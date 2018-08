《九分之一的我》：一位多重人格症（DID）患者的真實故事

文:謝雨辰(患有多重人格症)

我不見了

女友對我真的很好,不僅關心我、照顧我、疼愛我、深愛著我,還趁連假帶我出國遊玩,跟以前一樣,一切出國行程及費用,女友都一手安排,只為了讓我開心,畢竟憂鬱症讓我對任何事都沒什麼興趣也失去活力,可是到了國外就一切不同了,我們一起去了好多地方創造屬於我們的新回憶,我感到很新鮮也很開心,吃了好多美味的異國料理,彷彿我從未被憂鬱症喜歡上似的。但我卻不知道這樣的好心情到最後一天卻演變成一場我與女友前所未有的衝突。

最後一天女友安排了購物行程,所以我就肆無忌憚地開始買衣服,也替我所有的人格買它們喜歡的禮物,比如說貓貓喜歡微笑的娃娃,我就買了一隻微笑的哈士奇娃娃。雖然貓貓已經有很多女友買給它的娃娃,好讓貓貓建立屬於它的貓貓王國,但貓貓看到喜歡的娃娃還是想擁有,因為它希望我看到各種不同微笑的動物會開心;而我為凱特買了一件很酷的黑色外套。其實在我將凱特釋放出來時,我為了彌補凱特被我壓抑三十年之久,說真的,我不知道那三十年凱特如何在我體內度過,又是怎樣的心情,所以我或女友都會替凱特買它喜歡的衣服。而且我還記得凱特曾對我說:「妳不覺得妳每天穿得很邋遢去上班嗎?」所以之後我上班的穿著就每天都不一樣,連同事都覺得我變得煥然一新。可是在國外的最後一天,那件黑色外套卻讓凱特暴走,怎麼說呢?

那時我跟老闆說:「Excuse me, boss, I want to buy this coat, how much is it?」用我不太流利的英文跟老闆溝通,老闆說:「Nine hundred dollars.」因為街上太吵我聽不太清楚,老闆看出我一副疑惑的模樣,所以就用手比給我看價錢,然後我就立刻付錢,然後心滿意足的離開,而那時女友因為見我當天買了很多衣服,所以有點不高興,站在離我有點遠的地方等我,並雙手都提滿好幾袋的東西,因此我才用我的破英文跟老闆溝通。我開心地跑向女友,而女友卻一臉不高興地對我說:「妳為什麼要買呢?妳今天已經買很多衣服跟東西了耶!妳有沒有殺價啊?」

我只是無所謂的說:「我又不會殺價的英文,而且這件外套蠻好看的又便宜啊!」女友只是一臉不悅。

後來在走回飯店的街上,貓貓突然跑出來說:「買一件外套而已又不費怎樣?ㄌㄩㄝ,臭皮皮,自己跟家人出國還不是會買很多東西,雨辰又不是花妳的錢,幹嘛生氣,奇怪耶!」女友反駁地說:「我就算跟家人出國,我也都買很多東西給雨辰和貓貓你啊,而且我才沒有像雨辰這樣瘋狂地買東西。」

女友還沒講完,貓貓就哭著說:「臭皮皮,那件外套是要給凱特的啊,凱特喜翻啊!」這時女友才驚覺到原來是要給凱特的,但已為時已晚,凱特出現了,而我的意識也消失了。

凱特完全不顧街上人們的眼光。「幹!謝雨辰買外套給我,妳是有什麼意見,是花到妳的錢嗎?妳有什麼資格管謝雨辰要買什麼,她馬的!」凱特憤怒地對女友吼叫。然後邊抽菸邊怒罵女友,女友只是安靜地不敢講話,一直想趕快回到飯店。因為自從凱特出現後,凱特雖然不會打女友,但女友卻很害怕凱特,即使她知道凱特是我的暴力型保護者人格。

回到飯店後,凱特跑去房間外的陽臺邊抽菸,邊用寶特瓶丟牆壁,不斷地丟,不斷地丟,並且怒吼著。「凱特,可以冷靜下來嗎?這樣龍貓姐姐會很擔心,別生氣了好嗎?」小雨辰在我的腦內這樣對凱特說。而這時女友只是安靜且不知所措地坐在房間的床鋪上看著陽臺的凱特發洩,那是女友第一次看到凱特發洩的樣子,畢竟當初我將凱特釋放出來的時候,根本沒有人看過凱特一副破壞神降臨的模樣。而沒想到女友卻跑到陽臺:「凱特對不起,我不知道雨辰是要買給你的。」女友崩潰地的求情,甚至想對凱特下跪道歉。

