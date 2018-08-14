【插畫】為什麼我越安慰，另一半卻越生氣？

J.HO

聽見對方抱怨的時候，部分的人會有兩種反應，一是給予呼呼拍拍的關愛，另一種是認真分析問題尋求解方，兩種方式，也都各有擁護者。

有些說這是文組和理組的差異，也有人會抱怨「我只想訴苦，你一直分析讓我覺得更累」，但只有真正的解決問題，才能不再煩惱；然而話說回來，捲起衣袖面對挑戰前，也得先有強健的心靈，這兩件事並非單選題。其實缺一不可。

心理的支持和實質的解決，其實不必偏向任何一端，只要妥善搭配這兩種解決問題方法的取向，自然能夠達到最大功效，就不會讓另一半「越安慰越生氣」了。

►同溫層裡又暖又舒服，為什麼要刻意讓自己「認知失調」？

本文經J.HO授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航