黑心血汗企業名單都公布了，為何勞工還是持續過勞？

蘋果日報前陣子公佈了全台黑心企業名單，冷飯每年都拿出來炒，可以說是一點營養都沒有，因為翻開這份名單，其實每年榜上有名的可以說不在少數，這足以證明一件事：那就是勞基法並沒有辦法有效的讓企業改善勞動條件、而勞工也不認為黑心企業是該讓其關門或停止營業。

我總是說，總統換了好幾任、勞動部長也換了好幾任，這個問題仍是一個無解的答案，那麼到底該如何改善呢？今天的主題來與各位分享一下我的看法。

一、勞動主管機關的武器有哪些：

調解委員會 勞動檢查 裁罰

少的可憐不是嗎？勞動部這幾年一直鼓吹成立工會，我個人覺得就是一種不負責任的做法，因為裁罰都無法落實的情況下，勞動部只是將炮火推向企業中的勞工而己，而工會的成效不彰，勞動部應該要負非常大的責任！

二、立法委員應該要將「勞資會議」列入《勞基法》：

只要勞資會議是一種「無法可管」的存在，就是一種可有可無的角色扮演，但事實上，勞資會議其實可以跟漸進式改善勞動條件有直接的關係，立委諸公們，應該要做的是將勞資會議成立專法或放入《勞動基準法》的法條中，讓勞資會議分擔工會的角色與作用。

抗爭如果可以改善，一切早就改善了，漸進式、調整式的做法才是真正有利於勞資雙方。

三、裁罰輔導機制，要跟「漸進式改善」與「累犯」成比例性的增長：

對累犯：裁罰 + 逐步重罰

對漸進改善者：輔導

這兩者其實並沒有衝突的問題存在，細數勞檢的裁罰金額，其實每年金額都是上升的，但錢政府收走了，結果企業仍將這筆費用轉嫁到勞工的身上，這不是一個很諷剌的現象嗎？

所以，應該要在裁罰、重罰、輔導做一個明確的分別，而這標準的制定者不應該是各縣市政府的勞動主管機關，而應該是勞動部。

四、勞動部出具統一的執行裁罰標準，再交由勞動局執行：

各說各話、各做各的，這就是目前的狀況，勞動部只負責講解法律概念，執行則交由地方勞動局，這是一個極其離譜的事情，承辦人是否都受過真正的法律訓練、承辦人是否都有實務的經驗，如果繼續放任這種狀況發生，這種不同步將會是勞資對立的原兇。

五、將兩成的調解委員換成專業律師：

另一個就是調解機制，其實這是一個很好的機制，但重點是小弟必須直接講，我們大部份的調解委員真的並沒有受過法律的訓練，所以調解每每都成為喊價大會，這不但無法幫助到勞工或企業，有時甚至是加速勞資爭議的產生，所以是否要將部份的成員更換成律師，這是一個可以討論的方向，我知道我說出來會得罪人，但調解委員素質不佳，早就不是新聞了不是嗎？

六、勞檢員要增額，且要做素質上的提升：

勞檢員其實是最慘的受害者，過勞不說，要麼是不適用勞基法，要麼就是一年一聘，一般的人幾乎都不想幹。所以在增額勞檢員之餘，也要給予法律、談判、溝通等專業科目的訓練，最重要的是懂得該行業的行規與生態，不要到哪裡去都是將《勞基法》搬出來裁罰，這不但無助於改善問題，更有可能是讓勞工更加的受害。

Photo Credit: Reuters/達志影像

上述的六點，我看十年內都應該不會成真，但我真的很好奇，為什麼我的客戶都不會有類似的狀況？為什麼許多企業的勞資會議可以每個月開一次？我寫出來是希望可以影響各位，少一點對立，多一點溝通，這才是長遠之道。

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航