「給我滾!我為謝雨辰做了這麼多事,沒有我,妳以為她要怎麼消除創傷記憶,買個外套是哪裡惹到妳了啦!妳她馬的我現在超想揍妳,妳知道嗎?」凱特依然憤怒,但還好凱特並沒有真的動手打女友。

「龍貓姐姐請不要這樣子,別哭了好嗎?凱特已經被我們其他人格在體內阻止了。」小雨辰扶著女友回到房間,也許是因為晚上的關係,女友並沒有看到我的臉早已淚流滿面。

「凱特在發洩時,請龍貓姐姐不要接近凱特好嗎?就讓它發洩完就沒事了,以前它發洩的時間大概要二十分鐘,所以龍貓姐姐真的很對不起」小雨辰安慰著女友。

「對不起、對不起、對不起、真的很對不起,我無力阻止凱特,對不起,為什麼我是DID(多重人格症),為什麼啊──。」我放聲大哭地對女友說抱歉。

此時女友就馬上拿緊急藥給我吃,那顆藥是文院長特地開給我,當我轉換人格失控時,可以穩定情緒的緊急藥,好讓我的情緒可以穩定下來。女友無奈地對我說:「我真的不知道該怎麼跟凱特溝通,它根本不會聽我解釋,這樣以後我們該怎麼生活在一起?」女友聲淚俱下。

「對不起、對不起、對不起……」我只能不斷向女友道歉!

「我求妳不要哭好嗎?我怕凱特又出現。」女友不安地說。

「龍貓姐姐別擔心,羅斯特、路卡斯、尼克和尼爾會阻止的,這也是為什麼凱特剛剛沒動手的原因。」小雨辰一直安撫女友的害怕。

「那貓貓去哪了?」女友害怕地詢問小雨辰。

「貓貓也去安撫凱特了唷,因為貓貓是凱特的第一個朋友呀!龍貓姐姐對不起喔!因為諮商師曾說貓貓與雨辰的連結最深,且貓貓也陪在雨辰身邊最久,而雨辰又因為習慣壓抑自己的情緒,所以當貓貓不開心時,凱特就會很容易衝出來,畢竟雨辰還沒將自我力量給喚醒。」小雨辰極力地安撫,只希望女友不要害怕。

「那以後我該怎麼跟雨辰一起生活呢?」女友依然恐懼。

「我們回國後找諮商師好好談一談吧,好嗎?龍貓姐姐別擔心,不會有事的,我相信雨辰一定可以將她身為主人格的力量給喚醒的,這樣所有人格都必須聽命於她。」小雨辰一臉平靜。

之後回國後,我跟女友一起前往找諮商師,老師對我說:「雨辰,妳要趕快找出妳的力量,要不然Vivian會受到很大的傷害,而且凱特和貓貓都不應介入妳跟Vivian之間的事,這樣會影響到妳們的感情,妳們之間的愛很可貴,要好好珍惜,好嗎?」而老師對女友說:「雨辰要怎麼用錢,有她的自由權,如果被干涉,她就會像小時候一樣被剝奪自我,不能做自己,為了妳們的將來,彼此都要好好的學習,好嗎?」女友流著淚點頭。

在老師面前,我和女友相擁而泣。

雖然我有憂鬱症、PTSD及已是DID了,但我仍要上班,還好幸運的是我的主管很體諒且心疼我的狀況,所以有時候在工作之餘,會跟主管一起聊聊我目前的身心情形(不管是就診還是諮商),並且鼓勵我、安慰著我。

「我以後要成為像主任那樣可以擁有溫暖力量的人來幫助他人。」我心裡這樣期許著。但我完全沒想到之後我卻讓主任為難及失望。有一次中午休息時間跟女友通電話時,女友不小心講錯話,雖然我早就知道女友有時會天然呆,而女友也知道我很敏感,所以對我總是小心翼翼地說話。但我對她說:「不要因為我是DID就這麼害怕自己說錯話,這樣會讓我覺得妳在害怕我,而且我本來就喜歡妳的天然呆啊!我們之間不是沒有祕密的嗎?」

