《我記憶中的瑪莉娜》小說選摘：我的鬼很溫暖，有氣息會讓你的臉頰濕潤

文：茱莉・邦廷（Julie Buntin）

元旦前一天上午十點左右，車子陸續抵達。先是直接衝進雪地裡，停在喬伊納穀倉前面的草坪上。等草坪停滿了，就沿著我們兩家之間的街道，形成兩列貨卡車車隊。傍晚時分，媽和我正把裹了麵糰的小熱狗排在烤盤上，像一排排裹了繃帶的拇指，這時路上一輛廂型車衝過來，瞬間轉向衝上人行道，剛剛好停在最後一輛貨車後面。媽小心把烤盤放進烤箱，搖搖頭。

她指著那輛車的輪胎壓過街上粉塵留下的S字形，說：「妳看看，那些孩子會害死人的。」駕駛座跳下來一個男孩子，是我看過跟瑪莉娜在一起的那兩個男孩子裡，比較帥的那個，另一個滿臉青春痘的朋友從後座拉出一個大行李袋。兩人一路打鬧走向穀倉。帥哥抓起一把把雪丟向對方。

就算已經度過鬱悶的耶誕節，媽、吉米和我還是不習慣沒有爸的節日。我們沒吃像樣的晚餐，而是吃了不知道多少根熱狗捲加上三罐黑橄欖，因為，就像媽說的，「可以這麼吃」。到了晚上，媽和吉米已經從過節過渡到神智不清。他們笑得太大聲，不等對方講完就說話，玩金拉米牌時做的決定越來越蠢，所以我一直贏。媽說：「妳，是空前絕後的冠軍。」她從桌子那一頭靠過來，努力把一顆橄欖放在我的頭帶上。她的眼睛布滿血絲。橄欖掉到我的大腿，再彈到地毯上。

吉米把橄欖撿起來，檢查毛髮，同時說：「我從來不相信看不到的細菌。」然後把橄欖丟進嘴裡。

太陽還沒下山，低音樂聲就在模組屋的地基上彈跳，把我們家和喬伊納家連在一起。午夜鐘響時，震動驟然停止。那顆球滑向時報廣場的人群。前一年，我說我想到現場去看，爸用「妳不是我女兒」的表情看了我一眼。新年的紐約，根本就是地獄。看到那些人了嗎？每個人都得尿尿，但沒地方給他們尿。第一次在紐約過新年，我站在住家的防火梯上，聽滿城歡呼，八百萬人同時祈求幸福，我心想，他連這件事都說錯了。我還記得自己納悶著，我們是不是注定永遠會跟同樣的人爭執同樣的事，不論對方已經離開多久或多遠。我對著底下的計程車，對著可惡的帝國大廈，輕聲說新年快樂，醉得剛好可以輕捏瑪莉娜和爸的手，我的兩個鬼魂，彷彿他們就在那裡。為什麼人家說鬼是冰冷的？我的鬼很溫暖，有氣息會讓你的臉頰濕潤，會在你感覺孤單時出聲。

「新年快樂！」媽和吉米大叫，手上的鍋子互撞。

我遲了兩秒才說：「新年快樂！」我用手掌敲打盆子底部。以前的新年我通常感覺泡泡從心底升起，嘶嘶作響，這次則相反；消氣，啪一聲，然後掉落，彷彿我就是時報廣場上的其中一顆氣球，飄落在人行道上，很快就會被人踩踏。

我說：「我要出去感受一下，看新年的空氣是什麼感覺。」

吉米說：「各位女士先生，看來今晚此地沒有奇蹟發生。老的還是老，病的還是病，而我的怪胎妹妹還是徹頭徹尾的怪胎癟三。」

媽說：「嘿。」

喬伊納家外面，音樂甚至更大聲了；古典樂，鄉村搖滾，某個爸可能認得的男歌手。燈光從穀倉的木板條透出來，配合音樂震動。要是我走過去敲門，誰會來開門？不知怎麼的，我有點替瑪莉娜擔心。我心不在焉地晃到馬路上，走到那兩排停在路旁的車。我想走到媽和吉米從窗口看不到的地方去抽菸，以防他們很希罕地想知道我去哪裡了。我靠在那兩個男孩子開來的廂型車上，點燃一根菸，享受新染上的壞習慣偷偷摸摸的小小刺激。五年後，抽菸就跟穿褲子沒兩樣。我歪頭靠在車窗上吐氣。

有東西敲了我頭後面的玻璃一下，我嚇一跳，顱底撞到車子。

我說：「搞什麼！」又敲了兩下，一隻手掌貼在玻璃上。門滑開，瑪莉娜在自動亮起的燈下對著我笑，一股臭煙繚繞在她四周。兩個男孩子跟她在一起。帥的那個一隻手塞在瑪莉娜光溜溜的膝蓋下，滿臉青春痘的那個坐在副駕駛座上，座椅往後斜躺。光看著他，我的臉頰就好像要爆出膿來。

