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2018/08/14, 生活
【插畫】為什麼我越安慰，另一半卻越生氣？
J.HO
我們想讓你知道的是
常有人抱怨「我只想訴苦，你一直分析讓我覺得更累」，但只有真正的解決問題，才能不再煩惱；然而話說回來，捲起衣袖面對挑戰前，也得先有強健的心靈，這兩件事並非單選題。其實缺一不可。
唸給你聽
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聽見對方抱怨的時候，部分的人會有兩種反應，一是給予呼呼拍拍的關愛，另一種是認真分析問題尋求解方，兩種方式，也都各有擁護者。
有些說這是文組和理組的差異，也有人會抱怨「我只想訴苦，你一直分析讓我覺得更累」，但只有真正的解決問題，才能不再煩惱；然而話說回來，捲起衣袖面對挑戰前，也得先有強健的心靈，這兩件事並非單選題。其實缺一不可。
心理的支持和實質的解決，其實不必偏向任何一端，只要妥善搭配這兩種解決問題方法的取向，自然能夠達到最大功效，就不會讓另一半「越安慰越生氣」了。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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