但可惜的是我的每個人格並不是這樣想,因為我還沒將主人格該有的自我力量喚醒,所以有時候其他人格會跑出來,尤其是貓貓。當跟女友發生爭吵時,貓貓會自動跑出來罵女友,即使貓貓很喜歡女友,但它不准任何人再傷害我了,畢竟貓貓從我小時候到現在都陪在我身邊,是看見我悲痛靈魂最久的人格,所以會像狗狗一樣的對女友亂吠,但奇怪的是當貓貓罵完女友後,破壞神凱特就會降臨,常常失控的暴衝出來怒吼女友,甚至把女友罵到哭,即使女友心裡想跟凱特好好溝通也沒用,因為凱特是我憤怒的化身。

「妳這笨女人,謝雨辰已經變成這樣了,妳還要刺激她幾次,妳不想活了嗎?」凱特憤怒地說。

「凱特,不是我害雨辰變成DID的呀!而且就算雨辰是DID,我也很愛她啊,從來沒離開過她呀!」女友在電話那頭哭泣。

「哼!妳是謝雨辰最大的刺激來源,妳要不要離開謝雨辰是妳的決定,但我就是不准妳再刺激她!」凱特仍然憤怒!

「凱特,對不起,對不起,我下次講話會小心,原諒我好嗎?凱特!」女友邊哭邊求情地說。

「怎麼!又想用金錢買謝雨辰喜歡的東西來道歉嗎?如果金錢可以彌補傷害,那說對不起有何意義,幹!給我離開謝雨辰!」凱特越來越憤怒!

「凱特,你知道雨辰需要我的呀!為什麼要趕我走,我離開雨辰,她會更痛苦的,不是嗎?」女友還是不停地求情。

「貓貓、小雨辰、羅斯特……」女友試圖想要呼叫其他人格出現,卻被凱特阻止。

「妳想叫誰出來?妳有什麼權力叫其他人格出來,想都別想!沒有人可以阻止我!」凱特更加憤怒地不斷用腳踹牆壁,徒手揍牆壁,並一直怒罵著女友,也不管電話那頭的女友已經不知道哭了多久。

此時我蹲坐下來靠著牆壁痛哭失聲,雙手抱著頭放聲大哭,這時凱特才消失。其實在凱特出現前,貓貓就跑到空曠的地方,以避免影響到其他同事,但凱特的聲音可以響徹雲霄,有些同事看到我,好奇地一直叫著我的名字想知道發生什麼事情,但凱特並不認識我的同事,所以並沒理會。直到我放聲大哭時,才有同事前來關心,我只是邊哭邊對同事說:「拜託!幫我去我的包包拿緊急藥給我,好嗎?拜託!」在同事去拿藥給我的同時並幫我撥電話給主任跟我的家人,因為知道我的狀況的人只有主任而已。之後,我在同事、主任、家人的攙扶下被帶回家了,但之後我完全不知道我早已失去主人格的自我意識了。

到達文院長的診所時,由於需要等候,凱特在診所外抽著菸,「凱特,你知道雨辰在哪裡嗎?找的到她的意識嗎?」女友擔心地問。

「也許就快出現了,但如果在看診時發生什麼事就叫小雨辰請我出來。」凱特叼著菸回答。

「雨辰請進。」護理師仍然親切地稱呼我。

進到文院長的診療室後,女友知道凱特不愛講話,所以由女友向院長說明我現在的狀況。

「其實昨天雨辰的媽媽已經先打電話告訴我了,所以雨辰的媽媽還是很關心雨辰的,母愛是很偉大的。」文院長對凱特和女友親切地說。

「她算什麼母親,如果真關心,為何不一起陪同回診,我是謝雨辰的第三人格凱特。」凱特憤怒地徒手敲著診療室椅子上的扶手對文院長大吼,而女友想安撫凱特不要衝動。這是文院長第一次看見凱特的模樣,由於院長知道凱特是暴力型人格,所以請護理師趕快注射鎮定劑以避免影響候診的民眾,並將凱特帶到診療室隔壁的休息室稍作休息。