我問：「妳都不會冷嗎？」

「不怎麼冷。我就像吸血鬼一樣。不過要是妳繼續站在那裡讓門開著，可能就會冷了。進來。」她滑過去，窩進那男生的身體形成的凹洞裡，剛好可以容納她。我爬上車，把門關上，短暫想到海星，想到她會有多討厭我現在做的事，而她永遠也不可能上車。燈滅了。「葛瑞格，這名偷窺客是凱特。住在那邊那間小薑餅屋裡。凱特，這是葛瑞格。」她指著前面，男孩的側影點了點頭。「還有這是萊德。」她大聲地親吻他的臉頰。「我們現在嗨得不得了，我百分之百確定萊德已經昏過去了。」她彈了一下他的耳朵，他用慢動作想把她的手打掉。「看到沒？」儘管她叫我偷窺客，但她的聲音很溫暖。

「很高興認識你們？」

萊德譏笑一聲，我的皮膚突然發熱了。

「告訴我，因為我一直在想這件事，實在是太沒道理了。你們幹嘛搬到這裡來？沒人會搬來這裡。這裡出生的人，在這裡死掉。我想這裡路過的人應該有吧，可是連這種人都難得一見。」

葛瑞格說：「拉姆是搬來的。」

瑪莉娜說：「拉姆的爸爸可以說是最早來這裡開墾的人。他不算。」

我說：「我媽瘋了。」我沒想到這句話會這麼快冒出來，可是話一出口，我就發現我幾乎是認真的。我媽連續四天穿同一件背心，沒穿胸罩。她沒有工作，沒有朋友，有時我走進客廳，發現她盯著空氣看，甚至出聲問自己問題，很恐怖。

「她一定是瘋了。萊德的媽也瘋了，如果這會讓妳舒服一點的話。而葛瑞格的媽死了。我媽行蹤不明，應該是死了，如果沒死，一定也瘋了。」

瑪莉娜笑了，葛瑞格也笑了一下，我也允許自己笑了。

「呃，我應該覺得遺憾吧？」

「她們又不是妳殺的。況且，應該是我們替妳難過才對。妳才剛搬到銀湖來。」

「所以湖到底在哪裡？」

葛瑞格說：「給這個地方貢獻名字的湖，真的就叫銀湖，過了指標再走一哩路左右就到了，是密西根湖灌注的眾多內陸湖之一，也不是其中最好的。很多海草、斑馬貽貝，諸如此類。」他說「諸如此類」這幾個字時，一個字一個字說得清清楚楚。

瑪莉娜說：「謝了，教授。還有，不可以赤腳走在沙地上，因為有很多針頭，所以，就這樣。就像我之前說的，歡迎。」

「所以基本上，不值得去？」

葛瑞格說：「雖然缺點很多，我們有時候還是會去啦。畢竟我們住在這裡。」

萊德說：「我不是。」他的聲音好像從水底下傳過來。

瑪莉娜說：「萊德和他媽媽住在基沃尼。他們以前住在這條路上的拖車屋，上面有個笑臉的那個？不過他現在更上一層樓了。」基沃尼是下一個算得上城鎮的地方，臨港灣，學校都在那裡，還有雜貨店，以及方圓六十哩內唯一的大賣場、電影院和中國餐館。除了我、瑪莉娜和葛瑞格之外，銀湖只有一間加油站、一個鱒魚養殖場，一間教堂以及一間情趣商店。

書籍介紹

本文摘錄自《我記憶中的瑪莉娜》，時報文化出版

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作者：茱莉・邦廷（Julie Buntin）

譯者：鄭淑芬

「告訴我你忘不了什麼，我就會告訴你你是誰。」

兩名來自問題社區少女間複雜又強烈的友誼，因死亡告終。

一部倖存者的創傷追憶。召喚青春期的痛苦、祕密，兒戲般的承諾。往事從不放過我們，

即使逃過一劫，也揮不去其持久的影響。

教人深陷其中。不禁想起賴香吟的《其後》。

凱特在人生最徬徨無助的十五歲搬到密西根州的銀湖，那裡只有大片森林和沙丘。當美麗的瑪莉娜從隔壁小屋翩然走來，在這杳無人煙的小鎮，個性截然不同的兩位少女，迅速成為朋友。當時她們都不知道只有十一個月可以相處，那段令人難以忘懷的青春期，將隨著瑪莉娜沉入冰湖結束生命戛然而止。少女的死亡，讓記憶蒙上一層陰影。無法回溯的歲月，究竟會成為珍貴的回憶，還是噩夢一場？

將近二十年後，一通意想不到的來電，撬開塵封的回憶。原來，那些如電光幻影般閃逝的青春，凱特始終沒有遺忘，當年意外的真相，是否有可能拼湊完整？

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航