會開始活動，再將訊息傳遞到大腦，而產生鮮味的感覺。

有趣的是，若將柴魚和昆布同時加入高湯熬煮，鮮味會更明顯。也就是說，鮮味物質之間有相乘的增強作用。不過，據研究指出，其實這種相乘效果是在鮮味受體發生的。除此之外，鮮味受體還有被稱為mGluR4或mGluR1（按：皆屬代謝型麩胺酸受體）的物質，不過目前還不清楚這些受體的差異，以及對人類的味覺是否有影響。

另外，與甜味、鮮味相似的，還有苦味的受體。讓人類或動物產生苦味的物質種類之多，目前單是苦味受體已高達30種。因此，苦味受體不只有一種，而是由第二類味覺受體家族「T2R」所組成的。而且T2R蛋白質的味覺細胞，並不具有「T1R」（甜味或鮮味受體）蛋白質，由此可確認苦味和非苦味可以根據細胞層次加以區分。苦味受體和鮮味、甜味的受體一樣，只要受體和物質結合，味覺細胞就會產生電位變化，透過味覺神經將資訊傳遞到大腦。

此外，T2R38受體，則被認為和花椰菜、油菜花等十字花科植物的苦味物質有關。這種苦味物質，和分子中含有硫代醯胺基（N-C=S）結構的苯硫脲（PTC）、丙硫氧嘧啶（PROP）相通。無法感受到苦味的人，約占總人口20～25％，這些人被稱為「味盲者」（Nontaster）。根據味盲者基因調查顯示，發現位於第七染色體、控制T2R38受體的基因中，有三種胺基酸異常。科學家正以這個基因可能影響人類食物喜好的角度切入，進行研究，但至今仍沒有明確結論。

至於負責鹹味和酸味的受體，雖然科學家已有幾項發現，但仍落後於甜、鮮、苦味受體之後。目前已知的是，鹹味的受體為阿米洛利敏感鈉離子通道（按：又稱上皮鈉離子通道，ENaCs）。當納離子進入味覺細胞後，使細胞內的膜電位升高，進而產生味道。然而，即使阻斷ENaCs，人們仍會感受到鹹味；除了鈉離子外，鉀離子、鋰離子也會產生鹹味。而且即使內含鈉離子，也有不會產生鹹味的物質（例如，醋酸鈉就呈酸味）。因上述事實，科學家們認為鹹味仍有其他的可能受體。

關於酸味受體，目前資訊亦不多。有一種說法是，氫離子和酸敏感離子通道（Acid-sensing ion channels，簡稱ASICs）結合，或是和PKD2LI的離子通道結合後又分離，得以讓鈉或鉀離子進入味覺細胞內，產生電位變化。例如，利用基因工程技術，培育出缺乏PKD2LI離子通道的小鼠。這麼一來，即使這種小鼠和一般動物一樣，對其他的味道會有相同的反應，但對酸味就會完全沒有反應。

近年來，隨著分子生物學的研究進展，科學家們正快速破解這些味覺受體。簡單來說，味覺就是人類接受化學物質時產生的感覺。因此，也有研究人員認為，如果能打造出具有前面提及的味覺受體的感應器（人工舌），就可以重現人類感受到的味覺。不過，如同接下來的說明一樣，人類的味覺非常複雜，也有很多無法單純用化學反應解釋的部分，這一點請大家務必理解。

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食物內含的呈味物質，通過唾液的溶解作用後，被運送到位於味蕾表面的味覺細胞內的味覺受體中。經味覺受體和呈味物質結合後，引起電位變化，就會產生味覺。兩者的結合，就像把鑰匙插入門鎖一般，是一對一的關係。一個味覺細胞，只對應一種味道反應，但一般認為味蕾內含有多種味覺細胞。

五種基本味覺

就目前的醫學、心理學來說，一般認為有五種味覺，分別指的是甜味、鮮味、鹹味、酸味、苦味，也就是可用舌頭或存在於口腔內的感覺器官──味蕾所偵測到的味覺。這五種味覺，也被稱作「五種基本味覺」或「基本五味」。