「小雨辰,麻煩你先出來,我要去找謝雨辰。」凱特在我的腦海跟小雨辰對話。

「好的,凱特,麻煩你了,希望能趕快找到雨辰。」小雨辰不安的模樣。

所以當護理師要注射鎮定針時,對小雨辰說這藥可能會有點想睡或頭暈,妳可以先在這裡休息沒關係。而這時凱特進入我的腦袋進行搜尋,凱特之所以要轉換成小雨辰是因為它知道我的身體不能長時間維持它的姿態且鎮定劑對它沒用。而當小雨辰注射完躺在休息室的沙發休息時,女友則全程都擔心地坐在一旁。

「龍貓姐姐對不起,我沒注意到那天雨辰的意識就已經不見了,也很抱歉沒有第一時間通知妳,因為我不知道會發生這麼多可怕的事情,真得很對不起。」小雨辰愧疚地對女友說。

「沒關係小雨辰,現在找到雨辰比較重要,你就先好好休息,我都會在這裡,好嗎?」女友安慰著小雨辰。

後來在小雨辰躺著休息了一陣子後,我的身體突然坐起來,女友以為是小雨辰,「它」對女友說要上廁所,女友不放心地跟在後面陪「它」去,此時「它」立馬轉身推女友說:「Who are you? I am dark Lucas, I do not know you!」然後飛快地跑到休息室裡拿起筆筒裡的剪刀試圖要割頸,喧鬧聲引起護理師及文院長的注意,所以馬上跑來阻止,女友想要搶下黑暗路卡斯手中的剪刀,但女友力氣敵不過它。

「謝雨辰,醒過來。」文院長大聲地說,似乎想要把我喚醒。而護理師也一直幫忙要搶下剪刀,最後女友想起凱特說的話:「凱特、凱特、凱特,小雨辰趕快叫凱特出來。」女友焦急著呼喊,就快哭了一樣。

「幹!滾!」凱特憤怒地說,此時黑暗路卡斯才消失。

之後護理師將所有可能傷害我身體的東西(如筆)拿走,「已經找到謝雨辰了,過一會兒就會回來了。」凱特鎮定地對女友說。

後來凱特走到沙發上躺著,不知道過了多久,我醒了,看見守在一旁的女友,我說:「怎麼了?為什麼哭?」

女友聽到她最熟悉的聲音,抱著我大哭,而此時文院長走了進來,「妳終於回來了,妳已經解離消失了整整兩天。」

「我完全不記得了,對不起文院長。」我怯怯地向院長道歉。

「沒關係,回來就好,但要趕快找出妳的力量,要不然這樣的情形是要強制送醫的,知道嗎?」院長擔心又心疼地模樣。

「我知道了,謝謝院長。」但我只是呈現一副茫然的模樣。

書籍介紹

《九分之一的我:DID分裂與重生的靈魂解藥》,謝雨辰出版

作者:謝雨辰

國內第一本多重人格症(DID)的真實故事──什麼樣的對待,讓一個正常孩子變成多重人格?

以真實姓名出版,記錄主人翁從正常孩子變成解離人格的成長血淚史,呼籲重視家庭暴力問題。

認識何謂DID,透過主人格與其他人格的對話了解「她」的內心世界。

用愛與包容尊重個人差異與性向,因為愛,她從解離中重生,並與所有人格和摯愛一同展開新生活!

作者罹患了「病態的解離身分障礙(多重人格症,Dissociative Identity Disorder,簡稱DID)」,這是一種潛意識的防衛機轉,在個人的心靈活動中,任何一組精神的,或行為的運作,跟其餘組別的活動發生隔離作用,並可能涉及意識、記憶、身分、知覺或動作行為的轉變或瓦解。這種障礙或動亂的發作,可能是突然或漸進,短暫或長期的,而且經常是心理創傷所引起。

從小她就是人們眼中品學兼優的好孩子,卻慘遭為人師表的生父暴力相待而生母竟無力反抗。在這樣的環境下成長,軟弱無辜的孩子要如何自處?長期受到痛苦的壓迫,她的內在產生了急遽變化──人格開始分裂增生,從二到多重,演變成目前九個人格,彷彿替自己找到了一種自我保護機制……