不過，依過去的定論，並不包含鮮味，只有四種基本味覺。但由於近年來分子生物學的發展，科學家發現，鮮味也有單獨的受體，其味覺神經也能傳導鮮味資訊、其他味覺無法傳達的特別味道等，因此而讓鮮味被認定為基本味覺之一。這種基本味覺的分類，不光是分子生物學，連醫學、心理學領域也給予認同。然而，令人遺憾的是，至今仍沒有相當於鮮味的英語說法，因此學術用語先以日語「Umami」（原文：うま味）來表示。距今100年前，由東京大學池田菊苗教授發表，一篇有關自昆布提取高湯成分的論文中，就使用了「Umami」這樣的表示方式。後來，便漸漸成為學界固定的表現方式。可是，其實在番茄、乳酪、肉汁等食物中，也含有麩胺酸，這並非是只有日本人才能感受到的味道。

例如，外國的美食家們品嘗鮮味溶液後，有人會說：「meaty and mouthful」（口中充斥著肉味的感覺），有人則會說：「full tongue-coating sensation」（好像舌頭上覆蓋著一層膜一樣）等，表現方式雖然因人而異，但很明顯的是不同於四種基本味覺的表現，由此可知人們的確可以分辨出鮮味。而且，最近也因為發現，只要加入鮮味物質，即使減少鹽分使用量，也能生產出美味的食品，所以不再僅限於日本，鮮味文化開始廣受全世界注目。

不過，味覺並不是就只有這五種。到目前為止，也有人提出是否還有第六種基本味覺，例如金屬味、水味、鈣味、脂肪味等。只不過因為關於這些味覺受體的存在、味覺神經的傳導等條件還不夠明確，所以還只是基本味覺的候補名單而已。此外，隨著往後的研究發展，說不定還會出現更多目前尚未被挖掘的味道，甚至正式被列為基本味覺之一。不過，另一方面，也有研究人員對「將味覺分類成基本味覺」的這個做法提出質疑。

辣椒、芥末的辣味或茶的澀味，並不是直接由味覺細胞的一般受體和神經末梢偵測，而是經由三叉神經（按：非味覺神經，為第五對腦神經）傳導到大腦，因此並不被認為是一種味覺。辣椒的辛辣味被稱作「熱覺」，芥茉的嗆辣味是「痛覺」，茶的苦澀味則是「觸覺」。

而這裡所描述的基本味覺，主要是根據受體、營養學的價值來分類，並不代表所有分類法。

相關書摘 ►《餐桌上的味覺練習》：紅色的桌巾，會搶去白酒的風采

書籍介紹

《餐桌上的味覺練習：哪些美食把你的舌頭變笨了？觸、看、聞、聽，找回你的美味鑑別力！》，大是文化出版

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作者：石井克枝、賈克．貝呂塞、坂井信之、田尻泉

譯者：李貞慧

吃飯一定要熱熱鬧鬧？其實，一個人吃飯根本不寂寞，還比較美味。

原來，辣不是味覺，是熱覺。芥末的嗆竟是痛覺。茶的苦反而是觸覺。

為什麼人吃完甜的就想吃鹹的？為什麼吃蕎麥麵呼嚕呼嚕用吸的比較香？

桌巾顏色可以改變紅酒的味道；環境或擺盤換了，同一道料理的味道竟然跟著變了。

原來，影響味覺的不是只有本身的味道，你的嗅覺、視覺、聽覺、觸覺，都會改變你吃東西的感受。

本書作者之一賈克‧貝呂塞是全球「味覺教育」發起人，歷時五十餘年。他說，味覺教育，不是分辨味道的能力，別老用一句「好吃」、「不好吃」就帶過！而是能夠找到適當的詞彙，再以過往的經驗和記憶，表現自己的感受。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航